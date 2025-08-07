이더리움 전망 — 이더리움 가격 2025년에 최대 1,000만원까지 상승 가능할까?

This content is provided by a sponsor

이더리움(ETH) 가격이 다시 3,800달러(약 5,256,651원) 선을 회복했다. 유명 애널리스트 벤자민 코웬(Benjamin Cowen)은 이더리움 가격에 대한 대담한 전망을 내놓았다. 그는 이더리움 가격이 2025년 말까지 5,300~7,600달러(약 7,300,000~10,000,000원 구간까지 상승할 수 있다고 예측했다. 이러한 상승세는 예상보다 더 빠른 시점에 시작될 가능성이 있다고 말했다.

익숙한 패턴: 이더리움, ‘되돌아가는’ 움직임

코웬의 전망은 이더리움이 과거 강세장 지지 구간으로 ‘되돌아가는(return home)’ 움직임에 근거하고 있다. 이러한 흐름은 2016년, 2019년, 그리고 2024년 4월에도 나타난 바 있다.

이더리움 가격이 2,400~2,700달러 사이의 지지 구간으로 되돌아온 뒤에 강한 상승 추세를 이어갔던 이력이 있다. 이러한 사례는 현재 이더리움 가격의 변동성이 이전과 유사한 급등 흐름으로 이어질 수 있다는 것을 시사한다.

코웬은 2024년의 이더리움과 2023년의 테슬라(Tesla)와 비교하고 있다. 당시 테슬라 주가는 4월에 중장기적인 관점에서 저점을 형성한 후, 7월까지 급등했다. 이후 일시적인 조정 국면으로 접어든 뒤 12월에 다시 강한 상승세를 기록했다.

이더리움 또한 비슷한 경로로 가격이 움직였다. 9월 약세장이 시작되기 전까지는 3,800~3,900달러 구간을 상향 돌파한 뒤, 코웬이 제시한 목표 가격 7,500달러까지 급등할 가능성이 있다.

이더리움 가격 분석: 7,500달러 돌파 시나리오 가시화

12시간 차트 기준으로 이더리움은 최근 조정 국면으로 접어들었음에도 불구하고 여전히 강세 흐름을 유지하고 있다. 이더리움 가격은 5월부터 유지된 장기적인 상승 추세선을 지속적으로 지지하고 있다.

7월에 4,000달러를 돌파한 이후 3,500~3,600달러 구간으로 하락하며 건강한 조정 국면으로 진입했다.

해당 가격대는 수평 지지선과 상승 추세선이 겹치는 지점으로, 기술적 관점에서 중요한 지지 구간으로 평가된다. 이에 따라 해당 구간은 추가적인 상승의 발판이 될 가능성이 있다.

추세선에 따르면, 이더리움은 현재 가격에서 반등한 뒤 4,100달러의 저항선을 돌파할 가능성이 있다. 4,100달러는 과거에도 상승 추세를 막았단 핵심적인 저항 구간이다.

상승 추세선이 지속될 경우, 이더리움 가격은 조만간 4,000달러 선을 다시 회복할 가능성이 있다. 이후 4분기에는 6,000달러를 향해 랠리를 이어갈 수 있다.

이후 구조적인 강세 흐름과 상장지수펀드(ETF)로 자금이 유입된다면 7,000달러 구간대까지 진입할 수 있다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)와 이동평균 수렴확산 지수(MACD: Moving Average Convergence & Divergence) 등 주요 모멘텀 지표는 최근 조정 국면 이후 안정세를 보이고 있다. 이는 이더리움에 대한 매수세가 회복될 가능성을 시사한다.

이더리움 가격은 3,400달러 이상에서 횡보하고 있으며, 중기적인 상승 흐름은 유효하다.

