도지코인 0.09달러선 정체… 시바이누 제친 밈코어, 다음 타겟은 DOGE?

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도지코인($DOGE)의 발걸음이 무거워지고 있다. 현재 도지코인은 24시간 전보다 2.5%, 지난 일주일간 5.2% 하락한 0.09달러선에서 거래 중이며, 주요 기술적 지표와 가격 전망에는 적신호가 켜졌다. 특히 아스터(Aster)에 신규 상장된 밈코어($M)가 시가총액에서 시바이누($SHIB)를 추월하며 밈 코인 시장의 판도를 흔들고 있다. 업계에서는 밈코어의 다음 사냥감이 도지코인이 될 것인지에 이목이 쏠리고 있다.

📈BULLISH: @MEMECORE_M FLIPS $SHIB TO BECOME THE 2ND LARGEST MEMECOIN BY MARKETCAP The $M token saw a massive 8% rise on the day and a 32% rise on the week to put it over Shiba Inu's long-held 2nd place standing One of the main catalysts behind $M’s rally seems to be an… pic.twitter.com/tYZ38QEly8 — BSCN (@BSCNews) March 30, 2026

시바이누가 한때 도지코인을 넘어선 적이 있었으나 여전히 도지코인이 밈 코인 대장주 자리를 지키고 있는 상황에서, 이번 신흥 세력의 등장은 예사롭지 않다는 평가다.

도지코인 가격 전망: 4월 ‘10센트’ 탈환 가능할까?

전일 0.090달러로 마감한 도지코인은 오늘 오전 0.0916달러까지 소폭 반등했으나, 다시 0.09달러로 밀려났다. 현재 볼린저 밴드 하단인 0.087달러가 3월 초부터 종가 기준 지지선 역할을 하고 있으며 상단 저항선과 파라볼릭 SAR 지표는 0.099달러에서 0.10달러 사이에 밀집해 있다.

현재 시가총액 140억 달러 대비 24시간 거래량이 10억 달러 수준으로 급감했는데, 이는 작은 촉매제 하나에도 가격이 크게 요동칠 수 있는 ‘얇은 시장’임을 의미한다. 시장의 기대를 모으는 부분은 바로 내일부터 시작되는 4월, 일론 머스크의 ‘X 머니(X Money)’ 런칭이다.

🚨LATEST: NO NEWS FOR $DOGE AS ELON TEASES X MONEY…@ElonMusk has officially confirmed that 'X Money' will launch in April 2026. However, despite famous support for $DOGE @Dogecoin, the memecoin appears to have no place in the launch whatsoever. Many expected $DOGE to be… pic.twitter.com/Z4npC9js8b — BSCN (@BSCNews) March 10, 2026

머스크의 도지코인 사랑을 고려할 때 X 시스템에 도지코인이 통합될 것이라는 추측이 나오면서 심리적 저지선을 형성하고 있다.

만약 4월 중 실제 통합 소식이 전해진다면 0.099달러 저항선은 빠르게 무너질 수 있으나, 기대에 못 미칠 경우 하방 압력이 거세질 전망이다.

맥시 도지(Maxi Doge): 도지코인의 한계를 넘어서는 역대급 밈코인의 등장

이미 140억 달러의 시가총액을 형성한 도지코인이 과거와 같은 수천 퍼센트의 수익률을 다시 안겨주기에는 현실적인 한계가 있다는 지적이 많다. 이에 따라 기성 밈 코인의 안정성보다는 폭발적인 상승 잠재력을 노리는 스마트 머니는 현재 프리세일 중인 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)로 빠르게 이동하고 있다.

맥시 도지는 고전적인 도지 밈을 현대적인 디젠(Degen) 트레이더 감성으로 재해석한 프로젝트다. 1,000배 레버리지 거래를 즐기고 레드불을 마시며 차트를 분석하는 시바 이누 캐릭터를 마스코트로 내세워 커뮤니티의 열광적인 지지를 얻고 있다. 단순한 재미를 넘어 연이율 66%(APY)에 달하는 파격적인 스테이킹 보상을 실시간으로 제공한다는 점이 투자 매력을 더한다.

현재 맥시 도지 프리세일은 이미 471만 달러 이상을 조달하며 500만 달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 현재 토큰 가격은 0.0002811달러로, 다음 단계 진입 시 가격 인상이 예정되어 있어 초기 투자자들이 절대적으로 유리한 구조다. 특히 전체 공급량의 25%를 상장 후 유동성 공급과 마케팅을 위한 ‘맥시 펀드’로 책정하는 등 철저한 사후 관리 전략까지 갖췄다.

도지코인이 규제와 성장 정체에 머물러 있는 사이 맥시 도지는 차세대 밈코인 대장주 자리를 예약하며 매서운 기세로 세를 불리고 있다.

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