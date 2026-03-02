지정학적 갈등 속 비트코인 변동성 확대… ETF 기관 자금이 강력한 완충제로 역할

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인이 지정학적 긴장 고조에 따른 위험 자산 회피 심리 확산으로 24시간 동안 약 1.5% 하락하며 6만 6,400달러 선에서 거래되고 있다. 세계 정세의 불안정성이 전통 시장의 안전 자산 선호 현상을 자극하고 있으나 미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 강하게 재개되면서 디지털 자산 가격의 하한선을 형성하고 있다.

비트코인은 일시적인 하락세에도 불구하고 주요 지지선인 6만 5,000달러를 상회하며 버티는 모습이다.

Huge liquidity at both sides for Bitcoin! pic.twitter.com/66tQ1PLryb — Crypto Rover (@cryptorover) March 2, 2026

시장 내부 구조는 견고해지고 있으나 대외적 역풍은 거세다. 중동 지역의 분쟁 심화는 위험 자산에 대한 지정학적 충격을 가중시켰으며 금과 같은 안전 자산과 암호화폐 등 고베타 자산 간의 디커플링을 유도했다. 이번 주 금 가격이 사상 최고치를 향해 상승하는 동안 비트코인은 초기 매도 압력에 직면했다. 이는 비트코인이 현재 디지털 금이라는 이론적 역할보다는 나스닥 지수와 높은 상관관계를 형성하고 있음을 보여준다.

Bitcoin ETFs recorded $787 million in inflows last week, the highest weekly inflows since mid January pic.twitter.com/qqAbi0RtwS — Sentora (@SentoraHQ) March 2, 2026

기관 ETF 자금 유입 현황 및 데이터 분석

자산 추적 기관들의 확인 결과, 2026년 3월에 접어들며 자금 흐름에 결정적인 변화가 나타났다. 올해 초 5주 동안 총 45억 달러의 순유출을 기록했던 미국 현물 비트코인 ETF는 최근 여러 거래 세션에 걸쳐 10억 달러 이상의 순유입을 기록했다. 이러한 반전은 기관 투자가들이 6만 8,000달러 미만의 가격 하락 구간을 비중 확대의 기회로 삼아 전술적인 포지션 재구축에 나섰음을 시사한다.

블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)는 여전히 시장을 주도하며 유입 자금의 상당 부분을 흡수하고 있다. 2월 25일 하루에만 IBIT에 약 3억 달러가 유입되었으며, 이는 전체 발행사 총액의 약 60%를 차지하는 규모다. 이러한 매집 패턴은 숙련된 자산 운용가들이 단기 변동성을 배제하고 개인 투자자들의 투매 물량을 받아내는 유동성 흡수원 역할을 하고 있음을 뒷받침한다.

온체인 분석 수치도 이 같은 관점을 뒷받침한다. 분석업체 글래스노드는 장기 보유자의 공급량이 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 매도 압력이 실물 청산보다는 파생상품 시장에서 주로 발생하고 있다고 분석했다. 강력한 ETF 유입 데이터는 시장 구조를 변화시켰으며, 현재 ETF 발행사들은 채굴자와 차익 실현 매물에서 발생하는 자연적인 매도 압력을 상쇄하는 속도로 공급량을 흡수하고 있다.

거시 경제 분석가들의 12만 달러 목표치 유지

단기적인 가격 변동에도 불구하고 주요 거시 전략가들은 장기적인 사이클 역학에 주목하고 있다. 헨릭 제베르그는 비트코인이 이번 사이클 후반부에 11만 달러에서 12만 달러 범위에 도달하는 ‘블로우 오프 탑(Blow-off top, 가파른 상승 후 급락)’ 시나리오를 전망했다. 제베르그의 가설은 거대 엘리엇 파동 구조의 완성을 근거로 하며, 현재의 횡보장이 화폐 가치 하락 우려에 따른 마지막 상승 랠리의 전조라고 설명한다.

JUST IN: Economist Henrik Zeberg sets Bitcoin's target price between $110,000 and $120,000 by March 2026. pic.twitter.com/b9jKXP7lPd — Wizzy (@WizzyOnChain) March 1, 2026

이러한 장기 전망은 매일 보도되는 지정학적 뉴스보다 4년 주기 사이클에 집중하는 ETF 발행사들의 행보와 일맥상통한다. 다만 이러한 강세 목표가 실현되기 위해서는 기관 유입세와 거시 경제적 위험 회피 심리 사이의 긴장이 해소되어야 한다.

CF 벤치마크의 가베 셀비 리서치 책임자는 기관의 포지션 구축이 변동성 확대 기간에 회복력을 제공한다고 분석했다. 거시적 공포가 연쇄 청산을 유발했던 이전 사이클과 달리, 이탈 가능성이 낮은 ETF 자금의 존재가 하방 변동성을 완화하고 있다는 설명이다.

4시간 차트 기준 기술적 지표를 보면 비트코인은 좁아지는 범위 내에서 혼조세를 보이고 있다. 단기 지지선은 50일 이동평균선과 일치하는 6만 5,000달러 구간에 형성되어 있다. 이 지지선이 무너질 경우 과거 상당한 매수 유동성이 확인되었던 6만 2,000달러 수요 구간까지 밀려날 가능성이 있다.

상방으로는 6만 8,500달러 부근에 저항선이 형성되어 있다. 현재 중립 수준인 48 부근에서 머물고 있는 상대강도지수(RSI)의 단기 하락 다이버전스를 무효화하기 위해서는 이 저항선의 탈환이 필수적이다. 트레이더들은 6만 5,000달러 지지 여부를 주시하고 있으며, 이 가격대가 무너질 경우 레버리지 롱 포지션의 강제 청산으로 인해 조정 폭이 깊어질 수 있다는 경고가 나온다.

비트코인 ETF 유입과 비트코인 하이퍼 생태계 확장

기관들이 현물 매집에 집중하는 동안 비트코인 생태계 전반에서는 활용성에 초점을 맞춘 개발이 활발해지고 있다. 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 비트코인의 가치 저장 수단 기능과 고속 거래 활용성 사이의 간극을 메우기 위한 시도로 주목받고 있다.

You can try to replicate the look. But you can never replicate the Tech. 😉 Hyper is unbeatable. 🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/XOxCxbbMMG — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) February 22, 2026

비트코인 하이퍼는 비트코인 네트워크의 레이어 2 솔루션으로, 이더리움 가상머신(EVM) 호환성을 통합해 비트코인 보안 체계 내에서 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 구동하는 것을 목표로 한다. 이 프로젝트는 사전 판매 단계에서 상당한 자금을 조달하며 비트코인 기반의 고수익 투자처를 찾는 투자자들의 관심을 끌고 있다.

보안성 확보를 위해 코인설트(Coinsult) 및 스파이울프(SpyWolf) 등 보안 업체로부터 스마트 컨트랙트 감사를 마쳤다. 메인넷 출시를 앞둔 이 프로젝트는 ETF 열풍으로 유입된 유동성을 생태계 내부로 흡수하겠다는 계획을 세우고 있다.

