봉크 코인 시세 전망 – 1% 바이백 나선 LetsBONK, 도지코인 따라잡기 시동

This content is provided by a sponsor

렛츠봉크(letsBONK)는 솔라나(SOL) 블록체인의 펌프펀(Pump.fun)에 맞서는 신규 론치패드 플랫폼으로 주목 받고 있다. 해당 플랫폼은 최근 강력한 인센티브의 일환으로 주간 단위의 봉크(BONK) 토큰 바이백(buyback) 정책을 도입했다. 토큰 바이백을 위한 재원은 플랫폼 수익의 1%다.

렛츠봉크의 플랫폼 수수료는 벌써 수백만 달러를 기록하고 있다. 바이백 구조를 통해 봉크 토큰 가격의 매수 압력을 유도함으로써 상승 흐름을 이끌어낼 수 있다.

Will start the first buybacks of top ecosystem pairs around Sunday.

Hackathon winners are still being announced this week (the week isn’t over yet).

We’ve picked the 10 winners of the viral meme contest our staff are reaching out to the winning CTO leads via DMs, so please…

— Tom (@SolportTom) July 24, 2025