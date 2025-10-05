Key Notes

Een vooraanstaande crypto expert voorspelt 200% tot 500% gains voor de beste altcoins.

Oktober staat al jaren bekend als een bullish cryptomaand. Ook dit jaar zouden er volgens een vooraanstaande expert 200% tot 500% gains mogelijk moeten zijn. Wat zijn de beste altcoins om nu te kopen? En waarop zijn de positieve verwachtingen voor opkomende crypto gebaseerd?

Crypto experts: 200% tot 500% groei mogelijk voor beste altcoins

De bekende Nederlandse crypto expert Michaël van de Poppe blijft bullish op een groot aantal altcoins. In meerdere tweets heeft hij aangegeven dat in het vierde kwartaal van 2025 een uitbraak naar boven mogelijk moet zijn voor de beste altcoins . Hij zet daarbij zijn targets op een groei tussen de 200% en 500%.

I remain all-in into #Altcoins as I think that there's 200-500% to be made in the next 2-4 months. A lot of #Altcoins haven't really gotten back to their levels from early '25. Of course, some aren't going to be showing momentum, but the recent move of $ETH is the first step… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 7, 2025

Er zijn verschillende redenen die het enthousiasme van de crypto expert verklaren: meerdere seinen voor een ongekende bull market staan namelijk op groen. Zo is er onder meer het feit dat de oktobermaand begonnen is: deze is historische gezien heel vaak bullish geweest voor Bitcoin en de beste altcoins. Gemiddeld steeg de waarde van de grootste token in deze maand met 21,89%.

Een bearish oktober komt slechts zelden voor: alleen in 2014 en 2018 noteerde de cryptomarkt verlies tijden ‘uptober’.

Bovendien komen er enkele elementen samen die ervoor zorgen dat deze oktober (en de daaropvolgende periode tot aan de kerstdagen) extra bullish kan worden. Zo wijst onder meer crypto expert Ito Simotsuma erop dat de marktkapitalisatie van altcoins door de langste accumulatiefase ooit zijn gegaan.

Hij vermoed dat altcoins tijdens de breakout grotere pumps zullen neerzetten dan ooit tevoren.

Altcoin MCap has been going through the biggest accumulation phase ever. Even during the 2017 and 2021 Altseason, the accumulation phase was over in 2-3 years. This shows that once a breakout happens, alts will pump like never before. Also Q4 has started which has been the… pic.twitter.com/Lk4SxrQId4 — Ito Shimotsuma (@ItoShimotsuma) October 1, 2025

Met het oog op deze beschouwingen van crypto experts is het van belang te kijken welke altcoins momenteel aandacht krijgen als best opkomende crypto. Welke markten en narratieven zijn populair?

Memes: beste altcoins voor Q4 2025?

Kijken we naar de potentieel best opkomende crypto voor het laatste kwartaal van dit jaar, dan moeten zeker de meme coins genoemd worden. Deze tokens hebben de potentie om tijdens een altseason enorm in waarde te stijgen, om twee verschillende redenen: de kleinere marktkapitalisaties maken een enorme groei mogelijk en de drijvende community achter een meme token zorgt voor FOMO.

Tijdens eerdere altseasons hebben we gezien dat meme coins tot de best opkomende crypto behoren: onder meer BONK (Q4 2024 en 2025) en SPX6900 (Q4 2025) zijn hier goede voorbeelden van.

Veel investeerders zoeken nu al naar een nieuwe meme token (bijvoorbeeld een crypto presale) die mogelijk tot de beste altcoins van de komende periode zullen behoren.

De opkomende crypto Layer-2’s

Een ander narratief dat de kop weer opsteekt is dat van Bitcoin Layer-2 tokens. Dit zouden volgens crypto experts om verschillende redenen de beste altcoins voor de komende periode kunnen zijn. Een groot gedeelte van die verwachting is gestoeld op het feit dat het Bitcoin netwerk qua gebruik achterblijft op haar concurrenten.

Dit valt onder meer terug te zien in de Total Value Locked die het netwerk in beheer heeft. Deze is slechts $8,781 miljard, oftewel 6,48% van de gehele TVL over alle chains gezien. Bitcoin blijft op dit gebied wat achter, al lopen er met Stack en Lightning meerdere projecten die hier een verandering in aan kunnen brengen.

Verwacht wordt dat dergelijke Layer-2 projecten binnen enkele weken zullen uitgroeien tot de snelst opkomende crypto’s, aangezien zij voorzien in een behoefte die (mede dankzij de komst van ETFs) onder institutionele investeerders alleen maar gegroeid is.

Bitcoin Hyper: De beste nieuwe crypto presale?

Wanneer we deze twee dominerende narratieven samenvoegen, komen we eigenlijk al snel tot de conclusie dat Bitcoin Hyper ($HYPER) in oktober weleens een van de best presterende nieuwe cryptomunten kan worden. De token is vormgegeven als Pepe meme coin, maar voorziet tevens in de behoefte aan een nieuwe L2 voor Bitcoin. $HYPER wil de snelheid van de Solana Virtual Machine (en daarmee ook de vele opties van dit netwerk) naar de Bitcoin chain brengen.

Bitcoin Hyper werk zeer eenvoudig: je stuurt Bitcoin tokens naar een wallet address, en krijgt hiervoor Wrapped Bitcoin op Hyper terug. Met deze tokens gebruik je de Solana Virtual Machine en zodra je klaar bent laat je de Wrapped Bitcoins weer omzetten in gewone $BTC.

Bitcoin Hyper’s rollup sequencing: every chain needs ordering. We start pragmatic—one fast sequencer for speed, predictability & smooth dev UX. Over time, it evolves into a decentralized system with multiple participants, reducing censorship risk, boosting fairness & MEV… pic.twitter.com/eFMDI0phaU — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 19, 2025

Hierdoor betaal je lagere transactiekosten, kun je gemakkelijker swappen tussen Bitcoin en de beste altcoins en geniet je ook nog eens van hogere snelheden bij Bitcoin trading!

Bitcoin Hyper is nu nog een presale crypto: in korte tijd wist het professionele team achter het platform al $20,1 miljoen op te halen.

Aangezien $HYPER tot de beste altcoins van oktober en Q4 2025 zou kunnen behoren, lijkt het verstandig om nu al in te stappen bij deze nieuwe crypto. De prijs van de token loopt in de presale stapsgewijs op: hoe eerder je koopt, hoe hoger je rendement!

