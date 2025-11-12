Bitwise Chainlink ETF officieel: LINK vs XRP koers analyse

De DTCC heeft de Bitwise Chainlink ETF op de lijst gezet met de ticker CLNK. Dat is nog geen SEC groen licht, maar wel de stap die meestal vlak voor de lancering komt. De Chainlink koers bewoog direct op een hoger volume. Wat betekent dit voor de concurrent XRP die ook wacht op zijn eerste grote ETF en voor andere opkomende crypto?

Waarom kiest Bitwise juist Chainlink?

Chainlink levert oracles. Het brengt betrouwbare data van buiten de blockchain naar smart contracts. Zonder die laag werken DeFi, tokenisatie en institutionele pilots niet soepel. Dat is duidelijk, schaalbaar en past in een ETF beleggingsstrategie. Bitwise diende bovendien een simpel spot product in, zonder staking. Dat verlaagt de discussie met de toezichthouder. Daarom ligt LINK logisch voor op andere opkomende crypto.

🚨 LATEST: Bitwise Chainlink ETF advances with DTCC listing approval.$LINK pic.twitter.com/AW4u9flSrf — Nathan Jeffay (@NathanOnCrypto) November 11, 2025

XRP speelt in een andere hoek. Ripple richt zich op snelle, goedkope betalingen over de grens. XRP is de brug asset in dat netwerk. De juridische mist rond XRP is grotendeels weg, maar zaken als escrow, liquiditeit en markt surveillance vragen extra uitleg. Dat maakt de beoordeling net iets minder ‘rechttoe rechtaan’ dan bij LINK. Bekijk hier de nieuwe crypto’s die snel aan populariteit winnen.

Koersreacties rond het ETF moment van Bitwise

Rond de CLNK melding zagen we bij LINK meteen meer handel. Op de daggrafiek blijft de Chainlink koers tegen de bekende Fibonacci zones aan tikken. Boven 0,618 komt ruimte richting 1,0 en 1,618 extensies.

De RSI zit rond neutraal. Dat meet de kracht van de beweging. De MACD draait dicht bij de nullijn. Dat betekent een mogelijke ’trend wissel’ als de lijnen kruisen.

De XRP koers liet eerder hetzelfde patroon zien toen de eerste ETF aanvragen en DTCC listings voorbijkwamen. Een snelle pump omhoog, daarna een pullback en consolidatie.

De RSI is ook hier niet oververhit. De MACD wiebelt rond de nullijn. Voor de XRP koersverwachting telt nu vooral de echte notering en de instroom in de eerste handelsdagen.

Wie profiteert het meest van een ETF?

Beide trekken verschillende typen beleggers aan. Chainlink is een infrastructuur. Banken, vermogensbeheerders en RWA partijen hebben ‘oracles’ nodig. Dat past bij ‘buy and hold’ stromen in een spot ETF. Verwacht rustiger, maar stabieler kapitaal. Dat helpt de Chainlink koers op langere termijn.

XRP is een betalingsrail. Nieuws over deals, volumes en regelgeving maakt de flow schokkerig. Komt er een volwaardige spot ETF met degelijke in- en uitgangen, dan kan de XRP koers hard stijgen. Maar schommelingen blijven groter. De XRP verwachting heeft dus meer potentieel en meer risico.

De institutionele interesse gaat tussen LINK vs XRP

Bij LINK zien we jaren aan integraties met DeFi, exchanges, fintech en zelfs Swift tests. Dat spreekt asset managers aan die gebruikte netwerken willen zonder zich vast te pinnen op één app. Bitwise levert daarbij een bekend merk met een duidelijke custodian. Dat voelt vertrouwd.

Bij XRP draait het verhaal om marktaandeel in internationale betalingen, lagere kosten en snelheid. Instellingen vinden dat interessant, maar letten op risico’s en kijken naar diversificatie van hun portfolio. Als de ETF live gaat en de orderboeken tonen nette spreads en volumes, kan dat snel omslaan naar structurele allocaties. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP en LINK.

Wat is nu slimmer?

Voor instituten ziet LINK er net wat gunstiger uit met een duidelijke use case, brede vraag naar oracles en een product dat in veel portfolio’s past. Voor retail kan XRP juist een hogere hefboom geven bij een echte ETF lancering en een krachtige instroom van kapitaal. Samengevat is LINK de stabiele kern en XRP voor wie meer volatiliteit accepteert in ruil voor een grotere sprong. Lees ook ons artikel over de Canary CEO die voorspelt de XRP ETF vs Solana ETF.

Praktisch traden en volgen

Wil je alles netjes bijhouden? Best Wallet is handig voor portfoliobeheer over meerdere netwerken. Zo houd je de Chainlink koers, XRP koers en je eigen posities strak in beeld. Naast het overzicht is het ook een veilige plek om je crypto’s te kopen, verkopen en op te slaan. Het voordeel van Best Wallet als non-custody wallet is dat je zelf in het bezit bent van de private keys.

