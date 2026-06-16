하이퍼리퀴드 ETF 호재에 한 달 70% 급등 속 리퀴드체인(LIQUID) 프리세일 84만 달러 돌파

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알트코인 시장에 다시 불이 붙으면서 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)가 이번 주 주목받고 있다. 프로젝트 네이티브 토큰인 HYPE는 7일간 17% 상승했으며, 최근 한 달 기준으로는 70%의 수익률을 기록했다. 이 같은 상승세는 온체인 파생상품 플랫폼에 대한 기관 투자자들의 관심 증가와 맞물려 있다. 투명한 메커니즘을 통해 실질적인 수익을 창출하고 자체 토큰을 지원하는 구조가 높은 평가를 받고 있다.

HYPE는 현재 73달러 부근에서 거래되고 있으며, 시가총액은 180억 달러를 웃돈다. 미결제약정(OI)은 약 100억 달러 수준이고, 최근 몇 주간 ETF 자금 유입액은 1억 6,000만 달러를 넘어섰다. 이러한 수치는 단기 투기보다는 지속적인 사용과 자본 배분이 이뤄지고 있음을 시사한다.

이와 동시에, 유사한 웹3 인프라 프로젝트들의 프리세일 활동도 활기를 띠고 있다. 주요 네트워크 간 유동성 분산 문제를 해결하는 솔루션에 초기 투자자들이 자금을 집중시키는 흐름이다. 통합 자산 흐름을 위한 독자적인 레이어 3 프레임워크를 구축 중인 리퀴드체인(LiquidChain, LIQUID)은 현재 진행 중인 프리세일 단계에서 강한 참여세를 보이며 84만 2,000달러 이상을 모집, 100만 달러 달성을 눈앞에 두고 있다. 인상적인 성과와 프리세일 모멘텀을 동시에 갖춘 $LIQUID 토큰은 다음 순환매 대상을 찾는 대형 자본의 유력한 후보로 부상하고 있다.

ETF 자금 유입과 탄탄한 펀더멘털이 견인한 하이퍼리퀴드 상승

최근 HYPE ETF 관련 활동을 통해 해당 토큰 연계 상품에 1억 6,000만 달러 이상이 유입됐다. 이는 전통 투자자들이 이 플랫폼을 단순한 가격 베팅이 아닌 실제 운영 사업체로 평가하고 있음을 보여준다. 하이퍼리퀴드의 기반 거래소는 높은 파생상품 거래량과 미결제약정을 유지하며 수수료 수익을 창출하고 있으며, 이 수익의 일부는 $HYPE 토큰의 지속적인 시장 매수를 위한 전용 지원 펀드로 배분된다.

이 구조는 플랫폼 성장을 토큰 수요와 직접 연결한다. 거래 활동이 늘어날수록 수수료가 증가하고, 이는 바이백을 통해 참여 유인과 가격 역학을 강화하는 선순환으로 이어진다. 이 같은 접근 방식은 $HYPE의 최근 가격 상승에 기여했으며 광범위한 알트코인 회복 국면에서 탈중앙화 무기한 선물 거래 분야 내 차별화된 위상을 확립하는 데 일조했다.

자금 유입 외에도, 하이퍼리퀴드의 완전 온체인 실행 모델과 트랜잭션 처리 능력은 투명하고 중개자 없는 거래를 원하는 사용자들을 꾸준히 끌어들이고 있다. 애널리스트 톰 디젠(Tom Degen)은 이러한 특성이 검증 가능한 활동과 매력적인 인센티브를 제공하는 디파이(DeFi) 인프라에 대한 기관의 기준과 잘 부합한다고 평가했다.

$HYPE ETFs pulled in $163M in one month. Why? The Wall Street is buying an onchain exchange. For them, $HYPE is a business: An onchain derivatives exchange with real volume / revenue + a transparent buyback mechanism. • $240B+ in 30D volume

• $8.6B in OI

• $1B+ in… pic.twitter.com/znoazv4eGf — Tom ⛩ (@Tom_Degen68) June 16, 2026

명확한 사용 사례와 수익 모델을 갖춘 온체인 인프라로 자본이 집중되면서, 크로스체인 유동성 같은 연관 과제를 해결하는 프로젝트에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 리퀴드체인의 프리세일은 이러한 관심 이동의 대표적인 사례다.

리퀴드체인 프리세일, 레이어 3 프로젝트의 크로스체인 주도권 확보 포석

리퀴드체인(LIQUID)은 단일 실행 레이어 역할을 하는 레이어 3 블록체인을 구축 중이다. 비트코인의 자본 기반, 이더리움의 심층적인 디파이, 솔라나의 빠른 속도를 하나로 연결하는 구조다. 이 설계를 통해 각 네트워크의 자산이 래핑 없이 공유 유동성 풀에서 상호작용할 수 있어, 더 깊은 시장과 효율적인 거래 및 애플리케이션 실행이 가능해진다.

고성능 가상 머신이 최고 수준의 처리 속도에 준하는 속도로 복잡한 연산을 처리하며, 신뢰 최소화 검증 프로토콜이 크로스체인 상태 확인을 관리해 안전한 원자적 결제를 지원한다. 이 구조 덕분에 개발자들은 고급 디파이 도구, 밈코인, 예측 시장 등을 한 번 배포하는 것만으로 여러 네트워크의 사용자에게 동시에 접근할 수 있다.

The secrets of The Order are within. Are you ready to find out what they are? 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/cKT8nEK5R2 — LiquidChain (@getliquidchain) June 11, 2026

$LIQUID 토큰은 모든 핵심 기능에 걸쳐 참여를 지원하며, 지속적인 개발, 마케팅 및 확장, 스테이킹 보상, 성장 이니셔티브 등에 배분된다. LIQUID 프리세일은 꾸준한 지지를 받으며 현재까지 84만 2,700달러를 모집했고 토큰당 0.0147달러의 가격으로 75단계를 진행 중이며 연 1,322% APY의 스테이킹 옵션도 제공한다.

하이퍼리퀴드처럼 실질적인 유동성 솔루션과 사용 지표로 주목받은 온체인 플랫폼들의 최근 행보는 자본 효율성을 제약하는 분산화 문제를 해소하는 솔루션이 지닌 가치를 잘 보여준다. 리퀴드체인은 디파이 전반에 걸쳐 더 광범위한 활동을 위한 환경 조성을 목표로 하며, 이러한 플랫폼들을 대규모로 뒷받침할 수 있는 근본적인 유동성 레이어 구축을 지향한다.

리퀴드체인 프리세일 참여 방법

신규 투자자는 리퀴드체인 공식 프리세일 웹사이트를 방문해 호환 지갑을 연결하면 현재 단계 가격인 토큰당 0.0147달러에 구매할 수 있다. 보유 물량을 연 1,322% APY로 스테이킹하는 옵션도 제공되며, BTC, ETH, SOL, 스테이블코인, BNB로 구매가 가능하다.

$LIQUID 프리세일 토큰은 애플 앱스토어와 구글플레이에서 다운로드할 수 있는 베스트월렛(Best Wallet) 앱을 통해서도 구매할 수 있다.

프로젝트 업데이트와 커뮤니티 논의를 확인하려면 리퀴드체인 X 계정을 팔로우하거나 텔레그램 채널에 참여하면 된다.

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