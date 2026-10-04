Amerikaanse Bitcoin-ETF’s noteerden voorlopig $82,9 miljoen netto-instroom van 28 september tot en met 2 oktober, terwijl Ethereum-ETF’s $118 miljoen verloren. De tegenstelling roept de vraag op of beleggers tijdelijk meer voorkeur hebben voor Bitcoin, maar bewijst geen structurele kapitaalrotatie.

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Farside Investors, zoals gerapporteerd door crypto.news. Op 3 oktober ontbraken nog vrijdaggegevens voor BlackRocks IBIT, ETHA en ETHB; daardoor zijn beide weektotalen voorlopig.

Bitcoin-instroom valt sterk terug

Bitcoin-fondsen registreerden in vier van de vijf handelsdagen instroom. De dagtotalen waren $31 miljoen op maandag, $66,2 miljoen op dinsdag, $148,7 miljoen uitstroom op woensdag, $102,7 miljoen instroom op donderdag en voorlopig $31,7 miljoen op vrijdag.

De voorlopige weekinstroom ligt daarmee fors onder de $2,39 miljard die de fondsen in de voorafgaande periode van 21 tot en met 25 september aantrokken. De eerdere vergelijking van Bitcoin- en Ethereum-ETF-instroom laat zien waarom de veranderende weektotalen relevant zijn, maar de cijfers blijven momentopnames van fondsbewegingen.

De onderlinge prestaties liepen uiteen. BlackRocks IBIT boekte van maandag tot en met donderdag $292 miljoen instroom, terwijl Fidelity’s FBTC over de hele week $167,9 miljoen uitstroomde. Bitwise BITB verloor $38,6 miljoen en Grayscale GBTC $54,6 miljoen; ARKB trok $25,5 miljoen aan, Grayscales BTC-fonds $24,9 miljoen en Morgan Stanleys MSBT $9,4 miljoen.

Ethereum draait eerdere instroom om

Ethereum-ETF’s begonnen de periode met $17,1 miljoen instroom op maandag, maar noteerden in elk van de vier daaropvolgende sessies uitstroom. Die bedroeg $2,8 miljoen op dinsdag, $59,6 miljoen op woensdag, $55,4 miljoen op donderdag en voorlopig $17,3 miljoen op vrijdag.

Dat contrasteert met de $689,8 miljoen instroom in de voorafgaande week van 21 tot en met 25 september, toen alle vijf handelsdagen positief eindigden. Fidelity’s FETH was deze periode goed voor $74,1 miljoen uitstroom; Grayscale ETHE verloor $27,9 miljoen en het Grayscale ETH-fonds $11,2 miljoen.

BlackRocks ETHA noteerde tot en met donderdag $6,5 miljoen instroom, terwijl ETHB in die vier sessies geen stromen registreerde. Voor beide fondsen ontbraken de vrijdagcijfers. De omslag volgt op eerdere sterke instroom in Ethereum-fondsen, maar zegt op zichzelf niet of die vraag op langere termijn is verdwenen.

Ook andere fondsen verliezen momentum

De afzwakking bleef niet beperkt tot Bitcoin en Ethereum. Solana-ETF’s trokken netto $800.000 aan, tegenover $188,1 miljoen in de voorafgaande week. Hyperliquid-ETF’s noteerden $3,4 miljoen instroom, lager dan de $9,3 miljoen van een week eerder.

Bij Zcash-fonds ZCSH was het beeld negatief: het verloor $77,6 miljoen, na $35,2 miljoen instroom in de voorafgaande week. De cijfers maken de bredere volatiliteit tussen crypto-ETF’s zichtbaar, maar mogen niet worden gelezen als één gezamenlijke geldstroom tussen de verschillende activa. De institutionele Bitcoin-blootstelling van grote partijen, zoals besproken in berichtgeving over UBS en zijn Bitcoin-ETF-positie, vormt daarbij een afzonderlijk datapunt en verklaart deze weekbewegingen niet.

Voorlopige cijfers vragen om vervolgdata

De ontbrekende vrijdagregels voor IBIT, ETHA en ETHB kunnen de definitieve weektotalen nog veranderen. Beleggers kunnen de bijgewerkte Farside-cijfers en de volgende dagelijkse ETF-stromen volgen om te zien of de divergentie tussen Bitcoin en Ethereum aanhoudt.

Voorlopig tonen de gegevens vooral een sterke terugval in Bitcoin-instroom ten opzichte van de vorige week en een omkering van de recente Ethereum-instroom. De eerste ETF-stromen van het vierde kwartaal kunnen duidelijker maken of de vraag naar Ethereum-fondsen herstelt of dat Bitcoin relatief meer kapitaal blijft aantrekken; de huidige cijfers leggen die uitkomst niet vast. De eerdere instroom in Ethereum-ETF’s biedt context, maar geen garantie voor een herhaling.