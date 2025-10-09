BNB 체인 밈코인 폭등세… 트레이딩 봇으로 ‘다음 500배 코인’ 찾는다?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

BNB 체인 기반 밈코인이 급격히 열기를 띠고 있다. 일부 토큰은 단 24시간 만에 50,000% 이상 급등하기도 했다.

이 가운데 바이낸스(Binance), 솔라나(SOL), 이더리움(ETH) 등 다양한 블록체인에서 500배 이상의 수익을 낼 가능성이 높은 차세대 밈코인을 발굴하기 위해 제작된 텔레그램 기반 밈코인 탐색기가 곧 출시를 앞두고 있다.

스노터(SNORT) 프로젝트는 이미 사전 판매를 통해 440만 달러(약 62억 4,000만 원)를 모금하며 투자자들의 관심을 끌고 있다.

스노터 프로젝트는 현재 사전 판매 종료 전 마지막 11일 차에 진입했으며, 이는 상장 전 사전 판매 가격으로 구매할 수 있는 기회가 얼마 안 남았다는 것을 의미한다.

스노터 토큰의 현재 판매 가격은 0.1073달러(약 152.14원)로, 사전 판매 종료 시점까지 점진적으로 상승하고 있다. 사전 판매 종료 후에는 거래소 상장이 예정되어 있으며, 초기 상장 가격은 더 높게 형성될 수 있다.

창펑 자오의 영향으로 BNB 체인 밈코인 급등

바이낸스 창립자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 BNB 블록체인 밈코인 시즌의 도화선을 당겼다. 네트워크 내 상위 급등 토큰 대부분이 창펑 자오와 연관되어 있다.

그중 하나인 포스(Fourth)는 창펑 자오가 2023년 새해 결심으로 발표한 네 번째 항목인 ‘두려움과 불확실성, 의심(FUD)’을 차단하겠다는 데서 영감을 얻었다. 해당 토큰은 지난 24시간 동안 6.28% 상승하며 시가총액 1억 7,000만 달러(약 2,410억 원)를 돌파했다.

또 다른 토큰인 폴(PALU)은 창펑 자오가 X(구 트위터)에 공유한 캐릭터를 기반으로 만들어졌으며, 28.52% 급등했다.

실제로 바이낸스 슈퍼 사이클(BSC)과 같은 토큰들이 폭발적으로 상승하고 있다. 바이낸스 슈퍼 사이클 코인은 24,135% 급등했다. 중국어로 ‘바이낸스 라이프’를 의미하는 客服小何 코인도 단 24시간 만에 무려 54,000% 상승하며 현재 시가총액 5,900만 달러(약 837억 원)를 기록하고 있다.

전반적으로 지난 24시간 동안 DEX 스크리너(DEX Screener)에서 상위 20개 코인 중 17개가 BNB 체인에서 발행됐다. 이는 바이낸스 주도의 밈코인 열풍이 얼마나 강력한지 보여준다.

창펑 자오의 말처럼 ‘바이낸스 시즌’이 도래했으며, 실제로 관련 토큰인 BNB SZN은 하룻밤 사이에 2,900% 상승하며 현재 인기 코인으로 자리 잡았다.

#BNB meme szn! 😆 I didn't expect this at all. And people keep asking me to predict the future… 🤷‍♂️ Keep building! — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 7, 2025

그러나 트레이더들에게 중요한 것은 무작위적으로 토큰을 쫓아 큰 수익을 노릴지, 아니면 향후 급등 기회를 선별할 수 있는 데이터 기반 도구를 활용할지다.

매일 수많은 토큰이 새롭게 발행되고 있기 때문에 모든 코인을 직접 검증하고 검토하는 것은 불가능에 가까운 일이다.

이를 해결하기 위해 몇 주 내로 지능형 밈코인 탐지 봇인 스노터 봇이 출시될 예정이다.

스노터 봇, 트레이더들이 다음 급등 밈코인을 포착할 수 있도록 지원

스노터 프로젝트의 스노터 봇은 텔레그램 기반 트레이딩 봇으로, BSC에서 나타난 500배 급등과 같은 투자 기회를 사용자들에게 미리 포착하여 안내할 수 있도록 설계됐다.

스노터 봇은 솔라나 블록체인에서 구축되며, 실시간으로 거래 대기열과 검증자 피드를 스캔하여 신규 발행과 유동성 공급을 감지한다. 발견된 프로젝트는 즉시 다단계 스크리닝 시스템을 거쳐 사기(rugs), 허니팟(honeypots), 유동성이 얕은 풀은 걸러진다. 이를 통해 실질적 가치가 있는 프로젝트만 최종 알림으로 사용자들에게 제공한다.

스노터 봇의 가장 큰 특징은 토큰을 수동적으로 찾는 단순 반복 작업을 제거한다는 점이다. 기존 트레이더들이 매일 차트를 확인하고, 계약서를 검토하고, 텔레그램을 탐색하는 대신, 자동화된 데이터를 기반으로 인사이트를 제공하여 검증된 투자 기회에만 집중할 수 있도록 한다.

