이더리움, ‘빠른 확인 규칙’ 도입 추진…브릿지 속도 대폭 단축 전망

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

이더리움이 새로운 ‘빠른 확인 규칙(FCR)’을 도입하여 전송 속도를 대폭 단축할 것으로 알려졌다. 이번 FCR 도입으로, 이더리움 레이어1에서 레이어2, 그리고 거래소로의 자금 이동 속도가 대폭 개선된다. 해당 규칙이 적용될 경우, 기존의 약 13분 전송 시간은 거의 13초 수준으로 단축된다.

지금까지 이더리움 기반 자산 이동은, 정식 브릿지를 통해 여러 블록 확인 및 최종성을 기다리는 구조로 이루어졌고, 그 과정에서 상당한 시간이 필요하다. 일부 거래소 및 레이어2 네트워크는 속도를 높이기 위해 k-딥 확인 방식을 활용해왔지만, 이는 완전한 보안성을 보장하지 못한다는 한계가 있었다.

FCR은 이러한 문제를 개선하기 위해 블록 수가 아닌 검증자 증명을 기반으로 블록의 안전성을 평가하는 방식으로 설계됐다. 개발자에 따르면, 이 규칙은 하드포크 없이 도입 가능하며, 현재 클라이언트 및 API 통합 작업이 진행 중이라고 한다.

다만 FCR 도입에는 두 가지 조건이 전제로 필요하다. 우선 네트워크 상태가 충분히 빠르게 작동해야 하고, 단일 주체가 스테이킹 물량의 25% 이상을 통제해서는 안된다. 이는 기존 엄격한 최종성 기준에 못미치는 수준이지만, 실제 사용 환경에서는 충분한 안전성을 제공할 수 있다는 평가도 나온다.

이번 업그레이드, 생태계에 어떤 영향을 미칠까

이번 변화의 핵심은 단순한 속도 개선을 넘어, 이더리움 생태계 사용자 경험을 구조적으로 바꿀 가능성에 있다. 그동안 레이어1·레이어2 간 자금 이동은 느리지만 안전한 절차로 인식되어 왔는데, FCR은 이 균형을 다시 설정하려는 시도로 볼 수 있다. 특히 수 초 단위 전송이 가능해질 경우, 중앙화 거래소 수준의 체감 속도를 온체인에서도 구현할 수 있게 된다.

이번 발전은 디파이와 거래 환경에도 직접적인 영향을 줄 수 있다. 자금 이동 지연이 줄어들면, 차익거래나 빠른 포지션 전환이 보다 효율적으로 가능해지며, 이는 전체 시장의 유동성을 끌어올리는 요인으로 작용할 수 있다. 기존에는 전송 지연으로 인해 발생하던 기회 비용이 크게 감소할 수 있기 때문이다. 다만 FCR이 전제하는 조건에 대한 우려는 여전히 존재하는 것도 사실이다.

그럼에도 불구하고, 현실적인 사용자 경험 개선이라는 측면에서 FCR의 도입은 의미 있는 진전으로 평가된다. 특히 이더리움이 점점 더 다양한 레이어와 애플리케이션으로 확장되는 상황에서, 네트워크 간 이동 효율성은 핵심 경쟁 요소로 자리잡고 있다.

다만 이번 소식은 이더리움 가격에 크게 반영되지 않는 모습이다. 이더리움은 오늘 하루 동안 5% 가량 하락했는데, 이는 비트코인의 하락세로 인해 알트코인 시장 전반에서 목격되는 모습이기도 하다.

리퀴드체인으로 쏠리는 관심

이처럼 자금 이동 속도를 획기적으로 개선하는 개발 트렌드는, 단일 네트워크를 넘어 멀티체인 환경 전반으로 확장될 가능성이 크다. 특히 수월한 자산 이동이 가능해질수록, 서로 다른 블록체인 간 유동성을 하나로 연결하려는 시도 역시 더욱 중요해질 것이다. 이러한 맥락에서, 3대 네트워크 간 유동성 통합을 추진하는 프로젝트가 있어 유독 관심을 끌고 있다. 바로 리퀴드체인이다.

이번 이더리움 업그레이드가 특정 생태계에만 집중하는 것과 달리, 리퀴드체인(LIQUID)은 레이어3 기반 결제 구조를 통해 비트코인, 이더리움, 솔라나의 유동성을 하나로 연결하는 것을 목표로 하는 프로젝트다.

리퀴드체인은 크로스체인 가상머신을 활용해 단일 실행 환경에서 여러 체인을 동시에 지원하도록 설계됐다. 여기에 통합 증명 엔진을 더해 비트코인의 UTXO, 이더리움의 계정, 솔라나의 네트워크 상태를 실시간으로 검증할 수 있도록 지원한다. 쉽게 말해, 리퀴드체인 사용자는 단일 환경에서 여러 네트워크 간 송금을 자유롭게 누릴 수 있게 된다.

이더리움을 포함해 디파이 시장은 빠르게 성장하고 있다. 이번 FCR 개선 또한 그 속도를 90% 가량 끌어올려 새로운 변화를 예고했다. 하지만 블록체인 산업에는 여전히 다양한 네트워크가 운영되고 있어, 유동성 분절 문제는 여전히 해결되지 않은 과제로 남아 있다. 그리고 기관 자금이 서둘러 블록체인계로 유입됨에 따라, 주요 블록체인의 자금을 하나로 묶으려는 리퀴드체인은 더욱 주목받을 가능성이 높다.

Even The Order needs to refuel. ☕️ An L3 of this magnitude doesn't build itself. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/F3PpglEkM0 — LiquidChain (@getliquidchain) March 17, 2026

현재 리퀴드체인은 LIQUID 토큰 프리세일을 진행 중이다. LIQUID 토큰은 크로스체인 실행, 결제, 검증 등 생태계 전반에서 활용되는 핵심 자산이며, 보유자는 스테이킹을 통해 패시브 인컴을 얻을 수 있다. LIQUID 프리세일은 아직 초반 단계에 있지만, 이미 61만 달러 이상을 모금해 높은 관심을 얻고 있다. 프로젝트 소개에 따르면, 프리세일이 진행되는 동안 테스트넷 및 크로스체인 가상머신이 공개될 전망이라, 높은 신뢰 구축이 기대된다.

관심 있는 구매자는 지금 공식 웹사이트에 방문하여 프리세일에 참여할 수 있다. 토큰 가격은 0.0142달러로 저렴하지만, 점진적으로 인상될 예정이다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.