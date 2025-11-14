De markt is weer eens in een vrije val terechtgekomen vandaag en dus is de altcoin markt weer veranderd in een mijnenveld waar je nauwkeurig moet navigeren om niet geraakt te worden door een crypto crash. Een aantal altcoins lijkt aan interesse van traders in te winnen. XRP en Filecoin lijken in verder verval te raken, terwijl een altcoin als Aptos in november nog wel goede prestaties neer kan zetten.

Dat blijkt uit analyse van de kapitaalstromen binnen de crypto markt. XRP en Filecoin tonen een tragere beweging, terwijl van eerstgenoemde juist ETF’s gelanceerd worden. Een deel van dit kapitaal stroomt duidelijk richting Aptos. Dat heeft zich nog niet direct vertaald in een stijging van de Aptos koers. Die is in de afgelopen 24 uur met 5,4% gedaald tot $2,92.

Kapitaalstromen vanuit XRP naar Aptos

De XRP koers kreeg in de afgelopen 24 uur nog een hardere klap te verwerken. Inmiddels staat XRP op een waarde van $2,26, terwijl dat gisteren nog zo’n 8% hoger was. De harde daling van XRP is opvallend, zeker gezien de afgelopen tijd de cryptomunt juist een flinke opmars leek te maken.

Het effect van alle ontwikkelingen in de afgelopen jaren lijken nu echter uitgewerkt. Analisten zien dat traders steeds vaker op zoek zijn naar een crypto project met duidelijke utility binnen de crypto markt zelf. Ripple heeft met XRP juist het voornemen om de technologie in te zetten in de ‘echte’ wereld. Het wil het betaalsysteem SWIFT vervangen, maar de vraag is of crypto traders daar wel op zitten te wachten.

Voor hen is er immers al lang geen SWIFT meer nodig. De doorgewinterde crypto gebruikers doen al lang internationale betalingen via cryptocurrency en daar is helemaal geen nieuw systeem voor nodig. De verwachting was dat de komst van XRP ETF’s wel een positieve invloed zou hebben op de koers, maar ook die blijft voorlopig uit.

Ook Filecoin heeft het moeilijk

Filecoin is de afgelopen 24 uur nog redelijk overeind gebleven, maar is juist vergeleken met een jaar geleden in waarde gehalveerd. De cryptomunt bestaat al sinds 2017, maar de achterliggende technologie lijkt daardoor steeds meer ingehaald door nieuwe crypto projecten.

Daarnaast heeft Filecoin het probleem dat de koers van deze coin vier jaar geleden nog op $237 stond. Dat het nu meer dan 100x zo laag staat, weerhoudt veel traders ervan om opnieuw in $FIL te investeren.

Aptos is een van de cryptomunten die voorbij de marktwaarde van Filecoin geschoten is. De totale marktwaarde van dit project staat al boven de $2 miljard en lijkt meer potentie te hebben om deze maand winst op te leveren.

Het project achter Aptos heeft nieuwere en betere technologie en richt zich in tegenstelling tot XRP op de crypto markt zelf. Aptos komt met nieuwe stablecoins en biedt ontwikkelaars de ruimte om op hun ecosysteem applicaties te ontwikkelen. Hierdoor zal de blockchain van Aptos naar vermoeden de komende tijd verder groeien en zal er meer waarde opgeslagen zijn.

Bieden meme coins nog potentie?

Ondertussen hebben enkele meme coins dezelfde problemen als XRP en Filecoin. Dogecoin en Shiba Inu zijn al lang verkrijgbaar op de markt en hebben hoge all-time highs waar ze tegenop moeten boksen. Doordat de coins beide geen utility bieden, zijn traders voorzichtig met nieuwe investeringen in deze coins.

Nieuwe meme coins die gelanceerd worden, kiezen er daarom steeds vaker voor om wel een functie toe te voegen aan hun project. Het nieuwe Pepenode is hier een goed voorbeeld van. Deze meme coin komt met een eigen virtuele mining game waarmee gebruikers extra tokens kunnen verdienen.

There's no better feeling than seeing those mined coins hit your wallet. 🔥 It's ok.. Go ahead. Take as MANY as you can! ⛏https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/tVh4WSRNay — PEPENODE (@pepenode_io) September 8, 2025

Hiermee kan Pepenode een langere periode relevant blijven en nieuwe investeerders trekken. Daarnaast zorgt het uitdelen van nieuwe tokens voor een continue stroom van liquiditeit, wat bij sommige andere meme coins steeds vaker gemist wordt.

De $PEPENODE token is verkrijgbaar in een presale waar je tegen een prijs van $0,0011454 kunt investeren. Inmiddels hebben traders daar al voor $2 miljoen geïnvesteerd. Daardoor staat de token inmiddels ook op de lijstjes van veel crypto analisten, want deze hoge presale opbrengst kan ook zorgen voor een succesvolle lancering bij crypto exchanges.