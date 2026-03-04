디피니티브 EDGE 코인, 업비트 상장 – 통합형 인프라 리퀴드체인에 대한 관심도 급증!

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

디피니티브(EDGE)가 업비트 상장과 동시에 강한 상승세를 보이며 시장의 주목을 받고 있다. EDGE 코인은 작년 초 발행된 네이티브 토큰으로, 3월 4일 빗썸 거래소와 함께 업비트 상장을 달성했다.

거래는 당일 오후 5시부터 시작됐으며, 업비트는 원화, 비트코인, USDT 마켓을 지원했다. 이번 국내 주요 거래소 동시 상장으로, 코인에 관심이 집중되어 유동성이 빠르게 유입되기 시작했다.

EDGE 코인은 현재 업비트 주간 상승률 상위권에 자리 잡은 상태이며, 하루 기준 130% 급등한 성과를 보였다. 이런 성과는 코인마켓캡 같은 해외 플랫폼에서도 관측되었다.

디피니티브 토큰이란?

디피니티브는 비수탁형 DEX 애그리게이터로, 더 직관적이고 고도화된 온체인 거래 환경을 제공하고자 한다. 이는 복잡한 디파이 거래를 일반 사용자도 쉽게 활용할 수 있도록 설계됐으며, 기관급 인프라 환경을 제공하는 것을 목표로 삼는다.

플랫폼은 단순 스왑 기능을 넘어 시장가 주문, 지정가, 손절매, TWAP 등 다양한 고급 주문 유형을 지원한다. 이를 통해 사용자는 가격 변동성에 보다 전략적으로 대응할 수 있다. 또한 하나의 인터페이스에서 여러 네트워크의 토큰을 거래할 수 있도록 설계돼, 복잡한 절차 없이 효율적인 거래 활동이 가능하다.

특히 플랫폼은 100개가 넘는 DEX와 유동성 풀을 집계해 최적의 가격을 발견하고 제공한다.

EDGE 토큰의 총 발행량은 10억 개이며, 이 중 약 2억7544만 개가 유통 중이다. 현재 시가총액은 약 5669만 달러 수준이다. EDGE 토큰은 지난해 4월 출시 이후 0.9129달러 사상최고가를 기록했지만, 이후 조정을 거치며 현재는 고점 대비 약 77% 하락한 상태다.

EDGE 토큰 보유자는 플랫폼 내 수수료 감면 혜택을 받을 수 있으며, 스테이킹에 참여해 추가 보상을 획득하고 특정 독점 기능에 접근할 수 있다. 토큰 수요는 플랫폼 이용량 증가에 따라 꾸준히 늘어날 전망이다.

업비트 상장 후 가격 동향

EDGE 코인은 업비트 상장 이후 123% 급등세를 보였으며, 글로벌 가상자산 데이터 플랫폼 코인마켓캡 집계에서도 24시간 동안 110% 상승해 0.20달러를 기록했다. 일일 거래량은 무려 2600% 급증한 상태로, 업비트 상장빔 효과가 전지구적인 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

최근 디파이 시장이 다시 확장 흐름을 보이는 가운데, 유동성 확보 문제는 여전히 중요한 과제로 남아 있다. 특히 네트워크별로 자본이 분산돼 있는 구조에서는 효율적인 거래 환경을 구현하기 어려워, 적지 않은 부담이 되는 것도 사실이다. 디피니티브는 이러한 환경 속에서 기관급 인프라를 제공하여 차별성을 강조한다.

한편 이번 상승이 업비트 상장빔 효과라는 해석이 지배적이라, 아직 신중할 필요가 있다. 대신 유동성 통합을 전면에 내세운 대안 프로젝트가 관심을 모으기 시작했다. 바로 리퀴드체인이다.

리퀴드체인 프리세일에 몰리는 관심

오늘날 가상자산 시장은 구조적으로 유동성이 분산된 상태에 있다. 이를 테면 비트코인, 이더리움, 솔라나 등 주요 체인에는 막대한 자본이 쌓여 있지만, 각 생태계는 기본적으로 분리된 상태로 운영된다. 브리지를 통해 자산 이동이 가능하긴 하나, 추가 수수료가 발생하고 절차도 복잡해 사용자 경험이 떨어진다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

리퀴드체인(LIQUID)은 이러한 유동성 파편화 문제를 해결하는 것을 목표로 한다. 단순히 또 하나의 독립 체인을 추가하는 방식이 아니라, 비트코인·이더리움·솔라나의 유동성을 통합하는 레이어3 결제 프로토콜을 제시한다는 점이 특징이다. 덕분에 개발자는 동일한 디앱을 체인별로 개발할 필요가 줄어들고, 사용자는 보다 원활한 크로스체인 거래 환경을 경험할 수 있게 된다.

프로젝트 네이티브 토큰 LIQUID는 현재 프리세일 단계에 있으며, 생태계 내 다양한 유틸리티를 지닌 것으로 소개된다. 이 토큰은 크로스체인 실행, 검증 절차 운영, 결제 활동 등 네트워크 핵심 기능 구동에 활용되며, 이런 특성은 플랫폼 확장에 따라 수요가 증가할 가능성을 시사한다.

또한 토큰 보유자는 스테이킹에 참여해 네트워크 검증에 기여하고 보상을 받을 수 있다. 이런 특성은 사용자 장기 보유를 장려할 전망이다.

리퀴드체인 프리세일은 이미 58만 달러를 모금하며 상당한 반응을 증명하고 있다. 이는 최근 시장 심리가 위축된 상황을 감안하면 상당한 성과로 해석된다. 관심 있는 투자자는 공식 웹사이트를 통해 가상자산 또는 신용카드를 활용해 참여할 수 있다.

리퀴드체인 방문하기

