프리세일 종료까지 단 4일: 스노터, 유망 밈코인 투자처인가?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

10월 10일에 발생한 급락 이후 대부분의 밈코인들은 ‘밈 겨울(meme winter)’이라고 불리는 침체기에 들어섰다. 그 중 단 하나의 밈코인은 흔들리지 않고 있다. 그린 캔들(green candle) 위에서 눈을 감고 태극권 자세를 취하고 있는 개미핥기 캐릭터가 폭풍 속에서도 평온함을 유지하고 있다.

이 캐릭터의 이름은 스노터로, 스노터 프로젝트(SNORT)의 상징이다. 차분하고 침착한 태도를 취하고 있다. ‘정신 도장(mind dojo)’이라고 불리는 시스템 속에서 스노터는 밈코인 시장의 움직임을 감지하는 육감을 발휘한다. 새로운 토큰이 가격 상승할 조짐을 보이는 순간, 스노터의 레이더가 작동하여 시장보다 더 빨리 투자 기회를 포착한다.

전반적으로 암호화폐 시장이 침체된 가운데, 스노터 프로젝트는 오히려 반대 방향으로 움직이고 있다. 사전 판매 기간 동안 꾸준히 자금이 유입됐다. 동시에 밈코인 탐지 엔진을 고도화하고 있다. 스노터 프로젝트의 트레이딩 봇은 사용자들에게 시장이 침체된 상황에서도 투자 기회를 포착할 수 있는 기능을 제공한다.

다만 사전 판매에 참여할 수 있는 시간이 많지는 않다. 사전 판매 종료까지 4일 남았으며, 현재 스노터 토큰의 사전 판매 가격은 0.1081달러(약 153.30원)다. 거래소에 상장하기 전까지 가격이 매일 인상될 예정이다.

사전 판매 종료 후에 스노터 토큰은 주요 거래소에 상장할 예정이며, 현재의 사전 판매 가격보다 더 높은 수준에서 거래될 가능성이 높다.

관세 혼란과 밈코인 겨울, 암호화폐 시장에 부담으로 작용

비트코인(BTC)은 지난주 금요일에 12만 2,000달러(약 1억 7,300만 원) 수준에서 거래되고 있었으며, 그 주 초에는 사상 최고가인 12만 6,000달러(약 1억 7,866만 원)를 기록했다. 이 시기에 밈코인들도 일제히 상승세를 보이며 새로운 밈코인 시즌의 도래를 예고했다.

하지만 관세 위협으로 글로벌 시장이 뒤흔들리면서 그 상승세는 갑작스레 멈췄다. 애널리스트들은 이를 암호화폐 역사상 최대 규모의 청산 사태로 평가하며, 하루 만에 약 190억 달러(약 26조 9,420억 원)의 가치가 증발했다고 밝혔다. 비트코인 가격은 10만 9,000달러(약 1억 5,456만 원)까지 하락했다가 지금은 11만 1,200달러(약 1억 5,778만 원) 수준에서 안정세를 보이고 있다.

그럼에도 불구하고, 모든 투자자들이 이번 하락을 약세 신호로 해석하지는 않는다. 암호화폐 팟캐스터 스콧 멜커(Scott Melker)는 이번 조정이 “구조적인 조정일 뿐”이라고 주장하며, 암호화폐 시장이 여전히 상승세를 유지하고 있다고 평가했다. 그는 트레이더들이 10월을 강세장이라고 부르는 이유를 강조하며 “업토버(Uptober)” 시장 심리를 언급했다.

After the largest liquidation in crypto history, I expected October to be deep in the red. Somehow, it’s still holding on. Which honestly feels like a small miracle. Let’s get this out of the way: I don’t think we’re entering a bear market. If I wanted to argue that, I could -… — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) October 14, 2025

그럼에도 불구하고, 이 정도 규모의 큰 변동성은 투자자들에게 불안감을 줄 수밖에 없다. 많은 투자자들이 일시적으로 암호화폐 시장에서 발을 빼면서, 밈코인들은 고위험 자산군 특성상 급격히 하락세로 전환했다. 현재 대부분의 밈코인들은 비트코인보다 부진한 흐름을 보이고 있다.

그러나 암호화폐 시장은 항상 순환하며, 과거 사례를 보면 투자 심리가 침체되고 유동성이 줄어드는 시점마다 예기치 못한 ‘돌파형 토큰(breakout token)’이 등장하고는 했다. 한 종목이 평범한 투자자를 단숨에 백만장자로 만들어준 사례도 존재한다.

하지만 이런 종목을 찾아내기 위해서는 운과 타이밍이 따라야 한다. 다만, 자동으로 상승 가능성이 높은 밈코인을 탐지할 수 있는 도구가 있다면 이야기는 달라진다. 바로 이를 위해 개발된 것이 스노터 봇이다.