스노터 봇은 먼저 솔라나 블록체인에서 출시되지만, 프로젝트 로드맵에는 바이낸스와 이더리움의 확장이 포함되어 있다. 사용자는 단일 인터페이스에서 다중 체인의 잠재력 높은 토큰 출시를 추적할 수 있게 된다.

스노터 봇은 텔레그램에서 직접 실행되기 때문에, 사용자들은 알림을 즉시 받고 앱 내에서 몇 초 만에 거래를 실행할 수 있다.

보다 간편한 방식을 원하는 사용자들을 위해 스노터 봇은 카피 트레이딩 기능도 지원한다. 이를 통해 사용자들은 높은 수익률을 내는 암호화폐 지갑들의 거래 내역을 실시간으로 따라 하며 같이 수익을 낼 수 있다.

스노터 봇, 암호화폐 자동화 시장의 차세대 선두주자로 부상

텔레그램 기반 트레이딩 봇은 암호화폐 거래 자동화 분야에서 빠르게 성장하고 있다. 이는 인공지능(AI)과 점점 더 밀접하게 연결되는 글로벌 시장에서 빠르게 확대되는 알고리즘 트레이딩 시장의 하위 분야로 자리잡고 있다.

알고리즘 트레이딩 시장은 2024년 23억 6,000만 달러(약 3조 3,474억 원)에서 2032년 40억 6,000만 달러(약 5조 7,570억 원)로 성장할 것으로 예상된다. 이는 연평균 성장률 7%를 의미한다. 스노터 프로젝트는 이러한 성장세가 예상되는 분야의 선두주자다.

텔레그램 네이티브로 구축된 덕분에 스노터 봇은 즉각적인 접근성을 갖는다. 2025년 기준 텔레그램의 월간 활성화 사용자 수는 10억 명에 달하며, 그 중 약 4억 5,000만 명이 매일 앱을 이용하고 있다.

물론 경쟁도 존재한다. 바나나 건(Banana Gun), 마에스트로(Maestro), 트로잔(Trojan)은 최근 7일간 총 3억 1,969만 달러(약 4,532억 원)의 거래량을 기록하며 시장을 주도하고 있다.

그러나 스노터 봇은 여러 면에서 차별화된다. 네이티브 토큰인 스노터 토큰을 보유한 사용자는 업계 최저 수준인 0.85%의 거래 수수료 혜택을 누릴 수 있다.

또한, 솔라나 블록체인 기반 아키텍처 덕분에 트로잔과 유사한 실행 속도를 제공하며, 향후 이더리움과 바이낸스 통합을 통해 마에스트로와 같은 수준의 서비스를 제공할 수 있다.

가장 큰 강점은 솔라나 기반 구조다. 이는 트랜잭션 처리 속도가 빠르고, 수수료가 낮으며, 온체인 성능이 뛰어나 초기 토큰 출시를 추적하는 트레이더들에게 중요하다.

바나나 건이 수익의 일부를 토큰 보유자들에게 나눠주는 반면, 스노터 토큰의 토크노믹스는 트레이더 중심으로 설계됐다. 수수료 할인, 무제한 스나이핑 기능, 스테이킹 보상, 거버넌스 참여 권한, 고급 인사이트 접근권한 등을 제공한다.

이러한 강점을 바탕으로 스노터 봇은 시장을 선도하는 것을 목표로 한다. 사전 판매 가격으로 스노터 토큰을 구매할 수 있는 기회는 얼마 남지 않았다.

스노터 토큰 사전 판매 참여 방법

스노터 봇은 암호화폐 거래 방식을 재정립할 잠재력을 가진 프로젝트다.

다만 사전 판매 가격으로 구매할 수 있는 기간은 단 11일만 남았다. 스노터 토큰 사전 판매에 참여하려면 공식 웹사이트에 접속하여 솔라나, 이더리움, 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT), USDC 또는 신용카드로 결제할 수 있다.

신규로 구매한 스노터 토큰은 네이티브 프로토콜을 통해 즉시 스테이킹할 수 있으며, 현재 최대 보상률은 110%다.

원활한 사용을 위해 프로젝트 팀은 베스트 월렛(Best Wallet)의 사용을 권장한다. 해당 암호화폐 지갑은 암호화폐 및 비트코인 지갑 중 우수하다는 평가를 받고 있다. 사전 판매 잔액은 앱 내에서 바로 확인할 수 있고, 토큰 출시 후 클레임 과정도 간편하다. 또한 보유자들은 베스트 월렛 내 ‘업커밍 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션을 통해 신규 프로젝트에 접근할 수 있다.

베스트 월렛은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

스노터 프로젝트 관련 최신 소식은 X와 인스타그램에서 확인할 수 있다.

