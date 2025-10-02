De cryptomarkt zonder Bitcoin en Ethereum heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. De zogenoemde TOTAL3 market cap van altcoins steeg begin oktober naar $1,12 biljoen, amper onder de all-time high van $1,16 biljoen op 18 september. Het sentiment draait richting optimisme.

Uptober start sterk voor altcoins

Oktober staat bekend als een sterke maand voor crypto. Historisch stijgt Bitcoin gemiddeld 22% in oktober en zelfs 46% in november. Deze seizoenspatronen trekken steeds meer kapitaal naar alternatieve cryptomunten. De huidige stijging in de altcoin market cap bevestigt dat het niet alleen om BTC en ETH draait. Beleggers zoeken nadrukkelijk naar de beste altcoins die kunnen profiteren van deze fase in de markt. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins voor Q4.

🔥 HUGE: TOTAL3 MARKET CAP SAW IT’S HIGHEST EVER MONTHLY CLOSE!!! ALTS GONNA PUMP IN Q4??? h/t: @CryptoBullet1 pic.twitter.com/qfsWGNEew4 — Coin Bureau (@coinbureau) October 1, 2025

Sentiment verschuift met Fear & Greed op neutraal

De Fear & Greed Index staat momenteel op 51, precies in het midden. Dat wijst op een markt die twijfelt, maar wel bereid is risico te nemen. In eerdere cycli betekende zo’n neutrale stand vaak de opmaat naar een grotere trend. Traders zien de neutrale zone als brandstof. Als het sentiment omslaat naar hebzucht, kan de vraag naar altcoins razendsnel toenemen. Lees ook ons artikel over de Solana koers die rond $222 staat terwijl de whales $95 miljoen naar Coinbase sturen.

ETF instroom geeft extra vertrouwen

De instroom in Bitcoin- en Ethereum ETF’s blijft indrukwekkend. Alleen al eind september stroomde meer dan een half miljard dollar naar deze fondsen. Dat is niet alleen een signaal voor Bitcoin. Institutionele partijen die exposure opbouwen via ETF’s kijken daarna vaak verder. Zodra BTC en ETH als stabiele basis in hun portefeuilles staan, komt de stap naar altcoins in beeld. Voor de bredere markt is dat de motor van een mogelijke crypto bull run.

Waarom institutionele beleggers altcoins willen

Institutionele beleggers zoeken rendement en diversificatie. Bitcoin geldt als digitaal goud, Ethereum als technologieplatform. Maar de echte groeiverhalen zitten vaak in de laag eronder. Projecten rond DeFi, AI, gaming of cross-chain oplossingen. Het zijn die thema’s die altcoins aantrekkelijk maken. Tijdens een altseason verschuift kapitaal naar tokens die meer risico dragen, maar ook veel meer potentieel bieden. Dat zagen we in 2017 en opnieuw in 2021.

Technische signalen altcoins

De grafiek van TOTAL3 laat zien dat de markt al jaren in een consolidatiepatroon zat, met hogere bodems en steeds sterkere weerstand. Nu is dat plafond doorbroken. Zolang de market cap boven $1,10 biljoen blijft, kan dit de basis zijn voor een nieuwe fase van prijsontdekking. Weerstanden op korte termijn liggen rond $1,16 biljoen (de recente ATH) en $1,20 biljoen. Een doorbraak daarboven opent ruimte voor een stijging van 20% tot 30% in het vierde kwartaal.

Welke crypto nu kopen?

De keuze voor de beste altcoins hangt samen met het momentum van dit kwartaal. Historisch zijn oktober en november de maanden voor grote rotaties. Tokens met sterke fundamentals en een actieve community profiteren het meest. Beleggers kijken naar projecten die liquiditeit kunnen aantrekken zodra de vraag piekt. Denk hierbij aan namen zoals BNB, AVAX, LINK, SUI en nieuwkomers zoals ASTER en PENGU.

Altseason in de startblokken

De markt voor altcoins staat aan de vooravond van een cruciale periode. Met een recordwaardering van $1,12 biljoen, neutraal sentiment en miljarden die via ETF’s de sector instromen, lijkt de basis voor een crypto bull run gelegd. Of dit de echte start van een nieuwe altseason is, zal afhangen van de komende weken. Uptober zet meteen de toon, en de vraag “welke crypto nu kopen?” klinkt luider dan ooit.

September was a Bear trap. Get ready for new all time highs. Real Altseason starts end of October. pic.twitter.com/N1tE48MX4I — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 1, 2025

