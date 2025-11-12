Canary Capital CEO Steven McClurg voorspelt dat een XRP ETF dubbel zal presteren vergeleken met Solana. Crypto expert Diana deelt zijn uitspraken waarin hij stelt dat de XRP koers massale institutionele instromen kan verwachten. Daarnaast toont technische XRP koers analyse institutionele accumulatie tussen $2,05 en $2,35 met targets richting $10 in december.

McClurg voorspelt XRP ETF superieur aan Solana

Steven McClurg ging op de Paul Barron show diep in op zijn Ripple verwachting. Hij wijst erop dat het HBAR ETF binnen drie dagen $70 miljoen aantrok. Omdat de marktkapitalisatie van XRP 50 procent groter is, verwacht hij dubbele instromen. Dit betekent potentieel honderden miljoenen in de eerste week van een XRP ETF lancering.

🚨BREAKING: “XRP ETF Will DOUBLE What Solana Did” — Canary Capital CEO Calls $XRP the King of Institutional Crypto🔥 So here’s what just dropped — Steven McClurg (@stevenmcclurg), CEO of Canary Capital, just went on the @PaulBarron show and said it straight: “An $XRP ETF would… pic.twitter.com/kWie3OlTP0 — Diana (@InvestWithD) November 11, 2025

Het fundamentele verschil zit volgens McClurg in de positionering. Solana richt zich vooral op retail investeerders. Daarentegen bouwde Ripple XRP specifiek voor wereldwijde financiële systemen. Banken, betalingsnetwerken en institutionele kapitaalstromen vormen de kern. Deze focus maakt XRP aantrekkelijker voor grote fondsen.

McClurg toont ook respect voor Ripple’s juridische strijd. Het bedrijf nam de confrontatie met de SEC aan voor de hele crypto industrie. Hij prijst CEO Brad Garlinghouse en het team voor hun doorzettingsvermogen tijdens moeilijke tijden.

Technische XRP koers signalen na accumulatie periode

Onze XRP koers analyse van de dag gaat over cruciale accumulatie patronen. Overlappende groene zones tussen $2,05 en $2,35 tonen duidelijke institutionele voetafdrukken. Deze prijsniveaus fungeren als sterke steunzones waar groot kapitaal posities inneemt.

De huidige consolidatie boven $2,30 bevestigt aanhoudende koopinteresse. Eerste weerstand ligt rond $2,65 als kritiek niveau. Een dagelijkse sluiting daarboven opent direct ruimte richting $3,10. Vervolgens komt $3,38 in zicht als volgende target.

Technisch gezien bouwt XRP kracht op binnen een hogere bodemstructuur. Volume neemt gestaag toe terwijl momentum indicatoren op herstel wijzen. Zodra de zone tussen $2,80 en $3,00 doorbroken wordt, volgt versnelling. Het $5 niveau komt dan snel dichterbij.

Ripple koers mogelijk naar $10 voor december?

De combinatie van XRP ETF lanceringen en technische Ripple koers setup creëert bullish momentum. Bij aanhoudend positief sentiment kan de Ripple koers een eindsprint naar $10 maken tegen december. Dit maakt XRP mogelijk tot nummer 1 in onze lijst van de beste altcoins voor de volgende bull run. De Ripple koers verwachting hangt af van meerdere katalysatoren die samenkomen, zoals de rol van BlackRock in XRP adoptie en het volume van de komende Ripple ETFs.

Institutionele accumulatie blijft doorgaan in de huidige steunzones. Daarnaast naderen meer concrete XRP ETF goedkeuringen. Ook financiële partnerships versterken het fundamentele plaatje. Deze factoren samen maken een parabolische stijging realistisch.

Dit al komt echter op een vervelend moment, de gehele crypto markt begeeft zich in een enorm onstabiele fase. De enorme sprong naar $10 zal enkel mogelijk zijn als de gehele crypto markt bullish wordt. Dit samen met enorm XRP nieuws kan tot een gigantische stijging zorgen. Voor nu is het nog even afwachten wat de gehele crypto markt gaat doen tegen het einde van de maand.

