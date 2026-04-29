Ethereum krijgt opnieuw aandacht van grote beleggers. Dat gebeurt terwijl de ETH koers nog onder 2500 dollar blijft.

Amerikaanse Ethereum ETF’s trokken onlangs meerdere dagen achter elkaar geld aan. Een ETF is een beursfonds. Daarmee kunnen beleggers via de gewone beurs in Ethereum stappen, zonder zelf crypto te bewaren.

Volgens marktdata bereikten de Ethereum ETF’s een reeks van 10 dagen met netto instroom. Netto instroom betekent dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat. Beleggers vragen zich nu af of dat genoeg is om ETH richting 2500 dollar te duwen.

Ethereum ETF’s trekken opnieuw geld aan

De instroom in Ethereum ETF’s laat zien dat grote beleggers weer meer interesse tonen. Vooral Amerikaanse fondsen spelen daarin een belangrijke rol.

Op 22 april stroomde ongeveer 96,4 miljoen dollar naar Amerikaanse spot Ethereum ETF’s. Spot betekent dat het fonds direct gekoppeld is aan Ethereum zelf.

BlackRock en Fidelity trokken het meeste geld aan. BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Fidelity is ook een grote Amerikaanse beleggingspartij.

Deze reeks is belangrijk, omdat Ethereum eerder minder aandacht kreeg dan Bitcoin. Bitcoin ETF’s trokken lange tijd meer kapitaal aan. Nu lijkt Ethereum opnieuw terrein te winnen.

Waarom de ETH koers nog niet hard stijgt

Ondanks de instroom blijft de ETH koers onder 2500 dollar. Rond 27 april bewoog Ethereum ongeveer tussen 2280 dollar en 2315 dollar.

Dat laat zien dat ETF instroom niet altijd direct voor een koerssprong zorgt. De markt kijkt ook naar andere factoren. Denk aan rente, inflatie en het sentiment rond Bitcoin.

Als beleggers minder risico willen nemen, blijft Ethereum vaak onder druk. Dat kan gebeuren vlak voor belangrijk nieuws van de Federal Reserve. Dat is de Amerikaanse centrale bank.

Ook winstnemingen kunnen de koers afremmen. Winstneming betekent dat beleggers verkopen na een eerdere stijging. Daardoor kan een koers tijdelijk blijven hangen.

Breekt ETH koers deze week boven 2500 dollar?

De grens van 2500 dollar is nu belangrijk voor Ethereum. Het is een rond niveau waar veel handelaren naar kijken.

Als ETH boven 2500 dollar komt, kan het vertrouwen verder groeien. Nieuwe kopers kunnen dan sneller instappen. Dat kan de beweging sterker maken.

Crypto-analist Ted Pillows ziet nog wel zwakte bij Ethereum. Volgens hem heeft Bitcoin een belangrijk niveau teruggewonnen, terwijl Ethereum moeite heeft met de zone rond 2400 dollar.

Ted Pillows wijst ook naar 2200 dollar tot 2250 dollar als belangrijke steunzone. Steun betekent een prijsgebied waar kopers eerder terugkomen.

Voor een doorbraak boven 2500 dollar moet ETH eerst sterker boven 2400 dollar komen. Ook moet de instroom in Ethereum ETF’s aantrekken en moet de bredere cryptomarkt rustig blijven.

Als Ethereum onder 2300 dollar blijft hangen, kan twijfel terugkeren. Dan kijken beleggers vooral of ETH opnieuw steun vindt rond 2200 dollar tot 2250 dollar.