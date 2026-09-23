CME Group wil op 19 oktober futures op Bitcoin Cash (BCH) en Uniswap (UNI) lanceren, onder voorbehoud van toezichtgoedkeuring. Dat meldt CME in een persbericht. Beide tokens krijgen zowel standaard- als microcontracten, waarmee de derivatenbeurs haar gereguleerde cryptoaanbod verder uitbreidt.

CME breidt futuresaanbod uit met BCH en UNI

De Bitcoin Cash-futures vertegenwoordigen 250 BCH per contract, terwijl de microversie 25 BCH omvat. Voor Uniswap geldt een standaardcontract van 10.000 UNI, met microcontracten van 1.000 UNI. Beide producten worden genoteerd op en vallen onder de regels van CME, aldus het persbericht.

CME zegt dat de uitbreiding een reactie is op sterke klantvraag naar institutionele instrumenten voor risicobeheer in liquide altcoinmarkten. Daarmee volgt de beurs eenzelfde patroon als bij eerdere lanceringen, zoals te lezen in dit artikel over de lancering van 24/7 XRP-futures door CME.

Plaats binnen CME’s cryptoderivatenaanbod

Mocht de toezichtgoedkeuring op tijd rondkomen, dan worden BCH en UNI het tiende en elfde single-asset cryptofuturesproduct van CME. Ze voegen zich bij Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche en Sui. De uitbreiding met Cardano, Chainlink, Stellar, Avalanche en Sui heeft in 2026 al meer dan $1 miljard aan totale notional value opgeleverd, meldt CME.

Voor het volledige cryptocomplex rapporteerde CME in de eerste helft van 2026 een gemiddeld dagvolume van 279.800 contracten in futures en opties, goed voor $8,3 miljard aan notional volume. Het gemiddelde open interest bedroeg in diezelfde periode 264.600 contracten, oftewel $15,4 miljard. Meer over de bredere trend naar gereguleerde derivatenproducten in de sector is te vinden in dit stuk over Crypto.com en Amerikaanse aandelenfutures.

Officiële toelichting van CME en marktpartijen

Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products bij CME, koppelt de nieuwe contracten aan de behoefte van marktpartijen aan bredere, gereguleerde instrumenten om prijsrisico op digitale activa te beheren. Hij noemt de BCH- en UNI-futures ontworpen voor grotere flexibiliteit en kapitaalefficiëntie binnen een 24/7 gereguleerde marktplaats.

Justin Young, CEO en medeoprichter van Volatility Shares, omschrijft de toevoeging als een volgende stap in de uitbreiding van CME’s cryptofuturesaanbod, die marktpartijen meer manieren geeft om binnen een gereguleerd kader toegang te krijgen tot deze activa. Noel Kimmel, president bij Ripple Prime, benadrukt dat instellingen die cryptoblootstelling beheren behoefte hebben aan permanente toegang tot gereguleerde derivaten, ondersteund door passende clearing- en financieringsinfrastructuur.

Betekenis voor de cryptoderivatenmarkt

De geplande contracten vergroten het gereguleerde futuresaanbod voor BCH en UNI, twee tokens die tot dusver vooral op minder gereguleerde platformen werden verhandeld. CME positioneert de producten expliciet als instrumenten voor prijsrisicobeheer en blootstelling aan deze netwerken, niet als speculatief vehikel op zich.

De lancering blijft afhankelijk van toezichtgoedkeuring, waardoor 19 oktober een geplande maar geen gegarandeerde startdatum is. Of institutionele partijen de nieuwe contracten daadwerkelijk in significant volume gaan gebruiken, valt op basis van de huidige aankondiging nog niet vast te stellen.

Bron: Decrypt