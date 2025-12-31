‘알트코인 시즌은 죽었나?’ 2025년 개미들 눈물 쏙 뺀 알트코인 침몰기

연말 매도세로 인해 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 포함한 다수의 고베타 토큰이 하락세로 전환됐다. 코인마켓캡(CoinMarketCap)이나 코인게코(Coingecko)와 같은 데이터 집계 플랫폼을 살펴보면, 부진한 성과를 보인 대부분의 자산은 올해 들어 약 80%의 가치 하락을 기록한 것으로 나타난다. 여기에는 한때 밈코인 시장을 주도했던 페페(PEPE)도 포함되며, PEPE는 현재까지 약 79%의 가치가 하락했다. 이 밖에도 여러 주요 알트코인들이 큰 폭의 하락세를 보였다.

본 기사에서는 셀레스티아(TIA), 옵티미즘(OP), 아티피셜 슈퍼인텔리전스 얼라이언스(FET/ASI)를 중심으로, 각 알트코인이 2025년 동안 기록한 하락 폭과 그 배경, 그리고 이에 대한 시장의 반응을 정리했다.

셀레스티아(TIA): -90%

앱 개발에 최적화된 지분증명(PoS) 기반 레이어1 블록체인인 셀레스티아(TIA)는 연초 이후 기준으로 약 90%에 가까운 하락률을 기록했다. 코인마켓캡에 따르면, TIA 가격은 2025년 초 약 5.5 달러(약 7,968 원)에서 연말 무렵 0.46 달러(약 666 원) 수준까지 떨어졌다.

이 같은 급락의 주된 배경으로는 토큰 언락과 공급 부담 요인이 지목됐다. 셀레스티아의 베스팅 구조와 2024~2026년에 걸친 토큰 언락 일정은 2025년 내내 지속적인 매도 압력을 유지시켰다. 여름 무렵에는 TIA가 에어드롭 이후 전형적인 조정 국면에 접어든 사례로 인식되기 시작했다. 코인데스크(CoinDesk) 애널리스트들은 지속적인 토큰 발행이 낮은 유동성과 맞물리며 가격 하방 압력을 키웠다고 분석했다.

또한 8월에는 셀레스티아 재단이 폴리체인(Polychain)으로부터 4,345만 TIA를 매입했다고 공개했으며, 이는 당시 기준 약 6,250만 달러(약 905억 5,000만 원) 규모였다. 해당 조치는 토큰 공급 안정을 목적으로 했지만, 오히려 투자자 매도 흐름을 부각시키는 계기가 됐다. 이 소식이 X에 게시된 직후 암호화폐 커뮤니티에서는 즉각적인 반응이 이어졌다.

익명의 이용자 미르자(Mirza)는 해당 조치를 두고 “솔직히 말해 새로운 수준의 투자자 기만 행위”라며, “지금까지 매도하던 투자자로부터 TIA 토큰을 회수해 향후 또다시 매도에 나설 다른 투자자에게 넘기겠다는 의미”라고 비판했다.

The Celestia Foundation has worked with Polychain Capital to assign Polychain’s entire remaining TIA holdings to new investors. This month, the Foundation purchased 43,451,616.09 TIA from Polychain Capital for $62.5m. Polychain will shortly be undelegating their entire staked… — Celestia (@celestia) July 24, 2025

이와 함께 수수료 수취 구조와 네트워크 활용도 부진도 주요 문제로 지적됐다. 여러 독립적인 온체인 분석에서는 데이터 활용률과 수수료 수익이 극히 낮은 수준(2025년 초 기준 하루 약 60 달러(약 8만 6,934 원))에 머물렀다는 점이 반복적으로 언급됐다. 이는 가치 평가와 실제 사용 간의 괴리를 더욱 부각시켰다. 체인캐처(Chain Catcher)에 따르면, 네트워크가 적절히 활용될 경우 연간 약 520만 달러(약 75억 3,428만 원)의 수수료 수익을 창출할 수 있을 것으로 추산됐다.

옵티미즘(OP): -84%

이더리움 기반의 대표적인 레이어2 블록체인인 옵티미즘(OP)은 연초 이후 기준으로 84.5% 하락했다. 코인마켓캡에 따르면, OP 가격은 2025년 초 2.06 달러(약 2,985 원)에서 12월 말 0.27 달러(약 391 원) 수준까지 떨어졌다.

