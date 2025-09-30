개별 노드 채굴 가능성 열리나… 페페노드, 150만 달러 모금 달성

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

2025년은 소규모 개인 채굴자(Solo Mincer)들의 해로 기록될 가능성이 높다. 실제로 올해 들어 개인 채굴자가 비트코인(BTC) 블록을 단독으로 찾아내며 수십만 달러 상당의 보상을 받은 사례가 잇따르고 있다. 거대 채굴 풀이나 기관이 아닌, 개인의 장비로 행운을 거머쥔 이들의 사례는 여전히 “채굴의 꿈”을 자극하고 있다.

이러한 흐름 속에서 주목받는 것이 바로 페페노드(PepeNode, PEPENODE)다. 페페노드는 전통적인 채굴의 개념을 완전히 뒤바꾼 가상 채굴(Virtual Mining) 모델을 제시하며, 채굴을 단순한 연산 경쟁이 아닌 전략적이고 게이미피케이션된 암호화폐 수익 창출 방식으로 재해석하고 있다.

현재 페페노드는 밈코인 중 최초로 “가상 채굴” 콘셉트를 도입한 프로젝트로, 실제 전력 소모나 고가의 장비 없이도 사용자가 자신만의 가상 채굴 장비를 구성해 수익을 얻을 수 있도록 설계되었다. 투자자는 이를 통해 페페(PEPE)나 파트코인(Fartcoin)과 같은 인기 밈코인을 보상 형태로 수집할 수 있다.

현재 진행 중인 프리세일 단계에서 페페노드는 이미 150만 달러(한화 약 21억 원)을 모집하며 빠르게 성장 중이다. 특히 첫 달이 채 끝나기 전임에도 모금액이 꾸준히 상승하며 시장의 높은 관심을 입증하고 있다.

현재 토큰 가격은 0.0010788달러로 책정되어 있으며, 3시간 이내에 가격 인상이 예정되어 있다. 라운드가 진행되며 지속적으로 가격이 상승하는 구조로, 조기 참여자에게 유리한 시스템이다.

2025년, 솔로 채굴자의 해에서 가상 채굴의 시대로

올해 들어 약 다섯 차례, 단독 채굴자가 비트코인 블록을 성공적으로 찾아내며 “디지털 금맥”을 발견한 사례가 있었다. 첫 사례는 2월 10일에 발생했는데, 한 개인 채굴자가 883,181번째 블록을 채굴하며 수수료를 포함하여 3.15 BTC, 즉 약 30만 달러 상당의 비트코인을 보상으로 받았다.

7월 4일에는 또 다른 개인 채굴자가 903,883번째 블록을 채굴하여 3.17 BTC, 약 35만 달러에 달하는 수익을 얻었다. 불과 몇 주 뒤인 7월 26일에는 907,283번째 블록을 성공적으로 해결한 운 좋은 채굴자에게 3.125 BTC가 지급되었으며, 이는 당시 가치로 37만 2천 달러가 넘는 금액이었다.

최근에는 두 번의 대박이 연달아 발생했다. 8월 17일 910,440번째 블록에서 약 37만 3천 달러의 보상이, 9월 8일 913,632번째 블록에서는 약 34만 8천 달러 상당의 보상이 주어졌다.

이처럼 연이은 ‘잭팟’은 채굴 난이도가 사상 최고 수준에 도달한 상황에서도 가능했다는 점에서 더욱 주목된다. 아직 4분기 일정이 남아 있는 만큼, 연말까지 새로운 성공 사례가 등장할 가능성도 있다. 업계에서는 이러한 흐름이 2025년을 ‘솔로 채굴자들의 해’로 기록하게 만들 것이라는 평가도 나온다.

하지만 간과할 수 없는 한 가지 중요한 사실은 비트코인 채굴이 개인 채굴자에게 여전히 잔인할 정도로 어려운 생존 경쟁이라는 점이다. 물론, 운 좋게 블록 하나를 채굴하면 수십만 달러를 손에 쥘 수 있지만, 운영을 유지하는 데 드는 비용은 엄청나다.

비트코인 1개를 채굴하기 위해 필요한 전력 비용은 미국 기준 kWh 당 0.04~0.06달러 수준일 때도 3만 4천 달러에서 5만 달러 이상으로 추산된다. 개인이 이 모든 비용을 감당하며 경쟁력을 유지하기란 쉽지 않다.

클라우드 마이닝 등 대안적 방식이 등장했지만, 이 역시 사기나 다단계 구조 위험이 상존해 안정적인 수익을 보장하기 어렵다.

이에 따라 전문가들은 2026년 이후 가상 채굴이 새로운 대안으로 부상할 가능성에 주목하고 있다. 특히 페페노드는 단순한 수익 창출을 넘어 참여형 게임 요소와 전략적 자산 운용을 결합한 혁신 모델로 평가받고 있다. 일부 초기 투자자들은 플레이투언(P2E, Play to Earn) 열풍을 넘어설 차세대 트렌드로 가상 채굴의 확산을 점치고 있다.

P2E를 넘어 M2E 시대로… 페페노드, 전략형 가상 채굴 모델 제시

페페노드는 기존의 채굴 방식을 자본 의존적 구조에서 전략 기반의 게이미피케이션 모델로 전환하고 있다. 복잡한 장비 투자나 고전력 소비 없이, 누구나 가상 공간 안에서 채굴을 경험할 수 있다는 점이 핵심이다.

