리플(XRP) 매수세 6월 이후 최고치 기록… 파생상품과의 온도 차 속 1.20달러 재탈환 노리나?

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리플(XRP) 가격이 지난 하루 동안 약 2% 소폭 하락하며 1.10달러에서 1.12달러선 사이에서 거래되고 있다. 최근의 가격 약세에도 불구하고 수면 아래에서는 매우 흥미로운 수급 변화가 감지되고 있다. 선물 및 파생상품 트레이더들이 신중한 태도를 유지하는 반면, 현물 시장에서의 매수 수요는 지난 6월 이후 가장 강력한 수준으로 치솟았다.

현물 매수세와 파생상품 시장 간의 이러한 괴리는 가격의 방향성이 결정되기 직전에 자주 관찰되는 전형적인 디버전스 패턴이다. 현물 시장의 매수 세력이 매도 물량을 지속적으로 흡수하고 있지만, 레버리지를 사용하는 파생상품 트레이더들은 여전히 진입을 망설이고 있다. 이에 따라 XRP는 주요 지지선이 유지될 경우 이전 고점을 재탈환하거나, 반대로 지지선이 무너질 경우 또 한 차례의 조정 파동을 맞이할 수 있는 갈림길에 서 있다.

단기 기술적 지표를 살펴보면 XRP는 최근 주간 상승세를 나타낸 이후 1.14달러 영역 위로 안착하는 데 어려움을 겪고 있다. 차익 실현 매물이 출회되며 단기 상승 모멘텀이 다소 식었으나, 이동평균수렴·확산지수(MACD)는 여전히 매수 우위 환경을 가리키고 있다.

반면 상대강도지수(RSI)가 최근 과매수 구간에 도달함에 따라, 신규 수급이 추가로 유입되지 않는다면 당분간 추가 상승폭은 제한될 수 있다는 분석도 나온다.

현물 매집세가 강화되고 있음에도 시장 전체의 투심은 여전히 신중한 편이다. 이러한 비대칭적 환경은 비관적인 포지셔닝이 오히려 급격한 숏 스퀴즈 반등의 연료로 작용하기도 하므로 주목할 필요가 있다.

다만 매수 세력이 현재의 박스권 지지대를 방어하지 못할 경우, 재차 반등을 시도하기 전 매도 세력이 주도권을 잡게 될 위험도 잔존한다.

중기적인 관점에서는 기관의 리플 채택 관련 호재가 여전히 상방을 지지하는 펀더멘털 요소로 작용하고 있다. 그러나 강세 세력이 시장을 완전하게 통제하기 위해서는 최근 기록했던 전고점 인근의 저항대를 확실히 뚫어내야 한다.

XRP 가격 전망: 1.48달러 대형 저항대 전 1.20달러 재탈환 가능할까?

XRP 가격은 1.10달러에서 1.12달러 박스권 하단에서 거래되며 단기 저항대 돌파 시점을 모색하고 있다.

차트상 1.14달러선이 1차 저항선으로 작동하고 있으며, 이 구간을 높은 거래량과 함께 일봉 확정 종가로 뚫어내는 것이 강세 전환의 핵심 전제 조건이다.

상승 시나리오에서는 현물 매수세가 파생상품 시장으로 확산되며 1.14달러 저항대를 상향 돌파하는 경우다. 이 경우 1차 목표가인 1.20달러선까지의 빠른 반등이 전개될 수 있으며, 1.20달러가 탄탄한 지지선으로 전환될 경우 다음 대형 저항대인 1.48달러를 향한 차기 랠리 파동이 개시될 수 있다.

기본 시나리오에서는 현물 매집에도 불구하고 파생상품의 관망세가 이어지며 1.08달러에서 1.14달러 사이의 좁은 박스권 횡보 다지기가 지속되는 흐름이다. 과매수 상태였던 RSI 지표가 식으면서 차기 촉매제를 기다리는 형국이 연출될 수 있다.

하락 시나리오에서는 1.08~1.10달러 지지선이 이탈하면서 매도세가 단기 주도권을 잡는 경우다. 이 경우 최근 상승분을 일부 반납하며 1.02~1.05달러선 부근의 강력한 바닥선까지 가격이 후퇴할 위험이 존재한다.

대형 알트코인 저항대 직면 속 레이어 3 신성 ‘리퀴드체인’으로 쏠리는 시선

XRP의 현물 급증 신호는 긍정적이지만, 1.14달러선에 도달한 시점에서 단기 트레이딩의 손익비는 상단의 강한 저항선과 과매수 지표로 인해 매수 압력이 다소 압축되어 있다. 이에 따라 가치 재평가가 이뤄지기 전 단계에서 묵직한 수익을 노리는 투자자들은 극초기 인프라 프로젝트로 눈을 돌리고 있다.

이러한 수급 흐름 속에서 기회를 포착한 리퀴드체인(LiquidChain, $LIQUID)은 비트코인, 이더리움, 솔라나의 유동성을 단 하나의 정산 레이어로 통합하는 차세대 레이어 3(L3) 인프라 프로젝트다.

개발자가 한 번의 코드 작성으로 세 대형 생태계 전체의 유동성에 동시에 접근할 수 있는 원빌드 아키텍처를 기반으로 하며, 이종 체인 간의 자금 이전을 단일 단계 실행 및 검증 가능한 정산 구조로 처리한다.

현재 진행 중인 $LIQUID 프리세일 단가는 토큰당 0.01483달러이며, 누적 모금액 91만 7,000달러를 돌파했다. 대형 알트코인들이 거대 시총과 상단 저항에 막혀 머뭇거리는 사이, 크로스체인 정산의 근본적 효율성을 혁신하는 리퀴드체인은 포트폴리오의 폭발적인 배수 상승을 노리는 스마트 머니의 포지션 선점을 빠르게 끌어모으고 있다.

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