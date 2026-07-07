‘2000만 달러 해킹 쇼크’ 봉크 코인(BONK) 거버넌스 탈취 파문… ‘맥시 도지’ 반사이익 얻나

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솔라나 생태계의 대표적인 밈코인인 봉크(BONK)가 대규모 거버넌스 공격을 받으며 재단 재고 물량을 대거 탈취당하는 직격탄을 맞았다. 봉크의 탈중앙화 자율조직인 봉크DAO(BonkDAO)가 자금 금고에서 2,000만 달러 상당의 자산이 유출되는 악재를 공식 확인하면서, 이제 시장의 모든 시선은 BONK 가격 차트의 방어 여부로 집중되고 있다.

이번 사태는 단순한 스마트 컨트랙트 취약점 노출이 아닌, 치밀하게 계획된 ‘악성 거버넌스 제안’을 통해 발생했다는 점에서 솔라나 밈코인 역사상 가장 거대한 규모의 탈취 사건 중 하나로 기록될 전망이다. 향후 BONK 가격이 기술적 반등을 이뤄낼지, 아니면 추가적인 매도세로 이어질지 여부는 단기 주요 매물대 지지선 사수와 재단 측의 신뢰 회복 속도에 달려 있다.

Someone spent $4.4M to steal $21.2M from the #BONK treasury, making a profit of $16.8M. How did it happen?👇 ➡️ On June 30, the attacker submitted a governance proposal to transfer 4.426T $BONK($21.2M) from the treasury to a wallet he controlled (9bxW…JHvQ).… pic.twitter.com/VElnDuazki — Lookonchain (@lookonchain) July 7, 2026

봉크DAO가 X(구 트위터) 공식 채널을 통해 밝힌 내용에 따르면, 공격자들은 거버넌스 제안을 발의하기 전 대형 거래소들의 지갑을 파악해 대량의 BONK 토큰을 미리 매집함으로써 의결권을 독점하는 전형적인 투표 조작 셋업을 동원했다. 현재 봉크 팀은 자금 동결 및 추적을 위해 주요 중앙화 거래소, 크로스체인 브릿지 프로토콜, 그리고 솔라나 재단과 긴밀히 공조하고 있으며 온체인 사법 당국에도 해당 사실을 통보한 상태다. 업비트도 금일 봉크 코인을 거래 유의 종목으로 지정했다.

비록 프로토콜 수준의 충격을 흡수하고 회복해 온 솔라나 생태계의 복원력이 남아있지만, 이번 사태가 커뮤니티의 신뢰 훼손을 극복하는 계기가 될지 혹은 스마트 머니의 최종 엑시트 통로가 될지는 여전히 불투명하다.

2,000만 달러 리스크 직면한 BONK, 기술적 복구 가능할까

The $BONK "hack" feels more like an insider shakeout designed to wipe out longs before sending it straight to the moon.🚀 Maybe everyone already sees it. If not, consider this my public call.💎 pic.twitter.com/OiyE803X00 — Gem Finder (@gemfinderxxxxx) July 7, 2026

거버넌스 탈취 폭로 직후 솔라나 밈코인 트레이더들의 투자 심리가 급격히 냉각되면서, BONK 가격은 직전 박스권 고점 대비 상당한 디스카운트(할인) 영역으로 밀려났다. 악재 공시와 함께 공포 매물이 쏟아지며 일시적으로 거래량이 폭증했으나, 기술적으로 가장 중요한 본질은 지난 매집 기간 동안 다져진 구조적 매물대 지지선이 버텨줄 수 있느냐이다.

최근 일봉 차트상 BONK는 변동성을 축소하며 좁은 밴드 내에서 기간 조정을 거치고 있었다. 단기적으로 주목해야 할 핵심 방어벽은 과거 하락 시기마다 강력한 대기 매수세가 유입되었던 수요 구간이다. 만약 이 지지선마저 대량의 거래량을 동반해 확정적으로 이탈할 경우, 이번 사태가 일시적인 악재 소화를 넘어 시장의 장기적 신뢰를 영구적으로 훼손했다는 강력한 방증이 된다. 반면 일시적 반등이 나오더라도 사건 발생 직전의 박스권 상단 저항선이 강한 천장 역할을 할 전망이다. 리스크를 회피하려는 초기 진입 홀더들의 본전 매물이 출현할 가능성이 높기 때문이다.

