시바이누(SHIB) 개발팀이 최근 출시된 SOU 복구 시스템을 노린 암호화폐 사기가 기승을 부리고 있다며 커뮤니티에 주의를 당부했다.

시바이누 생태계의 보안 전담 채널인 서스바리움(Susbarium)은 악성 공격자들이 지난해 발생한 시바리움 브릿지 해킹 피해 보상을 빌미로 지갑 내 자산을 탈취하려는 피싱 캠페인을 전개하고 있다고 밝혔다.

JUST IN🚨: Shibarium is set to restart its Ethereum bridge after a $4M exploit forced an emergency shutdown. Developers have rotated validator keys, secured 100+ contracts, and recovered 4.6M $BONE. A refund plan for affected users is underway. The Sept 12 hack exploited… pic.twitter.com/pVMM8UbDx4 — Amrif 🕸️³ (@theamrif) October 5, 2025

SOU 이니셔티브와 시바리움 브릿지 사건의 여파

Shib Owes You(SOU) 이니셔티브는 2025년 9월 발생한 시바리움 브릿지 보안 사고로 피해를 입은 사용자들을 구제하기 위해 개발팀이 마련한 보상 프로그램이다.

자격 요건을 갖춘 사용자는 손실된 자산에 상응하는 검증된 NFT를 청구할 수 있다. 이 디지털 자산은 향후 자금이 회수됨에 따라 거래하거나 현금으로 상환할 수 있도록 설계됐다.

복구 시스템의 본격적인 가동은 사용자 신뢰 회복을 목적으로 하지만 손실을 보전하려는 피해자들의 절박한 심리를 악용한 사회공학적 공격의 표적이 되고 있다.

긍정적인 시장 지표가 투자자의 관심을 끄는 것과 마찬가지로, 보상 절차의 시작이 사기꾼들에게는 또 다른 범죄의 기회가 된 셈이다.

시바이누 사기 수법

공격자들은 공식 보상 포털과 유사하게 디자인된 피싱 사이트와 가짜 SOU 토큰을 배포하고 있다. 시바이누 팀은 정식 SOU NFT가 사용자 지갑으로 직접 에어드랍되지 않는다는 점을 명확히 했다. 해당 NFT는 반드시 공식 웹사이트를 통해서만 민팅할 수 있다.

보안 전문가들은 사기꾼들이 가치가 없는 토큰을 사용자 지갑으로 전송해 거래 내역을 오염시키는 ‘주소 포이즈닝’ 전술을 사용하고 있다고 지적했다. 사용자가 향후 거래 시 내역에 남은 악성 계약 주소를 무심코 복사해 사용하도록 유도하는 수법이다.

사기성 자산과 상호작용하거나 가짜 사이트에 지갑을 연결할 경우 저장된 모든 자산이 유출되는 지갑 탈취 위협에 노출된다. 이러한 공격 형태는 가상자산 업계의 고질적인 문제로 남아 있으며, 최근 이더리움 재단이 보안 기업들과 협력해 악성 스크립트 대응에 나선 이유이기도 하다.

인코그니토 마켓 창설자가 징역 30년형을 선고받고 세이프문 최고경영자가 실형을 받는 등 규제 당국과 사법 기관의 단속이 강화되고 있지만 개인 차원의 스마트 계약 주소 확인과 출처 불분명한 링크 접속 차단이 최선의 방어책으로 권고된다.

보안에 집중하는 SHIB와 프로젝트 초기 단계의 맥시 도지

시바이누가 SOU 복구 이니셔티브를 통해 사용자 보호와 피해 보상이라는 운영 안정화 단계에 집중하고 있다면, 맥시 도지(Maxi Doge, $MAXI)와 같은 프로젝트는 자본 형성과 서사 구축이라는 밈코인의 초기 생애 주기를 보여준다. 시바이누의 피싱 경보는 대규모 생태계가 확장 과정에서 직면하는 인프라 방어와 사용자 신뢰 관리의 복잡성을 시사한다.

프리세일을 진행 중인 $MAXI는 현재까지 약 460만 달러를 조달했으며, 50단계에 걸친 가격 구조를 통해 토큰을 판매하고 있다. 전체 토큰 비중은 마케팅 40%, 유동성 및 노출을 위한 맥시 펀드 25%, 개발 및 유동성 각 15%, 스테이킹 보상 5%로 배분됐다. 상장 후 활성도를 유지하기 위해 게임 요소를 도입한 경쟁 이벤트와 토너먼트 등 커뮤니티 참여 계획을 수립했다.

성숙 단계에 접어들어 실제 공격 표적이 존재하는 수십억 달러 규모의 시바이누 생태계와 상장 전 성장에 초점을 맞춘 초기 프로젝트는 상이한 리스크 구조를 나타낸다. 시바이누 사례는 자산 가치가 상승하고 생태계가 커질수록 방어 기제 구축이 필수적임을 보여준다.

