‘부자 아빠’ 로버트 기요사키, 암호화폐 시장 7,500억 달러 손실 속 비트코인 및 금 매도

그는 매도 이유로 리스크 관리를 꼽았으며, 향후 더 낮은 가격대에서 시장에 재진입할 계획이라고 밝혔다.

기요사키는 미국의 부채 상황과 연방준비제도(Fed), 입법자들, 그리고 은행 시스템을 강하게 비판했다.

그의 이번 발언은 비트코인이 일주일 사이 약 22% 급락하고, 암호화폐 시장에서 약 7,500억 달러의 시가총액이 증발한 가운데 나왔다.

‘부자 아빠’ 저자로 유명한 로버트 기요사키가 기존의 상승 전망에도 불구하고 보유 중인 비트코인과 금 일부를 매도했다고 밝혔다.

이번 소식은 비트코인 가격이 64,000달러 선으로 폭락한 02월 06일에 나왔다.

기요사키가 X(구 트위터)에 이 소식을 공유한 뒤, 팔로워들 사이에서 상당한 반발이 일었고 일부는 그의 결정을 비판했다.

AS I POSTED on X earlier. I stopped buying silver at $60. I stopped buying Bitcoin at $6000. I stopped buying gold at $300. I have sold some Bitcoin and some gold. I hate selling because I hate paying capital gain taxes. Today…. I wait patiently for new bottoms for gold… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 6, 2026

로버트 기요사키의 비트코인 매도와 부채 리스크 발언

최근 비트코인과 귀금속의 하락세 속에서 투자자 로버트 기요사키는 자신의 비트코인 및 금 보유량 일부를 매도했다고 공개했다. 그는 X를 통해 은은 60달러, 비트코인은 6,000달러, 금은 300달러일 때 매수를 중단했었다고 공유했다.

기요사키는 금과 비트코인의 추가 매수를 잠시 멈췄지만, 시장에 재진입하기 전에 더 낮은 가격대를 기다릴 계획이라고 덧붙였다. 그는 “수익은 팔 때가 아니라 살 때 만들어진다”라고 적으며 장기적인 투자 전략을 강조했다.

또한 기요사키는 국가 부채가 38조 달러를 넘어서면서 미국 경제에 대한 우려를 표명했다. 그는 연방준비제도(Fed), 정치 지도자, 은행 시스템을 비판하며 앞으로 닥칠 수 있는 어려운 경제 상황을 경고했다.

로버트 기요사키는 지난 1년 동안 비트코인, 금, 은 투자를 옹호해 왔다. 은은 2026년 1월 말 121달러까지 상승했지만, 이후 불과 일주일 만에 고점 대비 45% 이상 조정을 받았다.

이러한 여파는 더 넓은 암호화폐 시장에서도 느껴졌으며, 같은 기간 시장 시가총액은 약 7,500억 달러 감소했다. 주간 차트에서 비트코인은 22% 하락하여 69,500달러 수준에서 거래되고 있다.

미국 기술주 매도세의 여파를 느끼는 암호화폐 시장

AI 버블 관련 우려로 촉발된 미국 기술주의 최근 조정은 다른 자산군으로 확산되었다. 주식 외에도 원자재, 귀금속, 암호화폐 역시 가파른 하락세를 보였다.

지난주 동안 투자자들은 시장에서 대략 7,500억 달러가 증발하는 것을 목격했다.

코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 암호화폐 시장 전반의 청산액은 이제 26억 달러로 치솟았다. 21억 7천만 달러 이상의 롱 포지션이 청산되었으며, 이 중 비트코인 가격 하락에 따른 청산액이 13억 5천만 달러를 차지했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.