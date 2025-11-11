REX Shares dient een nieuwe 2X leverage XRP ETF in onder de ticker $XRPK. Daarnaast toont technische analyse dat XRP zijn sterkste bullish structuur ooit vertoont op de driemaands chart. De Ripple koers handelt momenteel boven cruciale Ichimoku niveaus die wijzen op krachtig opwaarts momentum.

REX lanceert eerste leverage XRP ETF

XRP expert Crypto Barbie meldt dat REX Shares de T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF heeft ingediend. Dit product geeft institutionele beleggers toegang tot dubbele XRP exposure. Hierdoor kunnen traders hun positie versterken zonder complexe margin accounts.

🚨 BREAKING NEWS: REX SHARES HAS FILED FOR A NEW LEVERAGED CRYPTO ETF UNDER THE ETF OPPORTUNITIES TRUST: T-REX 2X LONG #XRP DAILY TARGET ETF (TICKER: $XRPK) 📝 pic.twitter.com/RoXV461N4y — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) November 10, 2025

De leverage structuur maakt het mogelijk om met minder kapitaal grotere posities in te nemen. Echter verhoogt dit ook de volatiliteit aanzienlijk. Daarom past dit product vooral bij ervaren handelaren die de risico’s begrijpen. Bovendien creëert de ETF nieuwe institutionele vraag naar XRP tokens.

Deze ontwikkeling volgt op eerdere spot ETF aanvragen voor verschillende altcoins. Institutionele interesse in beste altcoins groeit gestaag. Tegelijkertijd zoeken beleggers naar gereguleerde manieren om crypto exposure te krijgen. De leverage component maakt dit XRP product uniek in het huidige ETF landschap.

XRP koers toont positief Fibonacci target

Onze technische XRP koers analyse van vandaag onthult dat XRP een historische mijlpaal bereikt. De token blijft al bijna een volledig jaar boven de Ichimoku conversion line en baseline op de driemaands chart. Dit patroon is voor het eerst in de geschiedenis van XRP. Dit kan voor een enorme stijging zorgen wanneer de gehele crypto markt stabiliseert.

Tijdens eerdere rallies in 2017 en 2021 brak XRP deze niveaus kort. Echter bouwde de token toen geen duurzame basis erboven. Nu markeert dit de eerste keer dat XRP dit doet op lange termijn schaal. De sterke fundering ontstond na de november 2024 doorbraak toen XRP $3 hernam.

Ondanks meerdere dalingen na het bereiken van $3,66 in juli bleef de XRP koers stevig boven kritieke niveaus. Dit demonstreert de kracht van de huidige bull trend. Daarnaast wijst Fibonacci analyse op stijging naar $8,30 als volgende belangrijk target voor 2025.

Ripple verwachting richting cruciale niveaus

Crypto analisten identificeren meerdere levels die XRP holders moeten volgen. Deze staan op $4,70, $6,20, $7,60, en $8,30. Elk niveau kan fungeren als winstneming zone of tijdelijk omslagpunt. Dagelijks bespreken we de XRP koers waarin we bewegingen richting deze niveaus in de gaten houden, en de daarbij horende analyse zullen delen met onze lezers.

Het Ichimoku patroon speelde zich eerder af tussen 2014 en 2018. Nu lijkt een herhaling gaande met mogelijke 3X upside vanaf huidige niveaus. Fundamenteel ondersteunt Ripple nieuws over grote samenwerkingen en ETF lanceringen dit bullish scenario. Ripple kondigde vorige week meerdere overnames en partnerships aan na het enorme Ripple Swell evenement.

De Ripple verwachting blijft positief door deze ontwikkelingen. Daarnaast richten alle ogen zich op XRP ETF goedkeuringen. Deze kunnen de katalysator vormen voor wat gaat ripple doen in de komende maanden. De combinatie van technische sterkte en fundamentele groei creëert een krachtig momentum.

Versterk je trading game op een veilige manier

Institutionele ETF producten brengen nieuwe kansen, maar ook complexiteit voor retail beleggers. Best Wallet anticipeert hierop met geavanceerde tools specifiek voor de volatiele markt van 2025. De wallet integreert niet alleen veilige opslag voor XRP en andere tokens, maar biedt ook toegang tot AI gedreven trading strategieën.

Deelnemers aan de Best Wallet Token presale krijgen exclusieve toegang tot geautomatiseerde trading algoritmes. Deze tools helpen om optimaal te profiteren van snelle koersbewegingen rond ETF lanceringen en institutionele nieuwsgebeurtenissen. Daarnaast kunnen holders passief rendement verdienen door staking functionaliteit terwijl ze wachten op de volgende XRP doorbraak naar hoger prijsniveaus.

