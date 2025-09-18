Avalanche ($AVAX) koers explodeert na stablecoin adoptie in Korea en Japan. De groeiende institutionele interesse, stijgende TVL en sterke technische signalen versterken dit momentum, waardoor $AVAX zich positioneert voor een nieuwe fase van koersgroei en mogelijk verder herstel. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de veelbelovende crypto.

Avalanche koers explodeert na Korea en Japan stablecoin adoptie

Avalanche speelt een voortrekkersrol in de digitalisering van de Aziatische economie, met name in Zuid-Korea, een bruisende cryptomarkt met meer dan 15 miljoen accounts bij binnenlandse exchanges.

Onlangs sloot BDACS een samenwerking met Woori Bank om de KRW1 te lanceren, een stablecoin die 1:1 wordt gedekt door de Koreaanse won. Na een succesvol proof-of-concept bevindt het project zich nu in de pilotfase. Avalanche levert hiervoor de veilige, snelle infrastructuur die KRW1 ondersteunt. Daarnaast tekende INEX, een exchange die levenslang 0% handelskosten biedt, een MOU met Ava Labs om online en offline betalingen met stablecoins te testen.

Ook in Japan is Avalanche zeer actief. Zo werken Densan (met meer dan 65.000 winkels) en SMBC, een van de drie grootste banken van het land, samen aan de ontwikkeling van een stablecoin voor nationale betalingen. Bovendien laat $AVAX zien hoe traditie en innovatie hand in hand kunnen gaan: van getokeniseerde whisky van Bowmore & Suntory tot autofinancieringsmodellen van Toyota Blockchain Lab. Naast deze ontwikkeling zijn er meerdere andere katalysatoren voor de $AVAX koers.

Factoren die de $AVAX prijs kunnen aandrijven

Om te beginnen heeft Bitwise maandag een S-1-aanvraag ingediend bij de SEC met als doel zijn crypto-gerichte ETF-portfolio uit te breiden met een Avalanche ETF. Met deze aanvraag voegt Bitwise zich bij de race om een $AVAX ETF, samen met VanEck, 21Shares en Grayscale. Het altcoinfonds kan inspelen op de groeiende vraag onder Amerikaanse beleggers en zo een mogelijke opwaartse trend aanwakkeren, vergelijkbaar met die van Bitcoin en Ethereum.

Daarnaast is er volgens gegevens van DeFiLlama een stijging waargenomen in de Total Value Locked (TVL) in het Avalanche ecosysteem. Zo bedraagt de TVL $2,09 miljard, een stijging ten opzichte van $1,925 miljard vorige week. Deze toename van digitale activa op het netwerk wijst op een duidelijke groei in gebruikersactiviteit.

Daarbovenop blijft het handelsvolume op gedecentraliseerde exchanges (DEX’s) al acht weken op rij boven de $2 miljard, terwijl de stablecoin-marktkapitalisatie met bijna 5% is gestegen naar $2,31 miljard. Deze stijging in liquiditeit en activiteit binnen het Avalanche-ecosysteem kan zich vertalen in een toenemende vraag naar de token $AVAX.

Wat gaat Avalanche doen?

De $AVAX koers is uitgebroken boven de dalende trendlijn op de weekly en test momenteel een belangrijke weerstandzone. Belangrijk voor traders is dat de uitbraak boven het pivotpunt van $31,05 een sterk signaal geeft. Dit wordt ondersteund door een RSI van 68, wat wijst op krachtig bullish momentum, maar ook op mogelijke ‘overbought’ condities.

Kijkend naar de indicatoren bevestigt het MACD-histogram op +0,508 de opwaartse trend, wat laat zien dat bulls de controle hebben. Als de Avalanche koers dit momentum weet vast te houden, ligt de eerstvolgende weerstand bij $34,56. Een overtuigende doorbraak en het vasthouden boven dit niveau kan het begin betekenen van een volledige bullish ommekeer.

Aan de onderkant fungeert $29,65 als sterke support. Zolang AVAX boven dit niveau blijft, hebben de bulls waarschijnlijk de overhand. Kortom, Avalanche laat zowel fundamentele als technische kracht zien, maar traders moeten scherp letten op een beslissende doorbraak boven de weerstand rond $34,50.

Een nieuwe cryptomunt die er ook goed bij ligt is Snorter Bot ($SNORT). Op het eerste gezicht lijkt Snorter misschien gewoon weer een nieuwe meme coin, maar in werkelijkheid is het een slimme Telegram-bot: snel, veilig en zonder lag, speciaal gebouwd voor deze bull run.

$SNORT bevindt zich nog steeds in de presale en staat pas aan het begin. Het project haalde al bijna $4 miljoen op en de tokenprijs is slechts $0,1047. Instappen nu kan slim zijn, voordat de prijs stijgt en de markt echt losgaat.