스노터 봇, 솔라나의 거래 속도와 멀티체인 확장성, 업계 최저 수준의 수수료

스노터 봇은 현재 공식 출시를 앞두고 있다. 이미 개발 단계부터 텔레그램 기반 트레이딩 봇 중 가장 고성능의 봇으로 평가받았다. 스노터 봇은 솔라나(SOL) 블록체인의 거래 대기열, 검증자 데이터, 유동성 풀을 실시간으로 분석하여 특정 밈코인 거래 활동이 늘어나는 순간 바로 포착할 수 있도록 설계됐다.

이 과정을 통해 스노터 봇은 유동성 유입을 실시간으로 감지하고, 주요 시장 움직임 이전에 투자자들이 선제적으로 포지션을 취할 수 있도록 돕는다. 이는 불과 몇 밀리초의 차이가 수익과 손실을 가르는 시장 환경에서 결정적인 경쟁력이 된다.

Paste address. Liquidity hits. Snorter buys. Easy lambo. pic.twitter.com/ahpDGafxlI — Snorter (@SnorterToken) October 12, 2025

스노터 봇의 거래 효율성은 솔라나 블록체인 기반으로 직접 구축된 구조에서 비롯된다. 이 덕분에 이더리움(ETH) 기반 봇인 마에스트로(Maestro)나 바나나 건(Banana Gun)이 따라가기 어려운 속도와 효율성을 확보하고 있다. 두 프로젝트 모두 멀티체인 확장을 진행하고 있지만, 여전히 이더리움의 느린 거래 처리 속도와 높은 가스비 때문에 제약을 받고 있다.

이로 인해 스노터 봇은 단순히 더 빠를 뿐만 아니라, 실행 효율성에서도 뛰어난 성능을 보인다. 솔라나 기반의 또 다른 트레이딩 봇인 트로잔(Trojan)과 비슷한 수준의 속도를 보이지만, 트로잔과 달리 스노터 봇은 이미 멀티체인 지원이 가능하도록 설계됐다. 향후 이더리움, 바이낸스(Binance), 베이스(Base) 네트워크로 확장할 계획도 있다.

스노터 봇의 또 다른 강점은 수수료 구조다. 스노터 봇은 거래당 0.85%라는 업계 최저 수준의 수수료를 제공하며 이용자가 거래마다 더 높은 수준의 수익률을 유지할 수 있게 한다. 이러한 혜택은 스노터 토큰을 보유하는 것만으로도 누릴 수 있으며, 이는 투자자에게 실질적인 유틸리티와 경제적인 보상을 동시에 제공한다.

스노터 토큰의 투자 기회 포착, 자체 사전 판매에서 시작

이처럼 기술적 완성도와 확장성을 갖춘 스노터 봇은 텔레그램 기반 트레이딩 봇 시장의 주요 경쟁자들과 정면으로 맞붙을 예정이다.

대표적인 경쟁사인 바나나 건의 사례를 참고할 수 있다. 바나나 건 프로젝트는 120만 달러(약 17억 원) 규모로 초기 자금을 조달한 후, 시가총액이 한때 2억 7,600만 달러(약 3,918억 원)까지 상승하며 약 230배의 상승률을 기록했다. 스노터 프로젝트의 초기 단계 모금금액은 이미 500만 달러(약 70억 원)에 근접했다. 투자자들은 스노터 토큰이 상장하고 스노터 봇이 정식으로 출시되면 바나나 건의 수익률을 재현할 수 있다고 보고 있다.

더 큰 규모의 자금 조달은 더 많은 개발 및 확장 여력을 의미한다. 스노터 프로젝트의 토크노믹스에 따르면, 모금금액의 25%는 제품 개발, 20%는 마케팅과 성장 전략에 배분될 예정이다. 이는 거래소 상장 이후 브랜드 인지도 확보와 유동성 강화를 위한 핵심 요소로 평가된다.

초기 투자자들에게 중요한 것은 스노터 봇의 본질적인 감각, 즉 숨은 투자 기회를 발견하는 능력이다. 현재 그 기회는 스노터 토큰의 사전 판매 그 자체다.

스노터 토큰, 프리세일 종료까지 단 4일 남아

사전 판매는 종료까지 4일 남았다. 남은 기간 동안 참여한 투자자들은 수익률이 높을 수 있으며, 투자를 망설인 이들은 나중에 후회할 수도 있다.

스노터 프로젝트의 성장 가능성을 높게 보는 투자자들은 스노터 토큰 공식 웹사이트에 접속하여 솔라나, 이더리움, 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT), USDC 혹은 신용카드로 결제할 수 있다.

구매한 스노터 토큰을 자체 스테이킹 프로토콜에 스테이킹하면 최대 107%의 보상률을 받을 수 있다.

토큰을 수령한 이후 효과적으로 관리하려면, 가장 뛰어난 성능의 비트코인 및 암호화폐 지갑으로 평가받는 베스트 월렛(Best Wallet)을 사용하는 것이 권장된다. 사전 판매 잔액은 애플리케이션 내에서 바로 확인할 수 있으며, 토큰 수령 절차도 간편하다. 또한 베스트 월렛의 ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션을 통해 신규 프로젝트의 출시 정보를 독점적으로 제공받을 수 있다.

베스트 월렛 앱은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

스노터 프로젝트 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 인스타그램에서 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.