Amerikaanse spot Bitcoin-ETF’s trokken op 13 oktober volgens een aan SoSoValue toegeschreven melding $176 miljoen netto aan, waarvan $103 miljoen naar Fidelity’s FBTC ging. Daarmee zou één fonds meer dan de helft van de totale daginstroom hebben ontvangen. De zichtbare tracker toont voor die sessie echter nog geen definitieve, volledige fondsverdeling.

FBTC neemt groot aandeel voor zijn rekening

De cijfers werden gemeld in een Telegram-bericht van Wu Blockchain, dat SoSoValue als bron noemt. Een afzonderlijk bericht van Crypto Briefing noemt voor FBTC ongeveer $103,1 miljoen, maar rapporteert voor de totale Bitcoin-ETF-markt een ander bedrag: $109,8 miljoen. Een ander Crypto Briefing-bericht noemt juist $175,6 miljoen voor Bitcoin-ETF’s en $24,8 miljoen voor ether-ETF’s. De totale Bitcoin-instroom verschilt dus tussen de aangeleverde berichten en is niet onafhankelijk bevestigd door de zichtbare tracker.

Die tracker bevat als nieuwste definitieve sessie 12 oktober: een netto-uitstroom van $65,4 miljoen, volledig toegeschreven aan BlackRocks IBIT. De tracker accepteert een sessie pas als alle twaalf gevolgde fondsen zijn verwerkt en de som van de fondsbedragen overeenkomt met het gerapporteerde totaal. De cijfers over 13 oktober moeten daarom worden gelezen als gemelde dagstanden, niet als een definitief trackerresultaat. De ETF-instroom bij Bitcoin en Ethereum biedt bredere context voor zulke dagelijkse cijfers.

Forse schommelingen in de voorafgaande sessies

De definitieve trackerdata laten zien hoe sterk de Bitcoin-ETF-stromen begin oktober wisselden. Van 5 tot en met 9 oktober kwam de netto-uitstroom opgeteld uit op circa $678,9 miljoen: na een uitstroom van $89,8 miljoen op 5 oktober volgde op 6 oktober een instroom van $118,8 miljoen. Op 7 en 8 oktober bedroegen de uitstromen respectievelijk $484,9 miljoen en $244,1 miljoen; op 9 oktober was er weer $21,1 miljoen instroom.

Na opnieuw een uitstroom op 12 oktober is de gemelde instroom van 13 oktober een opvallende omslag, maar de fondsconcentratie verdient minstens zoveel aandacht als het totaal. Volgens de melding nam FBTC $103 miljoen voor zijn rekening, terwijl de markt als geheel volgens een andere aangeleverde publicatie op $109,8 miljoen instroom uitkwam. De verschillende totals mogen niet zonder toelichting als één bevestigd cijfer worden samengevoegd. Voor vergelijkingen tussen Bitcoin- en Ethereum-producten is ook het verschil in wekelijkse ETF-stromen relevant.

ETF-flows zijn bovendien geen rechtstreekse maatstaf voor particuliere vraag. Ze kunnen voortkomen uit langetermijnallocaties, kortetermijnhandel, hedging of arbitrage. Een positieve nettoflow betekent dat er meer ETF-aandelen zijn gecreëerd dan teruggekocht; dat garandeert niet dat de bitcoinprijs stijgt.

Definitieve cijfers moeten nog volgen

De gemelde $103 miljoen maakt zichtbaar hoe sterk één fonds een dagelijkse nettostroom kan beïnvloeden. Dat zegt op zichzelf niet welk product voor beleggers het meest geschikt is: daarvoor spelen onder meer kosten, liquiditeit, bewaring, tracking en beschikbaarheid mee. De flowverdeling kan wel helpen om te beoordelen of een dagtotaal breed gedragen is of vooral door één aanbieder wordt bepaald.

Voor een trendconclusie moet de definitieve registratie van 13 oktober worden afgewacht, inclusief de dekking van alle gevolgde fondsen en eventuele herzieningen door dataproviders. De tracker vermeldt dat voorlopige of onvolledige waarnemingen apart worden behandeld en dat rollende totalen alleen definitieve sessies meenemen.