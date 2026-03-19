Er werd onlangs aan ChatGPT Pro gevraagd welke altcoins interessant zijn voor het weekend. Het antwoord van de chatbot trekt aandacht binnen de cryptomarkt. In zijn reactie noemt het model drie namen die volgens hem opvallen.

ChatGPT Pro noemt XRP, Ethereum en Bitcoin Hyper

Opvallend is dat de focus ligt op een mix van gevestigde projecten en een nieuwer initiatief. De chatbot noemt XRP, Ethereum en Bitcoin Hyper als drie projecten die momenteel in beeld zijn bij beleggers.

XRP blijft belangrijk binnen internationale betalingen

XRP is een cryptomunt die vooral wordt gebruikt voor snelle internationale betalingen. Het netwerk is ontwikkeld door Ripple en richt zich op samenwerking met banken en financiële instellingen.

De XRP koers ligt momenteel rond de 1,50 dollar. De munt trekt aandacht door recente ontwikkelingen en samenwerkingen binnen het financiële systeem.

Veel beleggers volgen XRP omdat het een duidelijke use case heeft. Use case betekent het praktische gebruik van een project in de echte wereld.

Ethereum speelt grote rol in crypto toepassingen

Ethereum is een van de grootste netwerken binnen de cryptomarkt. Het wordt gebruikt voor apps en digitale contracten. Deze contracten worden automatisch uitgevoerd zonder tussenpartij.

De Ethereum koers ligt momenteel rond de 2.300 dollar. Het netwerk wordt veel gebruikt door ontwikkelaars en bedrijven.

Door dit brede gebruik blijft Ethereum een belangrijke speler. Veel nieuwe projecten worden gebouwd op dit netwerk.

Bitcoin Layer 2: waarom beleggers ook naar Bitcoin Hyper kijken

Na XRP en Ethereum kijken sommige beleggers ook naar projecten die zich nog in een vroege fase bevinden. Deze projecten trekken aandacht door hun mogelijke groeipotentieel. Tegelijk vragen sommigen zich af welke crypto de komende periode kan stijgen.

Een voorbeeld daarvan is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project wil snellere en goedkopere Bitcoin transacties mogelijk maken via een eigen Layer 2 netwerk dat gebouwd is op de Solana Virtual Machine.

Wat is Bitcoin Hyper en wat zijn de plannen

Bitcoin Hyper richt zich op bekende uitdagingen van Bitcoin. Het netwerk verwerkt transacties relatief langzaam en de kosten kunnen oplopen. Een Layer 2 oplossing probeert deze beperkingen te verminderen door transacties buiten het hoofdnetwerk te verwerken.

De presale van Bitcoin Hyper heeft inmiddels meer dan 31,6 miljoen dollar opgehaald. Daarnaast biedt het project momenteel een staking APY van 37%. De lancering van het netwerk staat volgens de roadmap gepland voor het eerste kwartaal van 2026.

Let op: investeren in presales brengt risico’s met zich mee. Doe altijd eigen onderzoek.

Belangrijkste punten