셀레스티아와 마찬가지로, 지속적인 토큰 언락은 옵티미즘에도 부담으로 작용했다. OP는 연중 여러 차례 토큰 언락을 겪었으며, 4월 말과 5월 말에 이어 12월 31일에는 약 860만 달러(약 124억 6,054만 원) 규모의 물량이 추가로 풀릴 예정이었다. 이러한 언락 일정은 수요가 약한 국면에서 반복적으로 공급을 늘리며 가격 하방 압력을 키웠다.

According to Tokenomist, large cliff unlocks (single unlocks exceeding $5 million) scheduled over the next 7 days include HYPE, SUI, EIGEN, KMNO, OP, ENA, ZORA, and SVL. Large linear unlocks (daily unlocks exceeding $1 million) over the same period include RAIN, SOL, TRUMP, WLD,… pic.twitter.com/ZBllI1K6lq — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 29, 2025

레이어2 간 경쟁 심화 역시 주요 악재로 꼽혔다. 옵티미즘은 2024년과 2025년에 걸쳐 폴트 프루프(fault-proof, 잘못된 상태 전이를 검증·차단하는 오류 검증 메커니즘)를 도입하고 1단계(Stage 1) 탈중앙화 로드맵을 진전시켰지만, 시장 거래 흐름은 레이어2 섹터 전반의 피로감과 유동성 이동을 반영했다. 9월 들어 일부 매체는 OP를 레이어2 부진 종목 가운데 하나로 평가했으며, 이러한 하락 흐름은 4분기까지 이어졌다.

아티피셜 슈퍼인텔리전스 얼라이언스(FET): -84%

ASI 얼라이언스는 싱귤래리티넷(SingularityNET), 페치에이아이(Fetch.ai), 오션 프로토콜(Ocean Protocol) 등 3개 주요 블록체인 기반 AI 프로젝트가 결성한 협력체다. 2024년 출범 당시에는 AI 열풍에 힘입어 주목을 받았지만, 2025년 들어서는 가격이 약 84% 하락하며 1.6 달러(약 2,318 원) 수준에서 약 0.2 달러(약 290 원)까지 떨어졌다.

문제의 조짐은 2024년부터 나타났다. FET·AGIX·OCEAN으로 구성된 다중 토큰 ASI 합병 과정이 원활하게 진행되지 않으면서 운영상 혼선이 발생했다. 일부 거래소는 자동 전환을 지원했지만, 코인베이스(Coinbase)는 마이그레이션(토큰 전환·이전)을 지원하지 않으면서 자금 흐름에 대한 불확실성이 커졌다.

2025년 10월에는 오션 프로토콜이 ASI 얼라이언스에서 탈퇴하면서 거버넌스 분쟁과 법적 대응 가능성이 제기됐고, 이 시기 FET 가격도 하락 압력을 받았다. ASI 이사회는 법률 자문을 구하는 동안 전환 브리지 운영을 일시 중단하기도 했다.

Alignment is vital in any evolving partnership. Transitions are natural. Ocean Protocol’s exit from the Alliance does not impact the core technology stack – momentum and development remains undiminished within the founding teams. The ASI Alliance remains fully aligned in its… https://t.co/q6FJCWhwax — Artificial Superintelligence Alliance (@ASI_Alliance) October 9, 2025

여기에 더해 2025년 하반기 시장 전반의 위험회피 흐름이 AI 토큰 전반으로 확산됐다. 최신 코인게코(Coingecko) 보고서에 따르면, AI는 더 이상 가장 수익성이 높은 암호화폐 내러티브가 아닌 것으로 나타났다. 실제로 2025년 동안 암호화폐 AI 관련 토큰 가격은 평균 약 50% 하락했다. 반면 가장 높은 수익률을 기록한 내러티브는 실물자산(RWA) 분야로, 약 180%의 상승률을 보였다.

대형 알트코인을 둘러싼 시장 환경

2025년 말 거시 환경과 시장 전반의 스트레스(관세 충격, 유동성 긴축, 기술주 주도의 위험회피 심리)는 암호화폐 시장 전반에 영향을 미치며, 개별 토큰의 공급 부담을 더욱 가중시켰다. 연말 시장 리뷰에서는 디지털 자산 전반에서 위험회피 국면이 본격화되고 대규모 청산이 발생했음이 확인됐다.

다만 보다 낙관적인 전망에 관심이 있다면, 2026년 암호화폐에 대한 주요 운용사들의 전망을 정리한 자료를 참고할 수 있다.

