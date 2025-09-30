스노터 토큰, 상장 3주 앞두고 카운트다운… ICO 417만 달러 돌파

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

솔라나 기반 트레이딩 봇 스노터 토큰이 프리세일 마감을 3주 앞두고 업계의 관심을 끌고 있다. 지금까지 417만 달러 이상이 모금되었고, 기능과 잠재력이 알려지면서 참여 열기도 빠르게 확산되고 있다.

스노터는 시장 상황과 관계없이 안정적인 수익을 목표로 설계된 ‘올웨더(All-weather) 트레이딩 봇’으로, 기회를 신속히 포착하고 유망 토큰을 선별하는 능력이 강점이다.

현재 프리세일 가격은 0.1065달러로 형성되어 있지만 종료 후에는 거래소에서만 매수할 수 있다. 한정된 초기 진입 기회로 인해 투자자들의 관심이 더욱 집중되고 있다.

솔라나 봇 시장, 자체 토큰으로 초반 우위 확보

스노터 봇의 주요 경쟁자로는 마에스트로, 바나나 건, 트로이안, 봉크 봇 등이 꼽힌다. 이 가운데 스노터의 가장 큰 차별점은 솔라나 네이티브 프로젝트라는 점이다.

마에스트로와 바나나 건은 이더리움 기반으로 시작했는데, 이더리움은 블록 생성 속도가 느리고 거래 처리량이 제한적이며 가스비 경쟁에 의존해야 하는 구조적 한계가 있다. 반면 솔라나는 빠른 거래 속도와 저렴한 수수료를 제공해 실행 효율성에서 우위를 점한다.

마에스트로와 바나나 건이 솔라나로 확장하긴 했으나, 여전히 핵심 인프라와 성장은 이더리움에 묶여 있어 솔라나의 장점을 온전히 살리지 못하고 있다.

솔라나 네이티브로 개발된 트로이안과 봉크 봇은 초 단위 미만의 블록 파이널리티와 높은 거래 처리량을 강점으로 내세우지만 자체 토큰이 없어 한계가 있다. 이 틈에서 스노터는 21일 뒤 주요 거래소 상장을 앞둔 SNORT 토큰을 통해 차별화된 위치를 선점할 가능성이 크다.

또한 스노터 봇은 속도와 비용 효율성뿐 아니라 ‘조기 탐지 기술’이라는 추가 무기를 갖추고 있다. 솔라나와 이더리움의 멤풀을 실시간으로 모니터링해 새로운 유동성과 토큰 출시를 감지하고, 계약 검증과 러그풀 방지 절차를 거쳐 안전성이 확인된 정보만 투자자에게 제공한다.

이 기능은 개인 투자자들이 시장에 더 빨리 진입할 수 있게 돕고, 스노터가 솔라나 기반 트레이딩 봇 시장에서 새로운 성장 동력이 될 수 있는 기반을 마련한다.

Snort, 단순 토큰을 넘어 대형 프로젝트로 성장할 수 있을까?

SNORT는 솔라나 기반 트레이딩 봇과 연결된 첫 번째 유틸리티·거버넌스·스테이킹 토큰이다. 업계에서 ‘첫 번째’라는 타이틀은 늘 큰 의미를 갖는다. 비트코인이 첫 암호화폐, 이더리움이 첫 스마트컨트랙트 플랫폼, 도지코인이 첫 밈코인으로 자리 잡은 것처럼 말이다.

이런 배경 속에서 이미 수백만 달러가 스노터에 투자된 것도 이해할 수 있다. 바나나 건은 프라이빗 라운드에서 120만 달러를 모으는 데 그쳤지만, 스노터는 이미 그 기록을 크게 넘어섰다.

지금 트레이딩 시장은 자동화와 인공지능이 빠르게 중심을 차지하고 있다. 개인이 수동으로 거래하며 봇과 경쟁하기는 사실상 불가능에 가깝다. 이런 환경에서 텔레그램 트레이딩 봇의 수요가 커지고 있고, 스노터가 업계 표준으로 자리 잡는다면 SNORT 토큰의 가치는 크게 뛰어오를 수 있다.

토큰 보유자에게 주어지는 혜택도 다양하다. 스테이킹과 거버넌스 참여는 물론, 스노터의 조기 탐지 기능을 활용할 수 있고 거래 수수료도 업계 최저 수준인 0.85%에 불과하다.

스노터 봇, 스나이핑 모드 출시 임박

스노터 토큰(SNORT) 프리세일이 막바지에 들어섰다. 팀은 최근 업데이트에서 스나이핑과 카피 트레이딩 같은 핵심 기능이 정식 출시 전 이미 개선 작업이 진행되고 있다고 밝혔다.

지금은 투자자들에게 중요한 시점이다. 거래소 상장 전, 가장 낮은 가격 구간일 수 있는 이번 단계에서 SNORT를 확보하는 것이 유리하다. 공식 사이트에서는 SOL, ETH, BNB, USDT, USDC는 물론 신용카드 결제도 지원한다.

구매한 토큰은 즉시 스테이킹할 수 있으며, 최대 114%의 변동형 APY가 제공된다. 원활한 사용을 원한다면 WalletConnect 인증을 받은 비수탁 지갑 ‘베스트 월렛(Best Wallet)’을 이용하는 것이 좋다. 해당 지갑은 구글 플레이와 앱스토어에서 무료로 내려받을 수 있다.

베스트 월렛을 통해 프리세일에 참여한 경우 앱에서 보유 잔액을 바로 확인할 수 있고, 상장 이후 간단한 절차로 토큰을 청구할 수 있다. 또한 ‘출시 예정 토큰(Upcoming Tokens)’ 섹션을 통해 신규 프로젝트에도 독점적으로 접근할 수 있다.

커뮤니티는 현재 X(트위터)와 인스타그램에서 활발히 소통 중이며, 프리세일 관련 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

스노터 토큰 프리세일 방문하기

더보기 – 스노터(SNORT) 구매방법 — 스노터 트레이딩 봇, 솔라나 밈코인 트레이딩 혁신 이끌까?

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.