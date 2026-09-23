Floris Deman volgt de wereld van gedecentraliseerde financiering en crypto-regulatie al jaren op de voet. Hij raakte gefascineerd door blockchain nadat hij de opkomst van vroege DeFi-protocollen van dichtbij meemaakte en sindsdien is zijn interesse alleen maar dieper geworden. Hij schrijft vanuit een kritisch maar nieuwsgierig perspectief, met bijzondere aandacht voor hoe Europese regelgeving zoals MiCA de markt vorm geeft. Zijn stukken richten zich op de spanning tussen innovatie en toezicht: wat betekent regulering voor gewone gebruikers, en waar liggen de grenzen van gedecentraliseerde systemen echt? Floris probeert complexe materie toegankelijk te maken zonder de nuance te verliezen, en hij heeft weinig geduld voor hype zonder onderbouwing. Naast crypto houdt hij zich bezig met open-source technologie en digitale privacy. Hij gelooft dat financiële zelfbeschikking een serieus onderwerp verdient, en schrijft voor lezers die verder willen kijken dan de koersgrafieken.
CME Group wil op 19 oktober futures op Bitcoin Cash (BCH) en Uniswap (UNI) lanceren, onder voorbehoud van toezichtgoedkeuring. Dat meldt CME in een persbericht. Beide tokens krijgen zowel standaard- als microcontracten, waarmee de derivatenbeurs haar gereguleerde cryptoaanbod verder uitbreidt.
CME breidt futuresaanbod uit met BCH en UNI
De Bitcoin Cash-futures vertegenwoordigen 250 BCH per contract, terwijl de microversie 25 BCH omvat. Voor Uniswap geldt een standaardcontract van 10.000 UNI, met microcontracten van 1.000 UNI. Beide producten worden genoteerd op en vallen onder de regels van CME, aldus het persbericht.
CME zegt dat de uitbreiding een reactie is op sterke klantvraag naar institutionele instrumenten voor risicobeheer in liquide altcoinmarkten. Daarmee volgt de beurs eenzelfde patroon als bij eerdere lanceringen, zoals te lezen in dit artikel over de lancering van 24/7 XRP-futures door CME.
Plaats binnen CME’s cryptoderivatenaanbod
Mocht de toezichtgoedkeuring op tijd rondkomen, dan worden BCH en UNI het tiende en elfde single-asset cryptofuturesproduct van CME. Ze voegen zich bij Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche en Sui. De uitbreiding met Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche en Sui heeft in 2026 al meer dan $1 miljard aan totale notional value opgeleverd, meldt CME.
Voor het volledige cryptocomplex rapporteerde CME in de eerste helft van 2026 een gemiddeld dagvolume van 279.800 contracten in futures en opties, goed voor $8,3 miljard aan notional volume. Het gemiddelde open interest bedroeg in diezelfde periode 264.600 contracten, oftewel $15,4 miljard. Meer over de bredere trend naar gereguleerde derivatenproducten in de sector is te vinden in dit stuk over Crypto.com en Amerikaanse aandelenfutures.
Officiële toelichting van CME en marktpartijen
Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products bij CME, koppelt de nieuwe contracten aan de behoefte van marktpartijen aan bredere, gereguleerde instrumenten om prijsrisico op digitale activa te beheren. Hij noemt de BCH- en UNI-futures ontworpen voor grotere flexibiliteit en kapitaalefficiëntie binnen een 24/7 gereguleerde marktplaats.
Justin Young, CEO en medeoprichter van Volatility Shares, omschrijft de toevoeging als een volgende stap in de uitbreiding van CME’s cryptofuturesaanbod, die marktpartijen meer manieren geeft om binnen een gereguleerd kader toegang te krijgen tot deze activa. Noel Kimmel, president bij Ripple Prime, benadrukt dat instellingen die cryptoblootstelling beheren behoefte hebben aan permanente toegang tot gereguleerde derivaten, ondersteund door passende clearing- en financieringsinfrastructuur.
Betekenis voor de cryptoderivatenmarkt
De geplande contracten vergroten het gereguleerde futuresaanbod voor BCH en UNI, twee tokens die tot dusver vooral op minder gereguleerde platformen werden verhandeld. CME positioneert de producten expliciet als instrumenten voor prijsrisicobeheer en blootstelling aan deze netwerken, niet als speculatief vehikel op zich.
De lancering blijft afhankelijk van toezichtgoedkeuring, waardoor 19 oktober een geplande maar geen gegarandeerde startdatum is. Of institutionele partijen de nieuwe contracten daadwerkelijk in significant volume gaan gebruiken, valt op basis van de huidige aankondiging nog niet vast te stellen.
Bron: Decrypt