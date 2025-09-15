중국 자본 유입 속 SOL 강세… BTC 대체 가능성 높이나

This content is provided by a sponsor

미국 나스닥(Nasdaq)에 상장된 중국 패션 소매업체 모구(MOGU)가 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) 등 암호화폐를 2,000만 달러(약 277억 4,000만 원) 규모로 매입했다고 발표한 직후 주가는 목요일 76% 급등했다.

모구는 2018년에 상장한 온라인 의류 플랫폼으로, 이번 결정으로 회사의 재무 자산을 다각화하고 디지털 자산을 차세대 인공지능 기반 제품과 서비스에 통합하기 위한 전략의 일환이라고 설명했다.

🚨JUST IN: MOGU Inc. (NYSE: MOGU), a China-based online fashion and lifestyle platform, has approved a strategic allocation of up to $20M into digital currencies, primarily Bitcoin, Ethereum, and Solana, along with related securities and products. pic.twitter.com/ZvZwqzAWjv — SolanaFloor (@SolanaFloor) September 11, 2025

왜 솔라나인가?

비트코인과 이더리움이 기업들의 트레저리 전략에서 주를 차지하고 있지만, 모구가 솔라나까지 매입했다는 점이 투자자들을 놀라게 했다.

솔라나 코인은 시가총액 기준 여섯 번째로 큰 암호화폐로, 디앱(dApp) 개발에서 이더리움보다 속도가 빠르고 거래 수수료가 낮아 대안으로 떠오르고 있다.

기업이 비트코인과 이더리움에 더해 솔라나까지 매입했다는 사실은, 솔라나가에 대한 기관 투자자들의 인식이 변하고 있다는 사실을 보여준다.

솔라나 가격 분석: 다음 흐름은?

현재 솔라나는 243달러(약 33만7천 원)에 거래되고 있으며 강한 상승세를 보이고 있다. 솔라나 코인은 최근에 상승 쐐기형 패턴을 돌파했으며, 270달러(약 37만4천 원) 부근에서 저항을 받고 있다.

해당 가격대를 명확하게 돌파할 경우 상승세가 500달러(약 69만3천 원)까지 이어질 수 있으며, 이는 108%의 추가적인 상승 여력을 의미한다. 장기적으로 솔라나 가격은 1,000달러(약 1138만7천 원)까지 상승할 가능성이 있으며, 이는 320%의 상승 폭에 해당한다.

하지만 상승세가 약해지고 저항선을 돌파하지 못한다면, 솔라나 가격은 150달러(약 20만8천 원)의 지지선 부근까지 하락할 가능성도 있다. 이후에 다시 상승을 시도할 수 있다.

기술적 지표는 여전히 낙관적이다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 69로 과매수 구간에 근접했지만 극단적 수준은 아니다. 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표도 상승 모멘텀을 나타내고 있다.

솔라나, 비트코인을 넘어설 수 있을까?

솔라나의 강한 상승세와 기관 투자자들의 채택에도 불구하고 단기적으로 비트코인을 넘어서는 것은 어려워 보인다. 비트코인이 가진 시장 지배력과 기업 재무자산의 표준으로서의 지위가 견고하기 때문이다.

다만 이번에 기업 재무 포트폴리오에 솔라나가 추가된 것은, 특히 웹3과 인공지능의 통합을 추진하는 기업들 사이에서 비트코인과 이더리움을 보완하는 자산으로 점차 인식되고 있다는 것을 보여준다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.