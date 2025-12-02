In december nemen de altseason signalen opvallend toe: altcoins raken historische supportzones en het marktsentiment draait. De uitbreiding van Franklin Templetons EZPZ-ETF versterkt dat momentum, waardoor vooral XRP, Cardano ($ADA) en Solana ($SOL) kans maken op een krachtige uitbraak. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Crypto verwachting december: altseason start vandaag

De signalen stapelen zich op: de afgelopen zeven dagen is het aantal discussies over een mogelijke altseason explosief gestegen.

Een van de belangrijkste factoren achter deze verwachtingen is de altcoin-ten-opzichte-van-Bitcoin-vergelijkingsgrafiek. De grafiek laat zien dat altcoinprijzen momenteel dicht bij de laagste supportniveaus van de afgelopen jaren staan.

Eerdere altseason rallies zijn ook vanaf dit soort niveaus gestart, wat de kans vergroot dat een vergelijkbaar patroon zich opnieuw kan vormen. Dezelfde grafiek toont ook een stijgende bovengrens, een regio waar eerdere altseasons doorgaans eindigden.

De huidige altcoinprijzen liggen nog ver onder die bovengrens, wat erop wijst dat altcoins interessant kunnen lijken voor investeerders, zeker na de recente koersdalingen.

Ook de Altcoin Season Index laat zien dat de markt nog steeds in het voordeel van Bitcoin is. Toch kan juist dit moment interessant zijn voor altcoins, zeker als de bredere marktomstandigheden beginnen te herstellen.

Hoewel de grafiek bevestigt dat de altseason nog niet echt is begonnen, kan deze fase wel het juiste startpunt markeren terwijl de markt probeert te herstellen. Daarnaast lijkt de EZPZ-ETF van Franklin Templeton extra momentum aan de markt te kunnen geven.

Franklin’s EZPZ-ETF breidt uit naar 8 crypto’s

Zo volgt Franklin’s Crypto Index ETF voortaan acht cryptocurrencies via de CF Institutional Digital Asset Index, US Settlement Price, in plaats van een mandje met slechts twee assets. Naast Bitcoin en Ethereum bevat het fonds nu ook XRP, Solana, Dogecoin, Cardano, Stellar Lumens en Chainlink.

De indexmethodologie kent wegingen toe op basis van marktfactoren, en Franklin geeft aan dat het ETF deze verhoudingen zal blijven volgen. Elk kwartaal wordt er opnieuw gebalanceerd om veranderingen in marktomstandigheden te weerspiegelen.

Uit toezichthoudersdocumenten blijkt dat deze uitbreiding mogelijk werd door aangepaste Cboe-regels, goedgekeurd door de Amerikaanse SEC. Deze regels verruimen de lijst van digitale assets die in exchange-traded products kunnen worden opgenomen, zolang ze onderdeel zijn van een gereguleerde benchmark. Laten we kijken welke veelbelovende crypto hiervan kunnen profiteren:

XRP, ADA en SOL explosie?

Om te beginnen staat XRP dicht bij de supportlijn van het dalende kanaal, een gebied waar eerder sterke omkeringen plaatsvonden. Als de koers hier opnieuw support vindt, kan XRP terugveren richting de 20-daagse Exponential Moving Average (EMA). Een herstel boven die EMA zou bevestigen dat de bulls opnieuw grip krijgen. Zolang de belangrijke zone rond $1,61 standhoudt, blijft een krachtige rebound mogelijk.

Ten tweede bevindt Cardano zich rond de cruciale support op $0,38. Deze zone fungeerde vaker als vertrekpunt voor stevige ADA-rallies. Als kopers hier weer actief worden, kan ADA herstellen naar $0,45 en vervolgens $0,55. Een doorbraak boven zowel de 20-daagse EMA als de 50-daagse SMA zou duiden op een duidelijke trendomslag en biedt ruimte voor verdere stijging.

Tot slot test Solana de support rond $126. Dit niveau heeft historisch sterke bounces opgeleverd. Als SOL hier draait en boven de 20-daagse EMA breekt, komt een stijging richting de 50-daagse SMA ($163) in beeld. Een sluiting boven die SMA kan zelfs een nieuwe opwaartse beweging starten.

Maxi Doge presale bereikt $4,2 miljoen mijlpaal

Terwijl de beste altcoins zoals XRP, ADA en SOL klaar lijken voor een mogelijke uitbraak, ontstaat er parallel een opvallende verschuiving richting high-risk, high-reward projecten.

