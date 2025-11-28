파이코인 전망 – 파이 네트워크와 Cidi 게임즈 파트너십 호재로 가격 상승 가능할까?

핵심 내용

파이코인 가격은 주요 돌파 구간을 앞두고 있으며, 0.29달러까지의 상승할 가능성이 있다.

파이코인 가격이 0.22달러 아래로 떨어질 경우, 몇 주간 이어진 삼각 수렴 패턴이 무너져 상승 랠리가 멈출 수 있다.

파이 네트워크는 파이코인과 연동된 게임을 개발하기 위해 Cidi 게임즈와 전략적 파트너십과 투자 협약을 체결했다고 발표했다.

암호화폐 시장이 전반적으로 회복세로 돌아선 가운데, 파이 네트워크의 네이티브 코인 파이코인(PI) 가격은 8% 상승하여 0.2717달러(약 398원)에 거래되고 있다.

최근 파이 네트워크가 Cidi 게임즈(Cidi Games)와 핵심 파트너십을 발표했다. 해당 소식에 파이코인 가격은 상승 동력을 확보하여, 최대 15%의 상승 랠리를 시도할 가능성이 있다고 암호화폐 시장은 분석했다.

파이코인, 15% 상승을 위한 핵심 돌파 구간 주목

오늘 파이코인 가격의 상승은 파이 네트워크 생태계 내 주요 업데이트와 암호화폐 시장의 전반적인 반등 흐름이 맞물려 나타난 것으로 보인다.

기술적 차트를 보면, 파이코인은 현재 0.2591달러(약 379원) 부근의 핵심 저항선을 상향 돌파했다. 해당 가격 구간은 과거에도 강한 저항선으로 작용했으며, 차트에서도 그러한 흐름이 나타나 있다.

해당 구간을 돌파하지 못했다면, 매수세가 약해질 수 있었다. 그러나 현재는 일일 종가 기준으로 0.2591달러(약 379원)를 명확히 돌파했으며, 약 14%의 상승률에 해당하는 0.29달러(약 424원)까지 추가적으로 상승할 가능성이 있다. 현재 가격은 0.2717달러(약 398원)다.

파이 네트워크의 네이티브 코인은 몇 주간 삼각 수렴 패턴을 형성해 왔다. 상단 추세선은 0.2591달러(약 379원)의 저항선과 거의 일치한다. 암호화폐 시장 여건이 파이코인에 우호적으로 유지될 경우, 12월 중으로 0.29달러(약 424원)에 도달할 가능성이 있다.

그러나 해당 저항선이 그대로 유지되면 오히려 상승 흐름은 약해질 수 있다. 파이코인 가격이 현재 수준에서 0.22달러(약 322원) 아래로 하락할 경우 삼각 패턴의 하단 지지선이 무너질 가능성이 있다. 이 경우, 파이코인 가격은 0.20달러(약 293원) 부근까지 하락할 수 있다.

파이 네트워크, Cidi 게임즈와 파트너십 체결 발표

파이 네트워크는 파이코인과 연동된 게임을 개발하기 위해 집중하고 있는 게임 스튜디오인 Cidi 게임즈와 전략적 파트너십과 투자 협약을 체결했다고 발표했다.

이번 파트너십의 일환으로, Cidi 게임즈는 파이 네트워크가 보유하고 있는 수천만 명에 달하는 이용자층인 파이오니어(Pioneers)를 위한 게임 콘텐츠를 개발할 예정이다.

이번 협력은 해당 암호화폐의 실사용 가치를 확대하고, 게임을 파이 네트워크 생태계의 핵심축으로 자리 잡게 하는 것을 목표로 하고 있다. 파이 네트워크가 유럽연합(EU)의 가상자산 규제 기본법안(MiCA)을 준수하기 위해 전략을 수정한 이후 달성한 주요 이정표이다.

파이 네트워크 핵심 팀은 이번 협력이 파이코인의 활용 범위를 넓히고 개발자 참여를 확대하며, 파이코인을 활용한 신규 애플리케이션 개발을 촉진하는데 기여할 것이라고 밝혔다.

Cidi 게임즈는 자체 개발 역량과 파이 네트워크의 글로벌 커뮤니티를 결합하여 가볍고 접근성이 높은 게임을 제공할 계획이다.

이번 발표는 파이 네트워크가 해커톤(hackathon), 인큐베이션 프로그램, 개발 도구, 그리고 파이 애드 네트워크(Pi Ad Network)와 같은 수익화 인프라를 통해 게임 프로젝트를 지속적으로 지원하고 있다는 점을 강조했다.

파이 네트워크와 Cidi 게임즈의 협력은 플랫폼 내에서 지속 가능하고 통합적인 게임 생태계를 구축하려는 파이 네트워크의 장기적 전략을 더욱 강화하는 계기가 되고 있다.

