하이퍼리퀴드 급등 속 ‘리퀴드체인’ 프리세일 12억 돌파… 3대 체인 묶는 레이어 3 유망주 주목

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

탈중앙화 금융(DeFi·디파이) 시장이 실질적인 거래 유틸리티와 인프라 업그레이드를 무기로 강력한 존재감을 증명하고 있다. 대표적인 주자는 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)다. 하이퍼리퀴드는 월요일 오전 이후 8% 이상 급등하며 자체 토큰인 HYPE 가격을 65달러 위로 끌어올렸고, 시가총액은 165억 달러(약 22조 원)를 돌파했다. 이번 상승세는 파생상품 거래량과 현물 거래량의 급증에 따른 것으로, 빠르고 투명한 온체인 거래소를 선호하는 트레이더들의 수요가 여전히 강력함을 보여준다.

체인 간 유동성 파편화 문제를 해결하려는 프로젝트들 역시 대규모 자금을 끌어모으고 있다. 대표적으로 리퀴드체인(LiquidChain, LIQUID) 프리세일은 이미 88만 달러를 조달하며 순항 중이다. 리퀴드체인은 비트코인의 거대한 자본력, 이더리움의 깊은 디파이 유동성, 솔라나의 빠른 실행 속도를 하나의 통합 환경으로 묶는 신규 레이어 3 네트워크다. 검증된 프리세일 모멘텀과 혁신적인 크로스체인 툴킷의 결합은 고효율 디파이 생태계와 자체 토큰인 LIQUID의 향후 강력한 성장 잠재력을 시사한다.

하이퍼리퀴드, 거래량 급증 및 장기 전망 호조로 상승 모멘텀 확보

하이퍼리퀴드는 자체 레이어 1 체인을 운영하며 무기한 선물 및 현물 시장에 최적화된 환경을 제공한다. 1초 미만의 블록 생성 시간과 높은 처리량 덕분에 일반 목적 체인에서 흔히 발생하는 네트워크 병목 현상 없이 활발한 거래가 가능하다. 최근 HYPE 토큰의 강세는 하이퍼리퀴드의 파생상품 거래량 급증과 맞물려 있으며, 일일 거래량은 수억 달러에 달한다. 또한, 이 체인은 단순한 오더북 거래를 넘어 대출, 차입, 실물자산(RWA) 유동화까지 지원하며 생태계를 확장하고 있다.

메이븐 HL(Maven HL) 등 시장 분석가들은 HYPE가 현재 수준에서 완만한 멀티플 상승만 보여주어도 BNB와 같은 대형 거래소 토큰과의 격차를 빠르게 좁힐 수 있다고 분석한다. 여러 애널리스트들은 향후 2~3년간의 사용자 증가와 제품 확장을 전제로 HYPE의 기본 목표가를 수백 달러 선으로 제시하고 있으며, 낙관적인 시나리오에서는 이보다 훨씬 높은 가격대까지 상승할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

$HYPE only needs a 4x to flip $BNB and it’s already in motion. Recent @multicoin analysis valued HYPE with three scenarios: • Bear case: ~$109

• Base case: ~$319

• Bull case: ~$689 Just think about it: even their base case puts HYPE above $300 – which is more than… pic.twitter.com/iWauS80SHU — Maven.HL (@MavenHL) June 29, 2026

이처럼 디파이 및 트레이딩 분야에서의 성공적인 실행력은 세계 3대 블록체인 간의 유동성 접근성을 획기적으로 개선하려는 리퀴드체인과 같은 인프라 프로젝트들의 행보와 자연스럽게 연결된다.

리퀴드체인 프리세일, 통합 크로스체인 유동성을 위한 레이어 3 구축에 자금 조달

리퀴드체인은 사용자가 번거로운 기존 브릿지나 랩핑된 자산에 의존하지 않고도 비트코인, 이더리움, 솔라나를 직접 연결할 수 있는 최초의 통합 실행 레이어를 개발 중이다. 이 아키텍처는 실시간 디파이에 최적화된 고성능 가상 머신(VM), 비트코인 UTXO·이더리움 상태·솔라나 계정에 대한 신뢰 최소화 검증 기술, 그리고 각 체인의 네이티브 자산을 대변하는 통합 유동성 풀을 특징으로 한다.

크로스체인 증명 및 메시징 기술은 원자성 결제를 가능하게 한다. 이를 통해 개발자는 디앱(dApp), 밈코인, 예측 시장 등을 단 한 번만 배포해도 세 가지 생태계 전체의 사용자에게 도달할 수 있으며, 더 깊은 유동성과 좁은 스프레드의 혜택을 누릴 수 있다.

LIQUID 토큰의 총 공급량은 118억 개로, 토크노믹스는 지속적인 개발에 35%, 생태계 및 마케팅 성장에 32.5%, 프로젝트의 아쿠아볼트(AquaVault)를 통한 커뮤니티 이니셔티브에 15%, 보상 및 스테이킹 프로그램에 10%, 거래소 상장 및 확장에 7.5%로 정교하게 배분되어 있다.

하이퍼리퀴드의 활성화가 고도화된 디파이 도구에 대한 시장의 갈증을 증명하는 가운데, 리퀴드체인의 아키텍처는 주요 체인 간의 상호운용성을 가로막는 유동성 파편화 문제를 정조준하고 있다. 다만, 초기 단계 프로젝트인 만큼 암호화폐 시장의 변동성과 기술적 리스크를 고려한 신중한 접근이 필요하다.

LIQUID 프리세일 참여 방법: 토큰 구매 및 스테이킹 가이드

관심 있는 투자자는 리퀴드체인 공식 웹사이트에 접속하여 호환되는 지갑을 연결한 후, 현재 프리세일 가격인 0.01475달러에 LIQUID 토큰을 구매할 수 있다. 주요 암호화폐를 통해 구매할 수 있으며 구매한 토큰은 연결된 지갑으로 즉시 전송된다. 또한 프리세일 구매자는 구매 즉시 스테이킹에 참여해 1,276%의 높은 APY 보상을 실시간으로 축적할 수 있다.

프리세일 단계별 진행 상황과 향후 로드맵에 대한 실시간 정보는 리퀴드체인 공식 X(구 트위터) 및 텔레그램에서 업데이트되고 있다. 자세한 LIQUID 토큰 매수 방법이 궁금하다면 본지가 정리한 구매 가이드를 참고해보자.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.