리플 ETF, 가격 부진에도 불구하고 29일 연속 자금 순유입

핵심 내용

미국의 리플 현물 ETF는 12월 29일 기준 하루 동안 순유입 금액 844만 달러를 기록했다.

리플 현물 ETF의 누적 순유입 금액은 11억 5,000만 달러다.

ETF 성과가 두드러지고 있음에도 불구하고 리플 가격은 여전히 2달러 선을 넘지 못하고 있다.

12월에 암호화폐 가격 변동성은 컸다. 그러나 미국 내 리플(XRP) 현물 상장지수펀드(ETF)로 유입되는 자금 흐름은 흔들리지 않았다.

알트코인 ETF는 29일 연속 자금 순유입을 기록하고 있다. 반면에 비트코인(BTC)이나 이더리움(ETH) 기반 ETF는 순유입과 순유출이 혼조세를 보이고 있다.

ETF 자금 유입에도 리플 가격은 횡보

미국 내 리플 현물 ETF로의 자금 유입 흐름은 안정적으로 유지되고 있다. 이는 기관 투자자들이 지속적으로 자본을 투입하고 있다는 것을 시사한다.

현재의 암호화폐 시장 환경과 분위기 속에서 29일 연속 자금 유입 기록은 의미가 있다. 12월 29일 기준 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 리플 현물 ETF의 일일 순유입 규모는 844만 달러(약 121억 원)다. 누적 순유입 금액은 11억 5,000만 달러(약 1조 6,502억 원)까지 늘어났다.

불과 일주일 전까지만 해도 누적 순유입 금액은 11억 2,000만 달러(약 1조 6,072억 원)였다.

크로노스 리서치(Kronos Research)의 빈센트 류(Vincent Liu) 최고투자책임자(CIO)는 “리플로 자금이 유입되는 현상은 규제 환경이 명확해지고, 비트코인과 이더리움 대비 매집 경쟁이 덜 치열한 투자 대상에 대한 점진적 매집의 결과”라고 설명했다.

그는 리플의 국경 간 결제 활용 사례가 “비트코인이나 이더리움과 차별화된 투자 전략을 제공하며, 장기적인 관점에서 자본을 지속적으로 끌어들이고 있다”고 말했다.

12월 한 달 동안에만 리플 관련 펀드 상품으로 유입된 자금은 4억 7,800만 달러(약 6,859억 원)에 달했다. 다만 리플 가격은 ETF 자금 유입과 같은 수준의 상승 모멘텀을 보이지는 못하고 있다.

리플 코인의 현재 가격은 1.87달러(약 2,683원) 수준이며, 최근 24시간 기준으로는 1.74% 상승한 상태다. 리플 코인의 시가총액은 1,140억 달러(약 163조 5,900억 원)로, 암호화폐 중에서 다섯 번째로 크다.

알트코인 ETF, 추가적으로 출시될 예정

이러한 흐름 속에서 일부 암호화폐 현물 ETF 발행사들은 신규 ETF 상품 출시를 준비하고 있다.

12월에는 비트와이즈(Bitwise)가 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)에 수이(SUI) 코인 가격을 추종하는 최초의 현물 ETF를 출시하기 위해 S-1 서류를 제출했다.

이는 비트와이즈가 앞서 비트코인, 이더리움, 솔라나(SOL), 리플 ETF를 추진한 이후에 일어났다.

비슷한 시기에 카나리 캐피탈(Canary Capital)도 스테이킹형 인젝티브(INJ) 현물 ETF에 대한 S-1 서류를 제출했다. 해당 ETF 상품은 시카고옵션거래소(Cboe)에 상장할 예정이다.

해당 ETF가 승인될 경우, 투자자들은 규제된 환경에서 인젝티브 코인에 투자할 수 있게 된다. 동시에 스테이킹 보상도 받을 수 있게 된다. 다만 현재까지 해당 펀드의 스테이킹을 담당할 구체적인 비즈니스 파트너는 공개되지 않았다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.