Blockchain technologie wordt steeds vaker ingezet buiten de wereld van speculatie. Onze analyse laat zien dat de crypto technologie inmiddels meetbare resultaten oplevert in sectoren als financiën, logistiek en gezondheidszorg. Hieronder de vijf belangrijkste toepassingen en de coins die ervan profiteren.

1. DeFi verandert de financiële wereld: crypto nieuws uit de praktijk

Gedecentraliseerde financiën (DeFi) verwerkten in 2025 meer dan $2 biljoen aan transacties. Platformen op Ethereum maken het mogelijk om zonder bank te lenen, te sparen en te handelen. Slimme contracten vervangen tussenpersonen en verlagen de kosten.

Ethereum blijft met 75% marktaandeel het dominante platform voor DeFi toepassingen. Wie op zoek is naar de beste crypto om nu te kopen in deze sector, komt al snel bij ETH uit. Tegelijk groeien concurrenten als Solana door hun lagere transactiekosten.

2. RWA crypto en toeleveringsketens: minder fraude, meer transparantie

Blockchain vermindert namaakproducten in toeleveringsketens met 30%. Bedrijven als Walmart gebruiken het IBM Food Trust netwerk om verse producten van boerderij tot winkel te volgen. Gedigitaliseerde handelsdocumenten verkorten de verwerkingstijd met 40%.

Dit is waar RWA crypto relevant wordt. Tokens die echte bezittingen op de blockchain plaatsen winnen terrein. Chainlink (LINK) speelt hierin een sleutelrol door externe data betrouwbaar aan te leveren aan slimme contracten. Ongeveer 45% van de leidinggevenden in de logistiek geeft inmiddels prioriteit aan blockchain transparantie.

3. Gezondheidszorg: patiëntdata veilig op de blockchain

Blockchain kan datalekken in de gezondheidszorg met 40% verminderen. Patiënten krijgen controle over wie hun medische gegevens inziet, zonder dat er kopieën verspreid raken over meerdere systemen. Ook voor klinische onderzoeken biedt de technologie voordelen: resultaten worden transparant en onveranderbaar vastgelegd.

Hyperledger Fabric is hier het meest gebruikte platform. Voor beleggers is deze sector nog in een vroeg stadium, maar de toekomst crypto in de zorg ziet er veelbelovend uit. De crypto verwachting voor projecten in deze niche hangt sterk af van regelgeving.

4. Duurzaamheid: CO2 tracking en groene crypto

Blockchain projecten gericht op duurzaamheid verlagen CO2 uitstoot met gemiddeld 25%. Bedrijven gebruiken de technologie om hernieuwbare energiecertificaten te verifiëren en verhandelbare koolstofkredieten te creëren. Dit maakt het voor investeerders mogelijk om opkomende crypto projecten te vinden die inspelen op de groeiende vraag naar ESG verantwoording.

5. Digitale identiteit: sneller, veiliger en zonder tussenpersoon

Digitale identiteitsoplossingen op de blockchain versnellen verificatieprocessen met 70%. Gebruikers delen alleen de gegevens die nodig zijn, zonder een centraal systeem dat alles opslaat. Dit heeft toepassingen in financiële dienstverlening, overheid en gezondheidszorg.

De toekomst crypto op het gebied van identiteit is nog pril maar groeit snel. Voor wie wil weten welke altcoins kansrijk zijn in 2026, zijn identiteitsprojecten het onderzoeken waard.

Wat betekent dit voor de crypto verwachting in 2026?

De vijf bovenstaande toepassingen laten zien dat blockchain in 2026 ver voorbij de fase van beloftes is. DeFi en toeleveringsketens leveren al rendement op van 15 tot 20%. De gemiddelde terugverdientijd van blockchain projecten ligt rond de 10%.

Toch blijven er risico’s. Regelgeving verschilt per land en slimme contracten zijn niet onfeilbaar. Wie de beste crypto om nu te kopen zoekt, doet er goed aan te diversifiëren over meerdere sectoren. De projecten met de sterkste toepassingen in de echte wereld hebben de grootste kans om op lange termijn waarde te behouden.