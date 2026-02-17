이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

마켓메이커 윈터뮤트(Wintermute)가 대형 기관을 대상으로 토큰화된 금의 장외거래(OTC) 서비스를 시작했다. 윈터뮤트는 관련 시장 규모가 올해 말까지 150억 달러로 급팽창할 것으로 내다봤다. 윈터뮤트는 PAXG 및 XAUT와 같은 자산을 취급하며 고객들이 이를 스테이블코인, 법정화폐 또는 기타 암호화폐와 연중무휴로 교환하고 블록체인을 통한 신속한 결제를 진행할 수 있도록 지원한다.

이러한 행보는 지난 1월 29일 금값이 역대 최고치인 5,602달러를 기록하는 등 금의 상승세와 맞물려 있다. 토큰화된 금은 투자자가 소수점 단위의 지분을 보유할 수 있게 하며 전통적인 시장 시간의 제약 없이 탈중앙화 금융(DeFi)에서 활용할 수 있다는 장점이 있다.

토큰화된 금의 시가총액은 지난 3개월 동안 80% 이상 급등하여 54억 달러에 도달했으며, 거래량 면에서는 일부 전통적인 금 ETF를 앞지르고 있다. 윈터뮤트는 이를 금이 인프라 측면에서 외환 시장을 추격하는 과정으로 보고 있으며, 불안정한 거시 경제 상황 속에서도 더 많은 기관 투자자를 끌어들일 것으로 전망했다.

현재 약 67,800달러 선에서 거래 중인 비트코인 또한 이러한 토큰화 트렌드의 수혜를 입을 가능성이 제기된다. 특히 레이어 2 네트워크의 발전으로 비트코인 네트워크상에서 자산을 래핑(Wrapping)하고 거래하는 것이 용이해졌기 때문이다.

이러한 흐름 속에서 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)가 주목받고 있다. 비트코인 하이퍼의 레이어 2는 비트코인 생태계에 고속 디파이를 통합하도록 설계되었다. 강력한 보안 감사와 실질적인 유틸리티를 바탕으로 현재까지 프리세일에서 약 3,150만 달러를 모금한 비트코인 하이퍼는 토큰화된 실물 자산(RWA)을 지원하고 비트코인의 역할을 가치 저장 수단 이상으로 확대할 준비를 마친 상태다.

윈터뮤트, 기관용 토큰화 금 거래 서비스 출시

윈터뮤트의 신규 서비스는 헤지펀드 등 주요 투자자들이 은행 영업시간을 기다리지 않고도 PAXG, XAUT 등 토큰화된 금을 매매할 수 있도록 돕는다.

거래자들은 즉각적인 온체인 결제를 받을 수 있으며, 이는 통상 이틀이 소요되는 기존 시장의 결제 기간을 대폭 단축한 것이다. 또한 USDT, USDC 또는 달러를 통한 결제를 지원해 효율적인 헤징이 가능하다.

프로젝트 팀은 지난 분기 토큰화된 금의 거래량이 1,260억 달러를 돌파하며 5대 주요 금 ETF의 거래 합계액을 넘어섰다는 데이터를 인용했다. 이는 인플레이션 우려와 달러 기피 현상 속에 금값이 급등한 데 따른 결과로 풀이된다.

윈터뮤트의 CEO 에브게니 가에보이(Evgeny Gaevoy)는 이를 “기술 도입으로 외환 시장이 폭발적으로 성장했던 것과 유사한 자연스러운 진화”라고 평가했다.

이러한 발전은 웹3 기업들이 기존 자산 시장을 재편하고 있음을 시사하며 자산의 접근성과 유연성을 전례 없는 수준으로 높이고 있다. 기관들의 진입이 본격화됨에 따라 보안을 유지하면서도 디파이 프로토콜과 실물 자산을 지원할 수 있는 비트코인 하이퍼와 같은 고도화된 레이어 2 블록체인에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 보인다.

비트코인 하이퍼 프리세일, 레이어 2 기술로 시장 관심 집중

비트코인 하이퍼 팀은 비트코인의 고질적인 문제인 느린 속도와 높은 수수료를 해결하기 위해 고속 레이어 2를 구축 중이다. 이를 위해 솔라나 가상머신(SVM)을 통합하여 신속한 스마트 컨트랙트와 디앱(dApp) 구동을 가능케 할 방침이다.

해당 레이어 2는 보안 브리지를 통해 비트코인을 래핑함으로써 메인 체인의 병목 현상 없이 대출, 스왑, 게임 등을 즐길 수 있게 하며 모든 거래는 최종적으로 비트코인의 작업증명(PoW) 레이어 1에서 결제되어 최상위 수준의 안전성을 보장한다.

$HYPER 토큰은 가스비 결제, 스테이킹 보상, 거버넌스 투표 등에 사용되며, 희소성 유지를 위해 총공급량은 210억 개로 제한된다.

Bitcoin Hyper is built with monitoring as a core architectural principle, not an afterthought. By making network health, execution, and accountability visible in real time, it builds trust, supports decentralization, and empowers operators, developers, and observers alike. If… pic.twitter.com/Jfusce1RwS — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) February 9, 2026

현재 코인설트(Coinsult)와 스파이울프(SpyWolf)의 코드 감사를 마쳤으며, 프로젝트는 현재까지 3,148만 달러의 자금을 유치했다. 이러한 구조는 비트코인 하이퍼가 래핑된 비트코인을 담보로 사용하는 각종 실물 자산 및 디파이 도구를 수용할 수 있게 하여 토큰화 트렌드와 시너지를 낼 것으로 기대된다. 분석가들은 명확한 로드맵과 초기 성과를 바탕으로 $HYPER를 비트코인 성장의 유망한 투자처로 평가하고 있다.

거래소 상장 전 비트코인 하이퍼 프리세일 참여 방법

비트코인 하이퍼에 참여하려면 공식 홈페이지에서 지갑을 연결한 후 현재 가격인 0.0136757달러에 $HYPER 토큰을 구매할 수 있다.

프리세일에서는 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB 및 일반 은행 카드를 통한 결제가 가능하다. 또한 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 다운로드 가능한 베스트 월렛(Best Wallet)을 통해서도 구매할 수 있다. 베스트 월렛 내 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 탭에서 $HYPER를 확인할 수 있어 추적이 용이하다.

$HYPER 보유자는 구매 직후 스테이킹을 통해 연이율(APY) 37%의 보상을 받을 수 있으며 프로젝트의 최신 소식은 공식 X(구 트위터)와 텔레그램을 통해 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 자세하게 알아보기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.