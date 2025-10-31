미·중 무역 합의, 암호화폐 시장에 또 한 번의 급락 불러올까?

핵심 내용

주요 거시경제 호재에도 불구하고 암호화폐 투자자들은 여전히 매도세를 보이고 있다.

반면 주요 투자자들은 곧 시작될 강세장을 기대하며 대규모 매수에 나서고 있다.

특히 이더리움 투자자들은 최근 이틀 동안 7억 8,000만 달러(약 1조 1,140억 원) 규모의 자산을 추가 매수한 것으로 나타났다.

미국이 세계 최대 제조국인 중국과 새로운 무역 합의에 도달한 것으로 알려졌다.

BBC는 10월 30일 목요일 보도를 통해, 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 한국에서 열린 회담에서 관세 및 희토류 관련 합의에 도달했다고 전했다.

양국 간 무역 합의의 구체적인 세부 내용은 아직 공개되지 않았지만, BBC는 이번 협상에서 ‘펜타닐 관세’가 기존 20%에서 10%로 인하됐다고 보도했다.

암호화폐 시장의 현주소는?

10월 11일, 트럼프 대통령이 중국산 제품에 추가로 100%의 관세를 부과하겠다고 위협한 직후 암호화폐 시장은 폭락하며, 청산 규모가 193억 5,000만 달러(약 27조 6,279억 원)에 달하는 대규모 조정을 겪었다.

그러나 이번 미·중 무역 합의 이후에 시장은 즉각적인 반등을 보이지 않고 있다. 트레이더와 투자자들 사이에서 여전히 불확실성이 짙게 남아 있기 때문으로 보인다.

한편 코인스피커(Coinspeaker)에 따르면, 미국 연방준비제도(Fed)는 10월 29일 수요일 기준금리를 0.25%포인트 인하했으며, 12월 1일까지 양적 긴축 종료 가능성을 시사했다.

관세 인하와 금리 인하는 글로벌 및 국내 공급망의 안정을 돕고, 단기적으로는 고위험 자산에 대한 투자 선호를 높일 수 있을 것으로 보인다.

일반적으로 연준이 금리를 인하하면 차입 비용이 낮아지고, 유동성이 증가하며, 투자자들은 더 높은 수익을 기대할 수 있는, 비교 위험 가능성이 있는 자산으로 눈을 돌리게 된다.

역사적으로 이러한 금리 인하는 채권이나 현금에서 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 기술주 등 위험 자산으로 자금이 이동하는 촉매 역할을 해왔다.

하지만 이번에는 시장이 정반대 방향으로 움직였다.

암호화폐 시장을 뒤덮은 ‘FUD(공포·불확실성·의심)’

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 연준의 금리 인하에도 불구하고 지난 24시간 동안 전 세계 암호화폐 시가총액은 1.3% 감소해 현재 약 3조 7,100억 달러(약 5,297조 5,090억 원) 수준에서 움직이고 있다.

또한 투자 심리는 중립 수준인 42에서 34로 하락하며, 시장 내 ‘공포(Fear)·불확실성(Uncertainty)·의심(Doubt)’ 정서가 확산되고 있는 것으로 나타났다.

코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면, 총 청산 규모는 53% 급증한 8억 2,200만 달러(약 1조 1,735억 원)에 달했으며, 이 중 약 6억 5,100만 달러(약 9,293억 6,760만 원)는 상승세를 예상한 롱 포지션에서 발생했다.

한편, 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 10월 28일과 29일 이틀 동안 투자자들이 중앙화 암호화폐 거래소에서 20만 개 이상의 이더리움을 인출했다고 밝혔다.

200,000 Ethereum $ETH, worth $780 million, have been withdrawn from exchanges in the last 48 hours! pic.twitter.com/zI8juUBwg4 — Ali (@ali_charts) October 30, 2025

룩온체인(Lookonchain)에 따르면, 고래 투자자들은 여전히 비트코인과 이더리움의 상승 모멘텀에 베팅하고 있는 것으로 나타났다.

Despite the market downturn, many whales remain bullish and are going long! • Trader 0x9553 opened his first position on #Hyperliquid — a 40x long on 179.59 $BTC($19.94M). • New wallet 0x6988 deposited 1.95M $USDC on #Hyperliquid and opened a 25x long on 4,743 $ETH($18.71M).… pic.twitter.com/HXf7YfbvoO — Lookonchain (@lookonchain) October 30, 2025

룩온체인의 분석에 따르면, 고래 투자자들의 롱 포지션 증가세는 개인 투자자들 사이에 긍정적인 심리를 자극할 가능성이 있다. 그러나 롱 포지션 청산이 계속 늘어날 경우, 암호화폐 시장은 다시 한 번 약세 조정 국면에 진입하거나 급락장을 겪을 위험도 존재한다.

한편 이번 금리 인하와 미·중 무역 합의는 암호화폐를 포함한 금융시장 전반으로 자금 유입을 촉진할 것으로 전망된다.

