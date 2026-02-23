비트코인 64000달러까지 급락, 지금 들어가야 하나?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인이 6만 달러 지지선을 위협할 가능성이 제기되어 시장이 흔들리기 시작했다. 비트코인 시세는 한국 시간 새벽에 64000달러까지 급락했다. 지금은 65000달러를 회복한 상태지만, 전문가 의견은 여전히 분분한 상태다.

일부 분석가는 6만 달러까지 하락은 충분히 허용 가능한 수준이라고 분석한 반면, 다른 전문가는 64000달러가 상승 구조를 유지하기 위한 최후의 보루라고 보기도 했다.

이번 하락은 관세 우려 및 기관 투자자의 대규모 이탈에 기인한 것으로, 디지털 금이라는 비트코인의 위상이 흔들린 것과 맞물려 발생했다. 이는 오랫동안 비트코인이 구축해온 정체성에 위기가 닥친 것을 시사한다.

가상화폐 전문매체 비인크립토에 따르면, 비트코인 현물 ETF에서 6주 연속 자금이 빠져나가고 있는 추세로, 이미 40억 달러 이상이 이탈한 상태다. 반면 금 가격은 고공 행진을 기록하여 정반대의 상황을 그려내고 있다. 코인마켓캡에 따르면, 현재 공포 탐욕 지수는 14로 극심한 공포 단계에 있다.

한편 마이클 세일러의 스트래티지는 100번 째 비트코인 매수를 예고하여 정반대의 행보를 보였다. 기업은 이미 71만 131개 비트코인을 보유하고 있으며, 최근 큰 타격을 받았음에도 추가 매수를 예고한 것이다. 이는 이달에 7386 ETH 토큰을 현금화한 비탈릭 부테린의 행보와 대조적이다.

비트코인 하이퍼가 희망일까?

극심한 시장 공포 속에서도, 언젠가는 모든 것이 복구되고 다시 고공행진을 기록할 것이라는 기대감이 우리 모두의 무의식에 깔려 있다. 하지만 모두가 스트래티지처럼 매수를 감행할 여력이나 확신이 있는 것은 아닐 것이다. 그렇다면 우리는 지금 무엇을 해야 할까.

그 정답은 비트코인 하이퍼(HYPER)에 있다. 비트코인 하이퍼는 비트코인의 속도와 기능성을 끌어올리는 비트코인 레이어2 프로젝트다. 이는 비트코인의 장기 수요를 촉발하고, 비트코인 사용자 증가에 따라 함께 성장하는 것을 목표로 삼는다.

비트코인 하이퍼는 현재 프리세일 단계라 가격이 저렴하여 부담이 적다. 또한 아직 초반 단계인 것을 고려하면, 장기적으로 상승할 가능성이 높아 비트코인의 좋은 대안으로 주목받고 있다.

프로젝트는 솔라나 가상머신을 활용한 레이어2를 개발하여, 비트코인에 전례 없는 거래 능력을 전달하고자 한다. 이는 비트코인 고유 보안 능력을 그대로 보유하면서, 비트코인의 고질적인 문제인 유틸리티 부족 또한 해결한다.

사용자는 캐노니컬 브리지를 통해 비트코인을 래핑된 토큰으로 전환하고, 레이어2 생태계에서 고속 거래, 디파이, 밈코인, P2E 게임 등 다양한 활동을 즐길 수 있게 된다. 물론 원할 때는 다시 메인넷에서 비트코인을 인출할 수 있다.

덕분에 비트코인은 디지털 금이라는 가치저장수단의 한계에서 벗어나, 새로운 유틸리티 토큰으로 거듭날 전망이다.

꾸준한 업데이트로 높은 신뢰 보장

프로젝트는 프리세일을 진행하면서 레이어2 개발에 몰두하고 있으며, 올해 1분기 메인넷 출시를 목표로 삼는다. 프리세일은 이미 3천만 달러 이상을 모금했으며, 토큰 전체 35%가 개발에 할당되어 개발팀이 상당히 진지한 상태임을 알 수 있다.

공식 웹사이트를 방문하면, 거의 일주일 간격으로 새로운 업데이트 소식이 공개되는 것을 알 수 있다. 최근 소식에 따르면, 레이어2는 먼저 단일 시퀀스로 설계된 다음, 향후 분산된 형태로 진화하여 진정한 탈중앙화를 구현할 계획이라고 한다.

생태계는 두 개의 토큰을 활용하는 듀얼토큰 시스템을 택했다. 우선 비트코인을 예치하고 발급받는 랩핑된 토큰이 있으며, 이는 생태계의 주된 거래 수단으로 사용된다. 생태계 네이티브 토큰 HYPER는 거래 수수료, 스테이킹, 거버넌스 목적으로 사용된다. 프리세일 구매자는 지금 스테이킹에 참여하여 37%에 달하는 연간수익률을 누릴 수 있다.

이처럼 비트코인 하이퍼는 비트코인 생태계를 한 단계 업그레이드할뿐만 아니라, 비트코인에 대한 새로운 기능적 수요를 창출할 전망이다. 그리고 하이퍼 생태계에 참여하는 비트코인 보유자가 많아질수록, HYPER 토큰에 대한 수요도 늘어날 전망이다.

최근 시장이 어지러운 가운데, 비트코인 하이퍼는 비트코인의 잠재력에 편승할 수 있는 새로운 대안으로 부상하고 있다. 현재 프리세일 가격은 0.013676달러이므로 부담 없이 참여하기가 좋으며, 곧바로 스테이킹 참여를 통한 패시브 인컴도 가능하다. 다만 사전판매는 단계적으로 가격이 인상된다. 따라서 서두를수록 더 좋은 할인가를 누릴 수 있다.

