신규 솔라나 밈코인 스노터, 프리세일 종료 임박 D-26… 누적 투자금 55억 돌파

스노터(SNORT)는 솔라나(SOL) 블록체인을 기반으로 개발된 텔레그램 트레이딩 보조 도구다. 향후 이더리움 가상 머신(EVM: Ethereum Virtual Machine) 체인까지 서비스를 확대할 예정이다. 현재 사전 판매는 마지막 26일 구간에 접어들었다. 해당 프로젝트는 밈코인 거래의 속도와 정확성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 이미 400만 달러(약 55억 8,000만 원)를 모금하며 투자자들의 주목을 받고 있다.

유망 솔라나 밈코인인 스노터는 토큰으로서의 기능을 넘어, 투자자들이 고점에 매수하거나 사기성 프로젝트에 휘말릴 리스크를 줄일 수 있는 다양한 기능을 제공한다. 또한, 텔레그램 기반 트레이딩 봇 시장에서 가장 낮은 수준의 거래 수수료를 제공함으로써 경쟁력을 갖추고 있다. 현재 사전 판매 가격은 0.1053달러(약 146원)로 6시간 뒤에 가격이 인상될 예정이다.

개인 투자자를 위한 공정한 프리세일?

다수의 개인 투자자들은 이미 고래 투자자들이 토큰을 매도한 뒤에 투자 기회를 발굴한다. 그 시점에는 이미 가격이 상승했기 때문에 뒤늦게 매수한 투자자들이 손실을 떠안게 된다. 스노터 프로젝트는 이러한 흐름을 바꾸기 위해 솔라나와 이더리움(ETH) 블록체인에서 신규 토큰이 출시되거나 유동성 공급 이벤트가 발생할 때 이를 실시간으로 포착한다. 해당 기능을 통해 메인넷에서 거래가 되기 전에 데이터를 분석하고 스마트 컨트랙트를 검증한다.

스노터 프로젝트는 단순히 암호화폐 시장의 열풍이나 텔레그램 대화방의 소문에 의존하지 않는다. 대신 자체 알고리즘을 통해 유동성 기준을 충족하고 러그풀(rugpull) 같은 사기 프로젝트가 아닌 투자 기회를 선별하고 제안한다. 이를 통해 이용자들은 단순 추측에 의존하지 않고도 암호화폐 시장 진입 시점에서 우위를 확보할 수 있다.

더보기: 스노터(SNORT) 구매방법 – 스노터 트레이딩 봇, 솔라나 밈코인 트레이딩 혁신 이끌까?

스노터 봇과 경쟁사 비교: 차별화되는 핵심 요인은 무엇인가?

텔레그램 기반 트레이딩 봇 시장은 경쟁이 치열하다. 마에스트로(Maestro), 바나나 건(Banana Gun), 트로잔(Trojan)과 같은 주요 플레이어들이 있으며, 각각 초고속 거래 실행이나 크로스체인 지원 등 뚜렷한 강점을 보유하고 있다. 스노터 봇은 차별화된 전략을 내세우고 있다:

저렴한 거래 수수료: 스노터 토큰을 보유함으로써 0.85%의 낮은 거래 수수료 혜택을 받을 수 있으며, 이는 다수의 경쟁 트레이딩 봇 서비스 대비 저렴하다.

스노터 토큰을 보유함으로써 0.85%의 낮은 거래 수수료 혜택을 받을 수 있으며, 이는 다수의 경쟁 트레이딩 봇 서비스 대비 저렴하다. 솔라나 블록체인의 속도: 솔라나 블록체인의 고성능 환경에 최적화되어 있어 빠른 거래 처리 속도를 제공하며, 향후 이더리움 가상 머신 체인으로 확장할 계획이다.

솔라나 블록체인의 고성능 환경에 최적화되어 있어 빠른 거래 처리 속도를 제공하며, 향후 이더리움 가상 머신 체인으로 확장할 계획이다. 유틸리티 토큰: 스노터 토큰은 단순한 거버넌스 수단을 넘어 수수료 할인, 무제한 스나이핑 기능, 스테이킹 보상, 분석 툴 사용 권한 등 다양한 유틸리티를 제공한다.

스노터 토큰은 단순한 거버넌스 수단을 넘어 수수료 할인, 무제한 스나이핑 기능, 스테이킹 보상, 분석 툴 사용 권한 등 다양한 유틸리티를 제공한다. 구독료가 없다: 스노터 토큰을 보유하기만 해도 혜택을 누릴 수 있으며 정기적으로 지불해야 하는 월 구독료가 없다.

스노터 봇은 마에스트로의 확장성, 트로잔의 정밀성, 바나나 건의 보상 구조를 결합하면서도 더 저렴한 비용으로 서비스를 제공한다.

스노터 프로젝트 향후 로드맵

스노터 토큰의 사전 판매는 10월 20일에 종료될 예정이다. 이에 따라 2단계 로드맵에서 제시한 기능들을 순차적으로 공개하고 있다. 토큰 클레임 기능, 커뮤니티 베타 테스트 진행, 그리고 크로스체인 브릿징 도구 등이 포함되어 있다. 향후 주요 마일스톤은:

이더리움 가상 머신 체인 통합

텔레그램 기반 기능 강화

사용자 대시보드 출시

블록체인 및 애플리케이션 생태계 확장

현재 출금 기능과 카피 트레이딩 기능은 공개 직전 테스트 단계를 거치고 있다.

스노터 사전 판매, 종료까지 26일 남았다

스노터 토큰은 이더리움, 바이낸스 코인(BNB), 솔라나, 테더(USDT), USDC 또는 신용카드로 결제할 수 있다. 가장 간편한 구매 방법은 월렛커넥트(WalletConnect) 인증을 받은 비수탁형 암호화폐 지갑 베스트 월렛(Best Wallet)을 사용하는 것이다. 구매 후 토큰 잔액은 베스트 월렛 앱 내 표시되며, 정식 출시 이후 클레임 가능하다.

베스트 월렛 앱은 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다. 앱 내 업커밍 토큰(Upcoming Tokens) 기능을 통해 스노터 토큰을 확인할 수 있다.

스노터 프로젝트 관련 최신 소식은 X(구 트위터)나 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

스노터 토큰 사전 판매 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.