도지코인 7일 새 13% 상승… 맥시 도지 프리세일도 탄력

암호화폐 시장의 최근 반등은 밈코인 섹터가 주도하고 있다. 밈코인 전체 시가총액은 324억 달러로 올라섰고, 24시간 동안 약 2% 증가했다. 대표 밈코인인 도지코인(Dogecoin)은 1주일 기준 13% 상승해 시장의 관심을 끌고 있다.

도지코인은 밈코인 가운데서도 유동성이 두껍고 장기간 버텨온 투자자층이 두터운 편이다. 과거 급등 국면에서 이 결집력이 가격 폭발로 이어진 사례가 반복된 만큼, 강세 심리가 재점화되면 추가 상승 구간이 열릴 여지도 남아 있다. 이번 반등은 시장 심리가 확신이 높은 종목으로 얼마나 빠르게 이동하는지 보여주는 장면이기도 하다. 그 흐름에 신규 강아지 밈코인 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)가 올라타며 ‘디젠’ 성향을 앞세운 강한 콘셉트로 주목도를 끌어올리고 있다.

프리세일 누적 모집액이 460만 달러를 넘어선 맥시 도지는 보유자 전용 이벤트를 포함한 커뮤니티 중심 운영을 내세워 2026년까지의 확장성을 강조하고 있다.

도지코인이 새 상승 국면을 이끌 수 있는 이유

도지코인은 최근 24시간 동안 2.5% 상승했고 주간 13% 상승이 겹치며 시가총액을 170억 달러 위로 다시 끌어올렸다. 밈코인 섹터가 반등의 선두에 서는 국면에서 도지코인의 가격 탄력은 ‘섹터 회복의 바로미터’처럼 작동한다. 도지코인이 강하게 움직이면 뒤따라오는 밈코들도 동반 탄력을 얻는 구조가 반복돼 왔기 때문이다.

X에서는 분석가 Cryptollica가 도지코인 차트를 공개하며 ‘데자뷔’ 구간을 강조했다. 핵심 근거는 주간 RSI(상대강도지수)다. 도지코인의 주간 RSI가 과매도 영역에 위치해 있고 과거에도 유사한 조건이 장기 강세장으로 이어진 전례가 있다는 내용이다.

도지코인의 장기 성과는 여전히 극단적이다. 도지코인은 2015년 5월 최저점 대비 118,500% 이상 높은 수준에 있다. 여기에 커뮤니티의 결속력과 상징성도 도지코인 특유의 회복 탄력을 뒷받침한다. 일론 머스크의 지지 발언이 반복적으로 회자됐고, 스페이스X가 실제 도지코인을 달에 보내겠다는 계획을 언급한 이력도 견인력으로 기능해 왔다.

시장 전체는 다음 촉매를 기다리는 분위기다. 이 공백을 파고든 쪽이 맥시 도지다. 도지코인이 만들어낸 디젠 감성을 더 강하게 과장하고, 보상과 이벤트를 전면에 배치해 더 많은 액션을 원하는 트레이더 성향에 맞춘 구조를 앞세운다.

맥시 도지 프리세일, 디젠 취향에 실사용 요소를 얹다

맥시 도지는 최대 레버리지로 상징되는 디젠 트레이더 페르소나를 전면에 세운다. 시바견 마스코트를 내세워 에너지 드링크를 들이키고 올인하는 이미지로 불장 감성을 자극하고, “한계 없이 간다”는 태도와 욜로 정서를 콘셉트로 정했다.

콘셉트만 던지는 방식에서 그치지 않고, 투자자를 붙잡아두는 장치도 동시에 설계했다. 거래소 상장 이후에는 커뮤니티 콘테스트를 열어 성과가 좋은 참여자에게 보상을 지급하고, 선물거래소 파트너십 및 연동을 통해 트레이딩 토너먼트 같은 게임화 이벤트를 확대하는 구상이다. 프리세일 단계에서도 스테이킹을 열어두었고, 변동형 APY는 현재 68%로 제시돼 있다.

토크노믹스에는 맥시 펀드(Maxi Fund)를 별도로 편성해 가시성과 모멘텀을 밀어붙이는 구조를 포함했고 로드맵은 주요 거래소 상장과 대규모 마케팅을 중심축으로 둔다. 도지코인이 대중적 밈코인의 대표주자라면, 맥시 도지는 2026년 사이클을 겨냥해 더 강한 에너지와 이벤트형 보상을 얹은 변형 모델로 자리 잡는다. 도지코인의 강세 흐름이 이어질수록 $MAXI 역시 상장 구간과 이벤트 활성화 국면에서 탄력을 받을 수 있는 구조다.

맥시 도지 프리세일 참여 방법…가격 인상 예고

$MAXI 토큰 가격은 현재 0.0002804달러로 책정돼 있으며 판매 캠페인이 이어지는 과정에서 향후 2일 내 가격 인상이 예정돼 있다. $MAXI는 공식 프리세일 사이트에서 구매할 수 있고 구매에는 베스트월렛(Best Wallet)과 같은 호환 지갑이 권장된다.

구매 수단은 ETH, BNB, USDT, USDC를 지원하며, 프리세일 투자 위젯을 통해 은행 카드 결제도 가능하다. 베스트월렛은 앱 스토어와 구글 플레이에서 내려받을 수 있어 $MAXI 보유 물량을 한곳에서 관리할 수 있다.

스테이킹 보상이 68% APY로 제시된 상태에서 초기에 진입하면 가격 변동을 기다리는 동안에도 추가 토큰을 적립하는 구조가 된다. 맥시 도지 관련 소식은 X와 텔레그램 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

맥시 도지 공식 웹사이트 바로가기

