트럼프 관세 직격탄에 비트코인 하락, 비트코인 하이퍼($HYPER) 사전 판매는 순항 중

도널드 트럼프 행정부가 전 세계를 대상으로 한 관세율을 15%로 전격 인상했다. 대법원이 정부의 기존 관세안에 대해 6대 3으로 거부 판결을 내린 지 며칠 만에 나온 조치다. 비트코인은 토요일 오후부터 하락세를 보이기 시작해 최근 24시간 동안 3.24% 급락했다. 한때 6만 5천 달러 선이 무너지기도 했으나 현재는 일부 반등한 상태다.

과거 사례를 비춰볼 때 트럼프 대통령의 무역 전쟁 관련 행보는 시장의 주요 변수로 작용해 왔다. 작년 한 해 동안 관련 뉴스가 시장을 주도했으며 2018년에도 유사한 상황이 발생했다. 이러한 경과를 분석하면 초기에는 시장이 공포에 반응하지만 시간이 지나면서 점차 적응하고 회복하는 일정한 패턴을 보였다.

시장 변동성이 커지는 가운데 일부 투자자들은 단순히 비트코인을 보유하는 것에 그치지 않고 자산을 효율적으로 운용할 방법을 모색하고 있다. 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER) 사전 판매에 투자자들이 몰리는 이유다. 1분기 거래소 상장을 앞두고 변동성에 대비하려는 수요가 유입되면서 사전 판매 금액은 이미 3,157만 달러를 넘어섰다. 트럼프 정부의 관세 전략으로 인한 시장 변화가 오히려 비트코인 레이어 2 프로젝트에 기회로 작용할 수 있다는 분석도 나온다.

대법원 판결에 맞선 트럼프의 관세 전략과 비트코인 시장 압박

비트코인이 겪는 최근의 하락세 배후에는 복잡한 법적·정치적 배경이 자리 잡고 있다. 지난 2월 20일 미국 대법원은 6대 3 판결을 통해 국제비상경제권한법(IEEPA)이 광범위한 무역 문제나 국제수지 불균형을 해결하기 위한 관세 부과 도구로 적합하지 않다고 결정했다. 트럼프 대통령은 그동안 이 법을 근거로 10~50% 수준의 전 세계 관세를 집행해 왔다.

대법원은 비상 권한이 무한정 경제 정책에 사용될 수 없음을 분명히 했다. 트럼프 대통령은 즉각 실망감을 표하며 1974년 무역법 122조로 대응 방침을 선회했다. 해당 조항은 무역 불균형 해결을 위해 대통령이 150일 동안 최대 15%의 임시 관세를 부과할 수 있도록 규정하고 있다. 트럼프 대통령은 당초 예고했던 10%보다 높은 15%의 관세율을 확정하고 이를 트루스 소셜을 통해 발표했다.

비트코인 시장은 이러한 새로운 전략을 소화하는 과정에서 약세를 면치 못하고 있다. 일일 하락 폭은 3.24%를 기록 중이지만 장기적인 관점에서는 긍정적인 전망도 존재한다. 분석가 지오메트릭(GeoMetric)은 2주 단위 차트에서 수년간 이어져 온 지지선을 근거로 가격 급락 이후 장기적인 강세장이 뒤따랐던 과거 패턴이 재현될 수 있다고 진단했다.

관세 인상이 단기적으로는 비용 상승과 달러 강세를 유도해 위험 자산에 부담을 줄 수 있다. 하지만 정책이 장기화될 경우 2026년에는 달러 약세의 원인이 될 가능성이 제기된다. 비트코인 하이퍼 프로젝트는 레이어 2 메인넷 개발과 토큰 출시를 1분기 말로 예정하고 있어 투자자들이 단기적인 시장 혼란을 피해 포지션을 구축할 시간을 확보하고 있다.

관세 논란 속에 비트코인 실용성 높이는 비트코인 하이퍼

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상 머신(SVM)과 새로운 레이어 2 구조를 결합해 비트코인 생태계에서 가장 빠른 체인을 구축하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 사용자들은 비트코인의 작업 증명(PoW) 보안성을 유지하면서도 빠른 거래 속도와 낮은 수수료로 다양한 탈중앙화 앱(dApp)을 이용할 수 있게 된다.

해당 프로젝트는 수탁 과정이 필요 없는 탈중앙화 브리지를 사용하여 자산 이동의 안전성을 확보했다. 사용자는 비트코인을 레이어 2로 옮겨 스테이킹이나 디파이(DeFi) 서비스에 활용한 뒤 언제든지 메인 체인으로 복귀시킬 수 있다.

네이티브 토큰인 $HYPER는 가스비 결제, 거버넌스 참여, 스테이킹 보상 등에 사용된다. 스마트 컨트랙트 보안 감사는 이미 완료되었으며 총공급량은 비트코인과 동일한 210억 개로 제한되어 희소성을 유지한다. 메인넷 출시와 주요 거래소 상장은 이번 분기 말로 계획되어 있다. 트럼프 행정부의 관세 정책 등으로 시장 불안정성이 높아진 상황에서 비트코인 자산을 활용해 수익을 창출할 수 있는 대안으로 주목받고 있다.

높은 스테이킹 보상을 제공하는 비트코인 하이퍼 사전 판매

비트코인 하이퍼 투자는 공식 웹사이트에서 지갑을 연결해 참여할 수 있다. 모바일 사용자의 경우 애플 앱스토어나 구글 플레이에서 베스트 월렛(Best Wallet)을 다운받아 이용하면 보다 편리한 접점이 제공된다.

투자자는 이더리움(ETH), 바이낸스코인(BNB), 솔라나(SOL) 및 스테이블코인으로 결제할 수 있으며 은행 카드를 통한 직접 구매도 지원된다. 현재 HYPER 토큰의 가격은 개당 0.013676달러이며 구매 즉시 스테이킹에 참여할 경우 연간 보상률(APY)은 최대 37%에 달한다.

프로젝트 측은 X와 텔레그램 등 공식 소셜 채널을 통해 메인넷 개발 진행 상황과 거래소 상장에 관한 주요 소식을 가장 먼저 전달할 예정이다. 관세 정책 변화로 인한 거시 경제 변수 속에서도 기술적 기반을 갖춘 프로젝트에 대한 투자자들의 관심은 지속되고 있다.

