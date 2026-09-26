Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF’s noteerden op 25 september (Eastern Time) een netto-instroom van $134,5 miljoen, terwijl spot-Ethereum-ETF’s diezelfde handelsdag $86,95 miljoen aan kapitaal aantrokken. Voor Bitcoin was dit de zevende, voor Ethereum de zesde opeenvolgende dag met positieve flows – een reeks die de vraag naar gereguleerde crypto-exposure opnieuw onder de aandacht brengt.

Bitcoin- en Ethereum-spot-ETF’s boeken opnieuw instroom

Volgens Farside-data, aangehaald door Huo Xing Finance, kwam de totale netto-instroom in Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF’s over de afgelopen zeven handelsdagen uit op ongeveer $2,978 miljard. Elk van die dagen bleef de dagelijkse instroom boven de $100 miljoen, wat volgens dezelfde bron uitzonderlijk is voor een aaneengesloten reeks.

Op fondsniveau ging het grootste deel van de instroom naar BlackRock’s IBIT, met $96,99 miljoen, gevolgd door Fidelity’s FBTC met $49,32 miljoen. Bitwise’s BITB noteerde daarentegen een uitstroom van $11,85 miljoen, aldus Trader T-data die in de bron wordt aangehaald; de overige producten registreerden volgens diezelfde telling kleinere, niet nader gespecificeerde bewegingen.

Voor Ethereum meldt ME News, op basis van SoSoValue-data, een netto-instroom van $86,9469 miljoen op 25 september. BlackRock’s ETHA was daarbij de grootste afzonderlijke bijdrager, met $50,37 miljoen instroom op één dag. Deze reeks van zes opeenvolgende instroomdagen volgt op een periode van tegengestelde flows, zoals eerder ook naar voren kwam rond de sterke instroomweken die Bitcoin-ETF’s dit jaar al noteerden.

Wat zeggen deze instromen over de bredere ETF-markt?

De primaire bron bevestigt uitsluitend de dagcijfers en de opeenvolgende reeksen; zij geeft geen verklaring voor de onderliggende motivatie van beleggers. Aanvullend onderzoek plaatst de cijfers in een bredere institutionaliseringsgolf die begon met de goedkeuring van spot-Bitcoin-ETF’s begin 2024 en spot-Ethereum-ETF’s medio 2024, waarbij het narratief geleidelijk verschoof van speculatieve blootstelling naar een vaste portefeuillecomponent.

Diezelfde research beschrijft september als een maand met afwisselende in- en uitstroomperiodes voor beide activaklassen, waarbij Ethereum eerder deze maand nog een uitstroomreeks van meerdere weken doorbrak. Cumulatieve jaartotalen en marktaandeelcijfers die in die aanvullende bronnen circuleren, zijn niet door de primaire bron bevestigd en moeten daarom als losstaand, nader te verifiëren gegeven worden gelezen. Ook de recente koersbeweging van Ethereum rond de instroomreeks van eerder deze maand valt in die categorie van aanvullende context.

Welke gevolgen hebben de ETF-instroomcijfers voor beleggers?

Voor beleggers vormen de zevende Bitcoin- en zesde Ethereum-instroomdag in de eerste plaats een actuele indicator van vraag via gereguleerde kanalen, niet een bevestigde koersvoorspelling. De bron koppelt geen koersdoel of analistenverwachting aan de cijfers.

Aanvullende research suggereert dat marktpartijen vooral zullen letten op de vraag of de instroomreeksen zich in oktober voortzetten, maar dat blijft een vooruitblik uit secundaire bronnen en geen vaststaand feit. Wie de flows wil blijven volgen, doet er goed aan de dagcijfers van Farside en SoSoValue apart te controleren voordat daar een trendconclusie aan wordt verbonden.