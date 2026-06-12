일본 최초 ‘비트코인·XRP 복합 ETF’ 출시 임박…금융청 최종 심사 진입에 리플 하방 경직성 확보

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가상자산 시장 전반이 깊은 침체기에 직면한 가운데, 리플(XRP)이 제도권 대형 호재에 힘입어 차별화된 회복력을 증명하고 있다.

최근 장중 최저점인 1.10달러 선까지 밀렸던 XRP 가격은 강력한 매수세 유입과 함께 1.14달러 선을 회복하며 안착을 시도하고 있다.

이번 반등을 견인한 핵심 동력은 철저한 기관발 수급이다. 일본 금융 대기업 SBI 홀딩스(SBI Holdings)가 도쿄증권거래소(TSE) 상장을 목표로 신청한 일본 최초의 ‘비트코인·XRP 복합 ETF’가 일본 금융청의 최종 규제 심사 단계에 진입했다는 소식이 전해지면서 시장의 매수세를 자극했다.

야후 파이낸스 등 외신 보도에 따르면, SBI 홀딩스의 이번 신규 가상자산 ETP 라인업에는 비트코인과 XRP를 동시에 추종하는 복합 ETF뿐만 아니라 전통 안전자산과 결합한 ‘금·가상자산 하이브리드 투자신탁’ 상품이 모두 포함되어 현재 FSA의 최종 승인을 기다리고 있다.

업계에서는 이번 승인 심사를 두고 “XRP 역사상 가장 강력하고 명확한 제도권 촉매제 중 하나”라는 평가가 지배적이다. 특히 일본 의회가 가상자산 자산 세제를 기존 최대 55%의 종합과세에서 20%의 분리과세(자본이득세)로 전격 개편하는 법안을 통과시킨 직후 나온 행보라는 점에서, 기관 자금 유입에 대한 기대감은 여느 때보다 높은 상황이다.

앞서 지난 5월 일본 대형 이커머스 기업 라쿠텐(Rakuten)이 XRP 결제 시스템을 전격 도입했을 당시 시세가 1.40달러를 돌파했던 전례를 감안하면, 일본 제도권의 실질적인 유효 수요와 인프라 침투율은 이미 ETF 출시 선행 지표로서 가격 하방을 견고하게 지지하고 있다.

리플 1.20달러 돌파 시 강세장 진입… 금융청 최종 승인에 따른 기술적 시나리오

4시간 봉 차트 기준 기술적 구조를 살펴보면, XRP는 현재 직전 단기 저항선인 1.17달러 구역을 집요하게 테스트하고 있다. 기술적 분석가들은 1.20달러 선을 단기 추세 반전의 결정적인 돌파 트리거로 설정하고 있다.

하방의 경우, 최근 매도 압력을 흡수하며 강한 반등을 연출한 1.05달러 선이 핵심 단기 지지선으로 빌딩 완료됐다. 이 바닥 라인이 무너지지 않는 한 단기 차트 구조는 완만한 상방 채널을 유지하게 된다.

특히 이번 ETF 심사 뉴스가 보도될 때마다 장내 거래량이 동반 상승하는 패턴을 보이고 있는데, 이는 단순 소매 세력의 순환매가 아닌 기관들의 선제적인 포지셔닝 징후로 해석된다.

현재 차트 패턴은 전형적인 상승 추세를 동반한 가격 되돌림 형태를 띠고 있다. 1.18달러 저항선에서 1차 저항을 맞고 밀린 뒤, 매우 빠른 속도로 동일한 고점 뚫기에 재도전하는 형국이다. 이는 고점 매물을 소화하는 고래들의 강한 매집 국면에서 자주 발생하는 패턴으로, 상방 돌파 확률이 매우 높은 차트 세팅이다.

거래량만 견고하게 유지된다면 단기적으로 1.18달러 안착 및 1.20달러 돌파 시도가 전개될 것으로 보이며, 향후 금융청의 정식 승인 공시가 떨어질 경우 단숨에 2달러 고지를 향한 폭발적 랠리가 촉발될 전망이다. 반면 매크로 악재로 인해 1.05달러 지지선이 하방 탈각될 경우 지루한 기간 조정이 연장될 수 있으므로 분할 진입 관점의 접근이 유효하다.

대형 메이저 자산의 손익비 한계…스마트 머니가 레이어 3 ‘리퀴드체인’을 주시하는 이유

XRP가 일본 제도권 호재를 업고 강력한 펀더멘털을 과시하고 있지만, 이미 시가총액이 거대해진 메이저 알트코인의 특성상 상단 저항벽을 뚫고 올라가는 과정에서 투자자들이 기대하는 높은 성장 잠재력의 마진은 점차 제한될 수 있다는 지적이 나온다. 이 때문에 시장의 기민한 투자자들은 성숙기에 접어들어 무거워진 대형 자산 대신, 진입 장벽이 낮고 유동성 확장 가능성이 열려 있는 차세대 기술형 인프라 프로젝트로 시선을 돌려 포트폴리오를 다변화하는 추세다.

최근 자본 순환매의 길목에서 주목받는 영역은 비트코인, 이더리움, 솔라나 등 서로 독립된 블록체인 생태계를 단 하나의 실행 환경으로 결합하려는 레이어3 유동성 통합 네트워크 시장이다. 개발자가 코드를 단 한 번만 배포해도 이종 체인 간의 복잡한 스마트 컨트랙트 충돌이나 유동성 단절 문제없이 거대 메인넷의 유동성에 동시에 다이렉트로 접근할 수 있는 차세대 아키텍처는 최근 크립토 마켓의 고질적인 유동성 파편화 문제를 해결할 핵심 열쇠로 꼽힌다.

기술적으로 이러한 솔루션은 기존 크로스체인 가교 인프라의 취약점을 보완하기 위해 단일 단계 실행 및 검증 가능한 정산 프로토콜을 전면에 도입하고 있다. 매년 막대한 유동성이 묶이고 소실되는 멀티체인 생태계에서 파편화 문제를 근본적으로 해결하는 아키텍처를 제시한 만큼, 이들이 타깃으로 삼은 RWA 및 디파이 마켓의 실질적인 유효 수요는 매우 방대하다고 볼 수 있다.

파편화된 유동성을 해결하려는 신생 크로스체인 솔루션들은 글로벌 디파이 마켓의 실질적인 틈새 수요를 흡수한다는 장점이 있다. 다만 제도권의 규제 승인을 거쳐 출시되는 전통 ETP 상품이나 대형 자산들과 달리, 이러한 극초기 단계의 프리세일 프로젝트들은 메인넷의 기술적 완결성이나 정식 출시 이후의 실제 채택률이 아직 검증되지 않았다는 제약을 동반한다.

따라서 일본 금융청의 ETF 심사 및 제도권 자금 유입 흐름을 예의주시하되, 대안적 신기술을 탐색하는 투자자일수록 ‘리퀴드체인(LiquidChain)’과 같은 신생 인프라의 실질적인 아키텍처와 기술적 실현 가능성을 냉정하게 검증해야 한다.

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