In korte tijd heeft BlackRock voor ongeveer $140 miljoen aan Ethereum naar Coinbase Prime. Dit zorgde voor tijdelijke druk op de Ethereum koers, die opnieuw onder de $3000 zakte. De grote vraag is: wat gaat Ethereum doen na deze whale activiteit?

BlackRock verplaatst $140 miljoen aan Ethereum naar Coinbase Prime

On-chain data liet zien dat BlackRock ongeveer 47.500 ETH verplaatste naar Coinbase Prime. Dit platform wordt voornamelijk gebruikt door grote partijen, zoals BlackRock. Zulke opvallende bewegingen worden vaak gedaan door crypto whales, en dat zorgt regelmatig voor onrust op de markt.

De Ethereum koers bewoog op dat moment rond de $2925 en staat daarmee ruim onder de recente piek. Dit laat zwakte zien voor de ETH koers, de timing van deze verplaatsing door BlackRock is daarom ook opvallend.

BREAKING: BlackRock just moved over $140 million worth of $ETH to Coinbase Prime. pic.twitter.com/wQUzZKCb6M — Coinvo (@Coinvo) December 16, 2025

Kan deze actie van BlackRock een crypto crash veroorzaken?

Het verplaatsen van zoveel Ethereum betekent niet direct dat BlackRock verkoopt. Toch is dit wel vaak een eerste stap voordat een verkoop plaatsvindt. En dat is waar investeerders bang voor zijn, zeker nu de ETH koers al onder druk staat.

Eerder deze week was er ook al een flinke uitstroom van ETH ETF’s, en met name bij de producten van BlackRock. Dit ondersteunt het idee dat institutionele partijen risico’s afbouwen. Als dat waar is, kan deze stap dus de voorbereiding zijn op een verkoop. Dit kan leiden tot extra verkoopdruk waardoor er een crypto crash uit kan voortkomen.

Wat betekent dit voor de markt?

Toch is er ook een andere kant mogelijk. Grote fondsen gebruiken Coinbase prime soms om assets te herstructureren. Dit kunnen interne verschuivingen zijn, lending of bijvoorbeeld herallocaties binnen fondsen. In dit geval hoeft deze verschuiving dus geen bearish signaal te zijn of reden tot paniek.

Toch blijft de timing van deze verplaatsing opvallend. De markt bevindt zich in een zwakkere fase, en de ETH koers is opnieuw onder de $3000 gezakt. De koers beweegt zich opnieuw onder belangrijke niveaus en indicatoren wijzen op een afkoeling.

Wat gaat Ethereum doen?

Op de weekgrafiek is te zien dat Ethereum lagere toppen heeft. Daarnaast zakt de RSI-indicator richting een neutraal gebied, dit wijst erop dat het bullish momentum afzakt. Ook de MACD lijkt een draai naar beneden te maken. Dit wijst vaak op druk of consolidatie.

Zolang de Ethereum koers onder de $3000 blijft bewegen, blijft het risico op verdere daling aanwezig. Een sterke doorbraak boven dit niveau is nodig om het momentum om te draaien. Blijft deze uitbraak uit, dan kan er een tijdelijke crypto crash volgen door verkoopdruk.

Wat Ethereum gaat doen, is dus sterk afhankelijk van de vervolgdata. Extra verplaatsingen zouden verkoopdruk kunnen triggeren. Maar als het hierbij blijft kan de ETH koers weer herstellen. Vooral het volume en de volgende stappen van BlackRock worden nu scherp in de gaten gehouden door traders. Het is duidelijk dat traders nu een afwachtende houding aannemen, hierdoor neemt de kans op volatiliteit toe. De Ethereum verwachting blijft voorlopig dus nog spannend.

