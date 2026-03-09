봉크 · 솔라나, 덩달아 5% 상승… 주목받는 두 코인의 상관관계

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

봉크 코인(BONK)이 오늘 6% 상승하여 시장의 관심을 끌고 있다. 비트코인이 오늘 반등해 69,352달러 수준을 회복함에 따라, 밈코인 시장에도 영향을 미친 것으로 보인다. 한편 솔라나도 4% 상승해 85.50달러를 기록했으며, 그에 따라 커뮤니티에서는 봉크와 솔라나 사이의 상관관계가 다시 주목받기 시작했다.

최근 시장 데이터에 따르면, 봉크와 솔라나 생태계 사이의 상관관계는 0.75로 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 솔라나 활동량이 상승하거나 하락할 때 봉크 역시 비슷한 방향으로 움직일 가능성이 높다는 것을 의미한다.

특히 봉크는 변동성이 더 크기 때문에, 솔라나 움직임을 더 크게 확대하는 경향이 있다. 덕분에 일부 트레이더 사이에서는 봉크를 솔라나에 대한 간접적 레버리지 수단으로 간주되곤 한다.

이런 상관관계는 과거에도 수차례 발생한 바 있다. 예를 들어 지난 3월, 솔라나 탈중앙화 거래소 거래량이 30억 달러를 돌파했을 때 봉크는 약 200% 급등한 바 있다. 이런 점에서 봉크는 별도의 레버리지 없이 솔라나 생태계 성장에 베팅할 수 있는 자산으로 평가된다.

봉크 코인이란?

봉크 코인은 솔라나 생태계를 대표하는 솔라나 밈코인 중 하나로 알려져 있다.

솔라나는 오늘날 강력한 퍼포먼스로 유명하지만, 사실 그 과정이 순탄하지만은 않았다. 특히 가장 큰 충격으로 꼽히는 사건은 바로 FTX 사태였다. 당시 솔라나 생태계는 신뢰 및 유동성 측면에서 큰 타격을 입었는데, 이후 커뮤니티 활력을 되살리기 위한 프로젝트로 등장한 것이 바로 봉크였다.

솔라나는 웹3 스마트폰 사가를 출시했을 당시 봉크 토큰을 에어드랍하기도 하는 등, 재단 차원의 지지도 상당했다.

봉크는 초기 특별한 유틸리티 없이 등장했지만 최근에는 활용 범위를 넓히고 있다. 예를 들어 셀프 밈코인 런치패드인 렛츠봉크, 거래봇 도구인 봉크봇 등 다양한 서비스가 등장하며 생태계 확장을 시도하고 있는 것이다.

솔라나와 봉크의 연결고리는 단순한 출신 배경에만 있지 않다. 실제 유동성과 생태계 구조에서도 두 자산의 관계는 상당히 밀접한 편이다.

오늘날 솔라나 생태계에는 400개 넘는 디앱이 존재하며, 이 가운데 상당수가 봉크를 채택한 상태다. 봉크는 가격이 저렴하고 대중성이 높은 밈코인이라, 솔라나 생태계에 처음 진입하는 사용자가 접근하기 쉬운 자산으로 자리 잡게 되었다.

그에 따라, 솔라나 네트워크 활동이 늘어나면 자연스럽게 봉크 수요가 증가하는 구조가 형성될 수 있었던 것이다.

솔라나 봉크 투자자는 뭘 확인해야 할까?

솔라나와 봉크의 상관관계를 고려한 투자를 고민하고 있다면, 다른 코인과 같은 방식으로 접근하는 것은 현명하지 않다. 봉크 투자자라면 솔라나 DEX 거래량을 보면 좋다.

예를 들어, 주피터나 레이디움 같은 플랫폼 거래량이 급증하면, 봉크에서 상당한 랠리가 나타날 가능성이 크다. 물론 이러한 패턴은 하락 예측에도 참고가 될 수 있다. 특히 거래량이 30억 달러를 넘기면, 봉크도 덩달아 오를 가능성이 높다. 다만 15억 달러 이하로 떨어지는 것은 주의해야 한다.

솔라나 생태계의 리퀴드 스테이킹 토큰 상황을 보는 것도 현명하다. 솔라나 생태계에는 BONKSOL 같은 토큰이 존재하는데, 이러한 토큰이 증가할수록 더 많은 BONK가 잠긴 것을 의미하기 때문이다.

강아지 밈코인판에서 새로운 기회를 찾고 싶다면?

봉크와 솔라나의 상관관계를 활용하는 전략은 나름 합리적인 접근이다. 하지만 두 자산 모두 여전히 비트코인의 영향을 크게 받고 있으며, 몇 달 간 지속된 약세 흐름은 당분간 지속될 전망이다.

그에 따라, 시장 영향을 상대적으로 덜 받는 프리세일 코인에 대한 관심이 급증하는 추세다. 특히 약세장에서도 꾸준히 자금을 모은 프로젝트를 주목할 필요가 있다. 대표적으로 맥시 도지(MAXI)가 프리세일에서 460만 달러 이상을 모금해 주목 받고 있다. 이는 봉크와 같은 강아지 밈코인이다.

보통 강아지 밈코인이 귀여운 캐릭터 이미지를 강조하는 것과 달리, 맥시 도지는 근육질 강아지 이미지를 앞세우며 공격적인 투자 이미지를 형성한다. 특히 1000배 레버리지 같은 과감한 슬로건을 내세워 열성적인 투자자들 사이에서 공감대를 형성하고 있다.

오늘날 젊은 투자자들이 코인 투자, 자기관리, 성공신화, 헬스 문화를 주도하고 추구하는 것을 고려하면, 이런 세계관 설정은 이미 커뮤니티에서 상당한 공감대를 이끌어낼 수 있었다.

맥시 도지는 전반적으로 농담에 집중된 평범한 밈코인 같지만, 실제 활용사례도 상당하다. 프리세일 참여자는 스테이킹 프로그램을 통해 약 67% 수준의 APY 보상을 받을 수 있어 토큰을 보유하는 것만으로도 추가 보상을 기대할 수 있다.

또한 커뮤니티 프로젝트답게 향후 거래 대회 개최도 계획하고 있다. 해당 이벤트는 MAXI 보유자 전용으로 진행될 예정이며, 참가자들은 자신의 거래 성과를 공유하고 상위권에게 MAXI 토큰이 보상으로 지급될 예정이다. 이런 설계는 커뮤니티 연대감을 높이고, MAXI 토큰을 장기 보유하도록 장려할 전망이다.

장기적으로는 선물 거래소와의 파트너십을 통해 고레버리지 거래도 지원할 계획이다.

맥시 도지 프리세일은 지금 누구나 참여할 수 있으며, 공식 웹사이트를 통해 토큰 구매 후 곧바로 스테이킹에 참여하는 것도 가능하다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.