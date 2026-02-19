이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

솔라나 거래자들이 긴장 속에 시장 상황을 주시하고 있다. 스테이킹 상태에서 해제되어 시장에 풀릴 예정인 솔라나(SOL)의 규모가 약 8억 7,000만 달러에 달하기 때문이다. 현재와 같은 시장 환경에서 이 정도 분량의 공급 증가는 가격에 적지 않은 하방 압력으로 작용할 전망이다.

최근 강세론자들을 중심으로 가격 지지선 구축 시도가 이어졌으나 대규모 토큰이 유통 물량으로 전환됨에 따라 시장의 상승 동력이 다시 꺾일 수 있다는 우려가 나온다. 관건은 시장이 이 물량을 충분히 흡수할 수 있는지, 아니면 주요 지지선이 공급 압박을 견디지 못하고 무너질지 여부다.

해제된 토큰 중 상당 부분이 중앙 집중식 거래소로 즉시 이동할 경우 마켓 메이커들은 강한 매도 압력을 감당해야 하는 상황에 놓인다. 현재 투자자들은 온체인 자금 흐름을 면밀히 관찰하고 있다.

대형 거래소로의 자산 이동은 매도 신호로 간주되는 반면 토큰이 이동하지 않거나 다시 스테이킹될 경우 시장의 공포 심리는 다소 완화될 것으로 보인다. 향후 며칠간의 흐름이 시장의 방향성을 결정하는 분수령이 될 전망이다.

솔라나 가격의 향후 전망

기술적 분석 지표는 현재 긍정적이지 않다. 최근 분석에 따르면 하락형 차트 패턴이 포착되었으며, 단기 지지선이 무너질 경우 약 50% 수준의 가격 조정이 발생할 가능성이 제기된다.

$SOL

The $79.50 level is the next micro support level to watch. Wave (2) still appears to be extending. pic.twitter.com/CSNwfEyZvY — More Crypto Online (@Morecryptoonl) February 19, 2026

다만 시장 전망이 일방적인 하락세로만 쏠려 있는 것은 아니다. 장기적인 관점에서는 의견이 엇갈리고 있으며, 급격한 붕괴보다는 2026년까지 변동성이 지속될 것이라는 분석도 존재한다. 단기적으로는 120달러가 핵심 지지선으로 작용하고 있으며, 회복을 위해서는 144달러 저항선을 우선적으로 돌파해야 한다.

만약 8억 7,000만 달러 규모의 해제 물량이 시장에서 원활하게 소화된다면, 가격 하락을 예상했던 공매도 세력이 역으로 손실을 입는 상황이 연출될 수도 있다. 해당 가격대에서의 시장 반응이 향후 솔라나의 다음 단계 행보를 규정할 것으로 파악된다.

비트코인 하이퍼, 솔라나급 속도와 기능을 비트코인에 구현

솔라나는 가상자산 시장에서 상대적으로 위험도가 낮은 투자처로 꼽히지만 역으로 초기 단계 프로젝트에 비해 기대 수익률은 제한적이라는 평가를 받는다. 이러한 상황에서 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)가 토큰 출시 전 사전 판매 단계를 진행하며 주목받고 있다.

비트코인 하이퍼는 자체 레이어 2 솔루션을 통해 비트코인 네트워크에 솔라나 수준의 속도와 효율성을 도입하려는 프로젝트다. 보안을 유지하면서도 거래 비용을 획기적으로 낮추는 기술을 적용한 것이 특징이다.

해당 기술이 구현되면 비트코인 보유자들은 자산을 네트워크 외부로 이동시키지 않고도 직접 비트코인을 스테이킹하여 수익을 얻거나 토큰 거래 및 스마트 컨트랙트 기능을 활용할 수 있게 된다.

현재까지 3,150만 달러의 투자금을 유치했으며 대규모 투자자인 고래들과 거래소들의 관심이 높아지면서 올해 가상자산 시장의 주요 출시 예정 프로젝트 중 하나로 거론되고 있다.

비트코인 하이퍼의 사전 판매는 공식 웹사이트에서 베스트 월렛 등 지원되는 지갑을 연결하여 참여할 수 있으며, 은행 카드를 이용한 구매도 가능하다.

비트코인 하이퍼 프리세일 웹사이트 바로가기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.