이 프로젝트에서는 실제 하드웨어 대신 가상 서버룸을 구축하고, 노드를 추가하며 암호화폐를 생성한다. 즉, 채굴자가 직접 장비를 운영하지 않아도 나만의 채굴 인프라를 구성할 수 있으며, 노드 조합과 설비 업그레이드 전략에 따라 보상 규모가 달라지는 구조다.

페페노드의 가장 큰 매력은 ‘게임화된 채굴’ 방식에 있다고 할 수 있다. 플레이어는 보상을 최대로 얻기 위해 전략적인 사고를 발휘해야 한다. 예를 들어, 최적의 노드 조합을 찾고, 시설을 효율적으로 확장하는 등 노력을 통해 더 많은 보상을 얻을 수 있게 된다. 이렇게 마련한 채굴 환경이 정교할수록, 프로젝트의 네이티브 토큰인 PEPENODE 토큰뿐 아니라, PEPE와 파트코인 등 추가 보너스 토큰까지 획득할 가능성이 커진다. 향후에는 더 다양한 밈코인 및 인기 토큰이 보상 목록에 포함될 예정이다.

이러한 구조는 과거 플레이 투 언(P2E) 열풍을 일으켰던 엑시 인피니티(Axie Infinity)나 스테픈(StepN)의 초창기를 떠올리게 한다. 이들 프로젝트는 짧은 기간 안에 엄청난 인기를 얻으며 막대한 성공을 거두었고, 비록 토큰 가치가 한풀 꺾였음에도 불구하고 여전히 널리 인정받는 프로젝트로 남아있다.

페페노드는 단기 수익보다는 지속 가능한 생태계에 초점을 맞추며 차별화를 시도하고 있다.

특히, 마인-투-언(mine-to-earn, M2E) 모델의 핵심은 디플레이션 구조다. 이는 사용자가 가상 채굴 시설을 업그레이드할 때마다, 사용된 PEPENODE 토큰의 70%가 영구 소각되는 구조를 의미한다. 시간이 지남에 따라 더 많은 사용자가 채택하고 참여하면서, 이 소각 메커니즘은 토큰 공급량을 줄여 가치 상승을 유도하고, 인플레이션을 억제해 전체 생태계를 건강하게 유지하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

결과적으로 페페노드는 전략적 게이밍과 가상 채굴의 융합을 통해, 기존 P2E 모델을 한 단계 진화시킨 M2E 생태계를 제시하고 있다. 업계에서는 이 같은 모델이 2026년 이후 암호화폐 시장의 새로운 패러다임 전환점이 될 수 있다는 전망도 나온다.

150만 달러 이상 판매를 이끈 페페노드 토크노믹스

PEPENODE 토큰은 실용성(utility)과 밈(meme) 문화의 결합이라는 독특한 위치에 서 있다.

우선 밈코인 특유의 개구리(Frog) 콘셉트를 중심으로 한 유머러스한 세계관을 담고 있으며, 전 세계 밈코인 시장이 51억 달러 규모로 성장한 가운데 해당 섹터의 수요를 흡수하고 있다.

동시에 단순한 밈코인에 그치지 않고, 프로젝트 내 가상 채굴 활동의 핵심 기능성 토큰으로서 실질적인 활용도를 제공한다.

즉, PEPENODE는 밈코인의 대중성과 실제 유틸리티를 동시에 지녔다는 점에서 기존 밈코인과 뚜렷한 차별점을 지닌다.

여기에 앞서 언급한 70% 소각 메커니즘이 더해져, 시간이 지날수록 공급량이 줄어드는 구조를 갖췄다. 이 같은 희소성은 장기 가치 상승 요인으로 평가된다.

이러한 토크노믹스와 프로젝트 구조를 바탕으로, 암호화폐 인플루언서인 나짜 크립토(Nazza Crypto)는 페페노드를 “차세대 페페코인이 될 잠재력을 지닌 밈코인”이라고 평가했다.

페페노드 프리세일 참여 방법 및 향후 계획

현재 페페노드 사전 판매는 200만 달러라는 중요한 이정표 달성에 근접한 상태로, 주간 내 목표치 도달이 예상된다.

참여를 원한다면 페페노드 공식 웹사이트에 방문하여 ETH, BNB, USDT (ERC-20 및 BEP-20), 신용카드나 직불카드 등 다양한 결제수단으로 토큰을 구매할 수 있다.

또한, 높은 보안 등급의 암호화폐 및 비트코인 지갑 중 하나로 널리 평가받는 베스트 월렛(Best Wallet)을 통해 지갑을 연결할 수 있다.

페페노드는 베스트 월렛의 새로운 프로젝트 선별 도구인 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’에 등록되어 있어, 프로젝트 정보를 실시간으로 추적하고, 상장 이후에는 토큰 클레임 및 관리도 가능하다.

이 프로젝트의 스마트 계약은 코인설트(Coinsult)의 보안 감사를 통과해, 코드 안정성에 대한 신뢰를 확보했다.

프로젝트 관련 최신 소식은 X와 텔레그램 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.

