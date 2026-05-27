De Chicago Mercantile Exchange zet vrijdag 29 mei een grote stap. De grootste derivatenbeurs ter wereld biedt vanaf dat moment 24/7 handel in XRP futures aan. Het beruchte CME gap verdwijnt en institutionele beleggers krijgen wereldwijd non-stop toegang tot de Ripple koers.

CME schakelt over op 24/7 handel in XRP futures

Op vrijdag 29 mei om 16:00 CT (23:00 Nederlandse tijd) drukt de CME op de knop. Vanaf dat moment lopen de XRP futures en Micro XRP contracten 24 uur per dag, zeven dagen per week. Alleen op zondagochtend is er een onderhoudsvenster van twee uur.

De stap is groter dan hij lijkt. Tot nu toe sluit de beurs elke vrijdag om 16:00 CT en opent pas zondagavond weer. In dat gat van 46 uur kon de XRP koers op spotmarkten gewoon doorbewegen, terwijl institutionele partijen vastzaten. Dat befaamde CME gap is straks verleden tijd. Tegelijk krijgen Aziatische en Europese fondsen voor het eerst non-stop toegang tot gereguleerde crypto futures op een Amerikaanse beurs.

Institutionele honger naar XRP groeit verder

In het eerste jaar verhandelde CME 1,32 miljoen XRP futures contracten. Dat is gelijk aan $62,87 miljard aan notional volume, meldt de beurs zelf. Alleen al in het eerste kwartaal van 2026 ging er $13 miljard om in XRP futures en opties.

Die cijfers laten zien dat XRP whales en grote beleggers steeds vaker via gereguleerde kanalen instappen. Door 24/7 handel kunnen die partijen hun posities op elk moment hedgen, ook in het weekend. Het Ripple nieuws van afgelopen weken speelt daar handig op in.

JUST IN: CME launches 24/7 $XRP futures trading On May 29. pic.twitter.com/MnTZDY2G9B — Whale Insider (@WhaleInsider) May 26, 2026

MRV indicator toont ommekeer voor de Ripple koers

De technische signalen kleuren langzaam groener. De MRV indicator, die de marktwaarde van XRP afzet tegen de gerealiseerde waarde, draaide deze week vanuit oversold gebied omhoog. Dat patroon ging in 2024 vooraf aan een sterke XRP rally van meer dan 200%.

Op de daggrafiek staat de XRP koers rond $1,34. De RSI noteert 51 en wijst op groeiende koopdruk. Analisten zien $1,40 als belangrijke vloer en $1,50 als plafond. Wie boven $1,50 sluit, opent de weg naar de 1,618 Fibonacci extensie op $1,58.

XRP koers verwachting: hoeveel kan Ripple waard worden?

De combinatie van 24/7 handel en groeiende institutionele volumes maakt de XRP koers verwachting voor de komende weken interessant. Een geslaagde test van $1,40 als steun kan een XRP rally richting $1,58 ontketenen. Dat is bijna 16% opwaarts ten opzichte van vandaag.

Hoeveel kan Ripple waard worden op langere termijn? Daarvoor blijft goedkeuring van XRP ETF’s en bredere institutionele instroom doorslaggevend. Wie aan XRP kopen denkt, kan via een gereguleerde broker of crypto exchange meedoen aan deze ontwikkeling.

