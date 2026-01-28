리플 가격, 삼중 바닥 패턴 형성… 리플 레저 토큰화 규모 10억 달러 돌파

핵심 내용

EGRAG 크립토는 피보나치 확장 분석을 통해 리플 코인의 중장기 목표 가격을 9.28달러와 31.65달러로 제시했다.

이는 2026-2027년을 염두에 두고 높은 폭의 상승 가능성을 의미한다.

리플 레저는 온체인 토큰화 자산 10억 달러 돌파라는 성과를 기록했으며, 이는 스테이블코인 및 기관 참여 확대에 힘입은 결과다.

리플(Ripple)의 네이티브 암호화폐 리플(XRP) 코인 가격이 현재 1.91달러(약 2,721원) 선에서 등락하며, 저점 다지기 국면에 접어든 것으로 보인다. 리플 코인 가격은 삼중 바닥(triple bottom) 패턴을 형성하고 있으며, 이는 주요 지지 구간에서 매수세가 지속적으로 유입되고 있다는 것을 의미한다. 동시에 리플 레저(XRPL)의 온체인 토큰화 자산 규모가 10억 달러(약 1조 4,250억 원)를 돌파하며 새로운 이정표를 달성했다.

리플 가격, “삼중 바닥 패턴”으로 강한 지지선 구축

리플 코인은 중장기 차트 구간에서 강세적인 시장 구조를 형성하며 투자자들의 주목을 받고 있다.

암호화폐 애널리스트 EGRAG 크립토(EGRAG Crypto)는 리플이 패턴 속의 패턴(pattern within a pattern), 즉 삼중 바닥 패턴을 중심으로 한 복합적인 기술적 패턴을 만들고 있다고 분석했다. 이 같은 기술적 패턴은 장기간 이어진 횡보 구간의 마무리 단계를 시사한다. EGRAG 크립토는 리플이 여러 개의 강세 구조를 동시에 쌓아가고 있으며, 이는 향후 강한 상승 전환을 위한 기반을 형성하고 있다고 설명했다.

차트에 따르면 리플 가격이 하락할 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다. 이는 매도세가 점차 힘을 잃고 있으며, 장기 투자자 중심의 누적 매수가 지속되고 있다는 것을 보여준다.

EGRAG 크립토는 삼중 바닥 돌파를 기준으로 한 피보나치 확장(Fibonacci extension) 분석을 통해, 상단 목표 가격을 1.272 확장 구간인 9.28달러(약 13,224원), 그리고 1.618 확장 구간인 31.65달러(약 45,101원)로 제시했다. 이는 현재 가격인 1.91달러(약 2,721원) 대비 높은 상승 여력이 있다는 것을 의미한다.

구체적인 시점은 제시되지 않았으나, 해당 가격 전망은 2026년에서 2027년 사이를 하나의 가능 구간으로 제시하고 있다. 다만 모든 애널리스트가 낙관적인 것은 아니다. 리플은 그동안 2.0달러(약 2,450원)의 저항선을 돌파하지 못하고 있는 상황이다. 일부 애널리스트들은 리플 가격이 1.85달러(약 2,636원)의 지지선에서 이탈할 경우, 1.0달러(약 1,425원) 수준까지 추가적으로 하락할 가능성이 있다고 보고 있다.

XRP 레저, 온체인 토큰화 자산 10억 달러 달성

암호화폐 투자자 폴 배런(Paul Barron)은 리플 레저 상의 온체인 토큰화 자산 규모가 10억 달러(약 1조 4,250억 원)를 넘어섰다고 밝혔다. 배런은 이러한 성장의 배경 중 하나로 바이낸스(Binance)가 최근 RLUSD를 지원한 점을 들었으며, 현재 바이낸스에서는 해당 스테이블코인을 리플 및 테더(USDT)와 거래할 수 있다고 설명했다.

그는 또한 1월 한 달 동안 리플 레저 내 스테이블코인 잔고가 약 1억 달러(약 1,425억 원) 증가했다고 덧붙였다. 이에 따라 리플 레저 전체 스테이블코인 보유 규모는 4억 700만 달러(약 5,800억 원)에 도달했다.

기관 중심의 토큰화 활동도 증가하고 있다. 온도 파이낸스(Ondo Finance)는 지난해 미국 국채를 토큰화한 상품을 리플 레저에 추가했다. 현재 리플 레저에는 1억 4,500만 달러(약 2,066억 원) 이상의 미국 정부 부채 토큰화 자산이 올라와 있으며, 이는 전년 대비 2,800% 이상 증가한 수치다.

배런은 리플이 지속적으로 토큰화 및 스테이블코인 분야에서 선도적인 위치를 구축해 왔다고 평가했다. 이번 성과는 리플 레저가 기관 투자자 수준의 온체인 자산을 수용하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있다는 것을 재확인하는 사례라고 덧붙였다.

섭드, 사전 판매 모금액 150만 달러에 근접하며 시장의 주목 받아

한편 인공지능(AI) 기반 크리에이터 플랫폼 섭드(SUBBD)의 사전 판매 모금액이 150만 달러(약 21억 원)에 근접하며 다시 투자자들의 주목을 받고 있다. 섭드는 탈중앙화된 환경에서 크리에이터와 팬의 관계를 혁신하는 플랫폼으로, 차세대 콘텐츠 창작자를 지원하는 네이티브 토큰 섭드를 중심으로 운영된다.

섭드는 연 20% 수준의 스테이킹 보상률을 제공하며, 현재 암호화폐 시장에서 주목받는 프리세일 프로젝트다. 해당 플랫폼은 1,910억 달러(약 272조 원) 규모의 글로벌 콘텐츠 크리에이터 시장을 주요 타깃으로 한다.

섭드 플랫폼은 인플루언서와 인공지능 기반 크리에이터가 온체인 기반의 충성도 메커니즘을 통해 커뮤니티를 구축하고 수익화할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞추고 있다. 또한 암호화폐에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 접근할 수 있도록 웹2 친화적인 사용자 인터페이스(UI)를 적용했다.

섭드 플랫폼은 콘텐츠 공동 제작, 커뮤니티 참여, 보상 기능 등을 제공하며, 복잡한 암호화폐 구조는 최대한 사용자에게 드러나지 않도록 설계됐다.

네이티브 토큰 섭드는 플랫폼 전반에서 다양한 활용처를 갖는다. 결제 및 팁 기능, AI 크리에이터 도구 접근, 스테이킹 보상, 독점 콘텐츠 이용 등이 이에 포함된다.

더보기 – 2026년 섭드 구매 방법

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.