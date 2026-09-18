Crypto.com zet een opvallende stap buiten de cryptomarkt. Via dochterbedrijf Nadex mag het bedrijf in de Verenigde Staten bepaalde futures op individuele aandelen aanbieden. Daarmee schuift Crypto.com verder richting de traditionele aandelenmarkt, terwijl het tegelijkertijd werkt aan nieuwe handelsproducten zonder vaste einddatum.

Dat maakt de ontwikkeling ook interessant voor houders van CRO, de cryptomunt die verbonden is aan het Crypto.com-ecosysteem. Als Crypto.com meer traditionele beleggers en handelaren naar zijn platforms weet te trekken, kan dat op termijn ook de activiteit binnen dat ecosysteem vergroten.

CRO noteert momenteel rond $0,05875 en staat daarmee ongeveer 1,84% hoger dan een dag eerder. Voorlopig heeft het nieuws dus nog niet tot een grote koersbeweging geleid.

Nadex opent voor Crypto.com de deur naar aandelenfutures

Nadex, een handelsplatform dat onderdeel is van Crypto.com, heeft zich in de Verenigde Staten geregistreerd als effectenbeurs voor zogenoemde security futures. Dat zijn termijncontracten waarmee beleggers kunnen inspelen op de toekomstige koers van bijvoorbeeld een aandeel, zonder dat aandeel zelf direct te kopen.

De registratie werd op 14 september ingediend via een zogenoemd Form 1-N. De Amerikaanse beurswaakhond SEC bevestigde de registratie vervolgens in een publicatie van 16 september.

Crypto.com-topman Kris Marszalek schreef daarnaast op X dat het bedrijf nu single-stock futures wil aanbieden. Daarbij draait ieder contract om één specifiek aandeel.

Crypto.com werkt volgens Marszalek ook met de SEC en de Amerikaanse toezichthouder CFTC aan zogenoemde perpetual futures op individuele aandelen. Dat zijn vergelijkbare contracten zonder vaste einddatum. Het is nog niet duidelijk wanneer die producten beschikbaar komen en welke aandelen ermee verhandeld kunnen worden.

Waarom is de registratie van Nadex belangrijk?

De stap is vooral opvallend omdat Crypto.com hiermee verder gaat dan de handel in bitcoin, ethereum en andere cryptomunten. Het bedrijf probeert via Nadex ook een positie op te bouwen in de veel grotere markt voor traditionele financiële producten.

Daarbij is de gekozen route relevant. Nadex heeft zich geregistreerd voor een categorie financiële producten waarvoor een ander traject geldt dan bij een klassieke aanvraag voor een volledig nieuwe effectenbeurs. Daardoor kan het bedrijf relatief snel bepaalde security futures aanbieden.

Dat betekent niet dat Crypto.com nu automatisch toestemming heeft voor alle producten die het wil lanceren. Vooral de plannen voor perpetual futures op individuele aandelen bevinden zich nog in overleg met de SEC en CFTC.

Futures zijn contracten waarmee handelaren speculeren op een toekomstige prijs. Ze worden gebruikt voor aandelen, grondstoffen en cryptomunten. Wie eerst wil begrijpen hoe dergelijke contracten werken, kan meer lezen over crypto futures en de risico’s daarvan.

Wat betekent het nieuws voor de CRO koers?

CRO, de cryptomunt die verbonden is aan het ecosysteem van Crypto.com, handelt rond $0,05875. In de afgelopen 24 uur bewoog de koers volgens de beschikbare marktgegevens tussen ongeveer $0,05718 en $0,05915.

Daarmee blijft de munt voorlopig binnen een vrij smalle bandbreedte. De registratie van Nadex heeft dus nog niet geleid tot een grote koerssprong.

Rond $0,0592 ligt op korte termijn een niveau waar de koers eerder moeite mee had. Als CRO daar duidelijk boven komt, kunnen handelaren vervolgens kijken naar het gebied rond $0,062 tot $0,065.

Dat is geen garantie dat de koers die niveaus ook daadwerkelijk bereikt. Daarvoor zal waarschijnlijk meer nodig zijn dan alleen de registratie van Nadex. Concrete productlanceringen of nieuwe goedkeuringen van toezichthouders zouden bijvoorbeeld meer duidelijkheid kunnen geven over de commerciële waarde van de uitbreiding.

Aan de onderkant ligt rond $0,0572 een eerste belangrijk niveau. Zakt CRO daar overtuigend onder, dan kan het gebied rond $0,054 opnieuw in beeld komen.

Crypto.com breidt verder uit buiten cryptohandel

De ontwikkeling rond Nadex past in een bredere beweging waarbij grote cryptobedrijven steeds meer producten uit de traditionele financiële wereld aanbieden.

Voor Crypto.com kan dat betekenen dat het bedrijf minder afhankelijk wordt van alleen cryptohandel. Futures op aandelen kunnen een nieuwe groep actieve handelaren aantrekken die normaal gesproken via traditionele brokers handelt.

De mogelijke komst van perpetual futures maakt die strategie nog interessanter. Zulke contracten zijn al jarenlang populair op cryptobeurzen, maar bij Amerikaanse aandelen liggen ze veel gevoeliger vanwege de regelgeving.

Juist daarom zijn de volgende stappen van de SEC en CFTC belangrijk. Pas wanneer duidelijk wordt welke producten daadwerkelijk mogen worden aangeboden en hoeveel handel ze aantrekken, valt beter in te schatten hoeveel waarde de uitbreiding voor Crypto.com en het CRO-ecosysteem kan hebben.

Key Takeaways

Crypto.com breidt via Nadex uit van cryptohandel naar futures op Amerikaanse aandelen.

Dat is interessant omdat het bedrijf daarmee traditionele financiële producten en zijn bestaande crypto-infrastructuur dichter bij elkaar brengt.

Crypto.com werkt daarnaast aan perpetual futures op individuele aandelen, maar daarvoor zijn nog geen concrete lanceringsdetails bekend.

CRO handelt rond $0,05875 en heeft vooralsnog beperkt gereageerd op het nieuws.