향후 봉크 전망 시나리오는 다음과 같다:

강세 시나리오: 거래소들과의 신속한 공조를 통해 탈취된 자금의 상당 부분을 동결·회수하고 사법 기관의 수사가 신뢰를 더하는 경우다. 이 경우 BONK는 과거 4억 달러 규모의 시가총액 회복 패턴을 재현하며 30일 이내에 충격 이전의 가격대를 탈환할 수 있다.

거래소들과의 신속한 공조를 통해 탈취된 자금의 상당 부분을 동결·회수하고 사법 기관의 수사가 신뢰를 더하는 경우다. 이 경우 BONK는 과거 4억 달러 규모의 시가총액 회복 패턴을 재현하며 30일 이내에 충격 이전의 가격대를 탈환할 수 있다. 기본 시나리오: 악재의 추가 확산 없이 특정 하위 가격대에서 바닥을 다지는 흐름이다. 다만 이 과정에서 솔라나 생태계 내 독보적인 강아지 밈코인 내러티브 주도권은 다소 약화될 수 있으며, 커뮤니티가 거버넌스 보안 인프라를 처음부터 재구축하는 동안 지루한 횡보 장세를 이어가게 된다.

악재의 추가 확산 없이 특정 하위 가격대에서 바닥을 다지는 흐름이다. 다만 이 과정에서 솔라나 생태계 내 독보적인 강아지 밈코인 내러티브 주도권은 다소 약화될 수 있으며, 커뮤니티가 거버넌스 보안 인프라를 처음부터 재구축하는 동안 지루한 횡보 장세를 이어가게 된다. 약세 시나리오: 자금 회수가 완전히 실패하고 일부 글로벌 거래소에서 상장 폐지 리스크가 불거지는 최악의 상황이다. 이는 신뢰 붕괴로 이어져 솔라나 기반 밈코인 섹터 전반의 연쇄적인 자금 유출을 자극하고 하방 압력을 가속화할 수 있다. 한 번 깨진 거버넌스의 신뢰 자산은 복구하는 데 상당한 시일이 걸린다.

보안 리스크 피해 신생 플랫폼으로… ‘맥시 도지’ 사전 판매 자금 몰려

재단 금고 해킹이라는 초대형 악재 속에서 BONK에 진입하는 것은 냉정하게 볼 때 하이 리스크 로우 리턴에 가깝다. 강세 시나리오가 전개되더라도 거버넌스 조작 충격을 받은 자산의 회복 랠리는 통상적으로 매우 더디고 거칠며, 상방에 쌓인 홀더들의 탈출 매물을 소화하느라 상승 폭이 제한되기 때문이다.

이 때문에 밈코인 특유의 폭발적인 상방 변동성을 추구하는 트레이더들은 이미 상처를 입고 치유 중인 기성 자산보다, 새로운 내러티브가 빌드업되고 있는 초기 단계의 신생 프로젝트로 자본을 회전시키고 있다. 밈코인 시장의 부활 논지 자체는 유효하되, 자금을 담을 그릇을 바꾸는 전략이다.

이러한 자본 순환매의 대안으로 부상한 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)는 이더리움 네트워크를 기반으로 구축된 밈 토큰으로, 강렬한 헬스장 문화(Gym-bro energy)와 고레버리지 트레이딩 감성을 전면에 내세웠다. 240파운드 무게의 거구 불독을 마스코트로 설정한 이들의 세계관은 황당해 보이지만, 이는 SNS 중심의 바이럴과 밈 메커니즘을 극대화하기 위한 영리한 장치다.

초창기 도지코인의 가벼우면서도 폭발적인 에너지를 재현하려는 이 프로젝트는 현재 사전 판매를 통해 480만 달러 이상의 자금을 성공적으로 조달하며 시장의 뜨거운 관심을 입증하고 있다. 현재 책정된 진입 가격은 토큰당 0.0002827달러다.

맥시 도지의 가장 차별화된 무기는 단순한 투기성에 그치지 않는 실질적인 유틸리티 구조다. 토큰 홀더들만 진입할 수 있는 가상자산 트레이딩 대회, 실시간 리더보드 랭킹 시스템을 통한 차등 보상 체계를 구비하고 있으며, 전체 자금의 일정 비율은 유동성 공급과 글로벌 파트너십 체결을 위한 ‘맥시 펀드(Maxi Fund)’ 재단 자산으로 안전하게 할당된다. 메인넷 가동 및 대형 거래소 상장 전 단계에 위치한 $MAXI는 기존 매물대 저항이 전혀 없다는 이점과 초기 참여자 대상의 고수익 스테이킹 APY 보상 혜택을 제공하고 있어, 보안 이슈로 기성 밈코인에 피로감을 느낀 스마트 머니의 대안 투자처로 연구되고 있다.

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