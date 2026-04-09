이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

도지코인 재단의 공식 법인 하우스 오브 도지가 합병 소식을 전하여 주목받고 있다. 이번 합병 대상은 나스닥 상장사 브래그하우스 홀딩스다.

이번 움직임은 지난해 10월부터 준비된 것으로, 당시 양사 이사회는 합병 계약에 대해 만장일치 동의한 것으로 알려졌다. 즉 경영진 사이에서는 작년 말 이미 합의가 끝난 상태였다.

그리고 이번 4월 7일, 상장사인 브래그하우스의 실제 주주들이 합병 안건에 대해 98% 이상 찬성한 것으로 밝혀졌다. 이번 주주총회에서 확인된 압도적인 찬성표는 합법적인 합병의 큰 고비를 넘긴 것을 의미한다.

이번 합병이 완료될 경우, 도지코인은 자본시장과 직결될 수 있는 강력한 교두보를 확보하게 된다. 이는 단순한 단기 호재가 아니라, 도지코인 관련 법인이 제도권에 진입할 수 있는 기반을 확보한다는 점에서 장기적 파급력이 예상된다.

브래그하우스 홀딩스는 e스포츠 플랫폼을 운영하는 테크 기업으로, 나스닥 상장사로 알려져 있다. 양측은 이번 파트너십을 통해 스포츠·디지털 금융·미디어 영역에 도지코인의 결제 능력을 결합하는 것을 목표로 하고 있다.

이번 합병으로 도지코인은 스포츠 행사 입장권 예매, 굿즈 구매, 선수 후원 등에 직접 사용되는 결제 수단으로 도입되어 그 유틸리티가 확장될 전망이다.

합병이 도지코인에 미치는 영향

이번 상장은 도지코인 재단 법인인 하우스 오브 도지가 나스닥 상장사와 합쳐지는 형태로 진행된다는 점에서, 도지코인 관련 기업이 제도권 증시에 진입하는 것을 의미한다. 이는 기관 투자자들이 도지코인 생태계에 보다 합법적이고 구조화된 방식으로 자본을 투입할 수 있는 통로가 될 수 있다.

또한 젊은 세대를 타깃으로 삼은 브래그하우스의 정체성은 도지코인이라는 밈코인과도 잘 어우러진다. 시장에서는 이러한 접점이 도지코인의 대중성과 사용성 확대에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 보고 있다.

향후 하우스오브도지는 브래그하우스와의 합병 절차를 마무리한 뒤, 나스닥 상장 절차를 본격적으로 진행할 예정이다.

이번 합병 이슈는 장단기적으로 도지코인에 대한 투자 심리를 자극하며 수요 확대 요인으로 작용할 가능성이 있다. 하지만 아직 초기 단계이므로, 향후 상장 진행과 실제 서비스 적용 여부가 가격 상승을 지속하는 주된 변수로 작용할 전망이다.

실제로 이번 소식은 아직 도지코인 가격에 반영되지 않은 것으로 보인다. 도지코인은 어제 0.095달러까지 반등했지만, 이는 지정학적 호재에 편승한 결과라는 분석이 지배적이다. 가격은 하루만에 0.091달러까지 조정되었으며, 아직은 자체 호재보다는 거시경제 및 비트코인 의존도가 높은 것으로 풀이된다. 특히 미국-이란 전쟁이 2주간 휴전을 합의했으나, 미국 측에서 이란의 10개항 요구를 무시한다는 사실이 전해지면서 더 큰 신중함이 요구되고 있다.

신중한 투자자의 선택 – 비트코인 하이퍼

거시경제적 불안이 지속됨에 따라, 현명한 투자자들은 더 안전하고 수익성 좋은 기회를 모색하는 분위기가 지속되고 있다. 특히 탄탄한 프리세일 코인에 대한 관심이 고조되는 추세다. 가장 큰 관심을 받는 프로젝트는 비트코인 하이퍼인데 탄탄한 유틸리티, 3200만 달러 이상 모금액, 그리고 높은 스테이킹 보상으로 주목받고 있다.

프로젝트 프리세일은 토큰당 0.0136783달러로 부담없이 매수가 가능하며, 판매 기간 동안 가격이 점진적으로 인상된다. 구매자는 즉각 스테이킹에 참여하여 36%에 달하는 연간수익률을 축적할 수 있고, 프로젝트의 탄탄한 유틸리티 덕분에 대부분 매수자들이 장기 보유할 가능성이 높다. 무엇보다도, 3200만 달러 이상을 모금하여 탄탄한 커뮤니티와 높은 신뢰성을 자랑한다.

And just like that… Everything starts moving ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/cQUY9Qh1KL — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 9, 2026

비트코인 하이퍼(HYPER)는 비트코인 레이어2 솔루션으로, 비트코인 보유자에게 초고속 거래와 스마트 계약 기능을 제공하기 위해 탄생했다. 비트코인은 세상에서 가장 신뢰할 수 있는 암호화폐이지만, 속도가 느리고 비용이 비싸다는 단점이 있다. 비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신을 도입하여 이 문제를 해결할 뿐만 아니라, 비트코인 생태계에서 디파이, 밈코인, P2E 게임 등 다양한 유틸리티를 누리도록 지원한다. 그러면서도, 비트코인 고유 보안성은 고스란히 유지된다.

이 생태계는 듀얼토큰을 지원한다. 우선 사용자는 비트코인을 브리지에 예치하여 랩핑된 토큰을 지급받고, 그것으로 레이어2 거래 활동을 즐길 수 있다. 또 다른 토큰은 HYPER다. 이 토큰은 네트워크 수수료 지불, 스테이킹, 거버넌스 용도로 사용된다.

결과적으로 비트코인 하이퍼는 비트코인의 활용도를 확장시키며 생태계 성장을 유도하고, 그 과정에서 HYPER 토큰 수요 역시 증가할 수 있도록 설계된 것이다.

관심 있는 구매자는 지금 웹사이트에서 지갑을 연결해 참여할 수 있다. 프로젝트는 엄격하기로 소문난 베스트 월렛 앱에도 기재되어 높은 신뢰성을 자랑한다. 베스트 월렛 사용자는 앱 안에서 코인을 매수하고 관리할 수 있다.

비트코인 하이퍼 방문하기

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.