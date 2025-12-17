Volgens een bericht in The Wall Street Journal op 16 december 2025 lanceert JPMorgan een getokeniseerd money market fund op Ethereum, gefinancierd met $100.000.000 aan eigen kapitaal. Daarmee positioneert de bank Ethereum expliciet als infrastructuur voor traditionele financiële producten. Kan de Ethereum koers profiteren van deze versnellende institutionele adoptie?

Ethereum koers tussen institutionele adoptie en technische spanning

Deze stap van JPMorgan past in een bredere trend waarbij grote financiële instellingen blockchain steeds minder als experiment zien en meer als een operationele laag.

Het fonds, genaamd My OnChain Net Yield Fund, draait volledig on-chain en wordt ondersteund door Kinexys Digital Assets, het tokenisatie platform van JPMorgan. Het product is alleen toegankelijk voor gekwalificeerde investeerders en vraagt een minimale inleg van $1.000.000.

Deze ontwikkeling onderstreept dat Ethereum steeds vaker wordt gebruikt voor het tokeniseren van traditionele financiële producten zoals geldmarktfondsen. Voor Ethereum betekent dit extra on-chain activiteit, hogere settlement volumes en een verdere verankering van het netwerk binnen institutionele financiële structuren.

Tegelijkertijd laat de ETH koers geen duidelijke trend zien. In plaats daarvan beweegt de prijs binnen een steeds nauwere range. Dat wijst op een afnemende volatiliteit, een situatie waarin de bulls en bears elkaar tijdelijk in evenwicht houden.

Today @jpmorgan, the world's largest bank by market cap per @WSJ, announced they're launching their first ever tokenized money market fund—MONY—on Ethereum. The firm is seeding the fund with $100M of its own capital before opening to outside investors on Tuesday.

Zulke compressiefases eindigen historisch gezien vaak met een grotere koersbeweging, al is de richting daarvan vooraf niet vast te stellen.

Crypto-analisten verdeeld over de richting van de Ethereum koers

Crypto-analist CryptoPatel wijst in een analyse op X op een afwijzing rond een eerder gevormde fair value gap. Volgens hem blijft de kortetermijn structuur van de Ethereum koers bearish zolang een belangrijk steunniveau niet overtuigend standhoudt.

Hij benoemt daarbij expliciet dat zijn korte termijnvisie losstaat van zijn langetermijn positie, waarin hij Ethereum blijft holden.

ETHEREUM UPDATE | RESULTS + PLAN$ETH rejected exactly from $3,400 (FVG) as marked on the chart and is now trading near $2,900: Now down 16% and counting Hope you shorted the rejection and booked profits. Structure is still BEARISH.

$2,600 is the most important BOS level

Break…

Onze analyse: wij verwachten iets anders dan CryptoPatel, vanwege de toenemende institutionele on-chain activiteit en de groeiende rol van Ethereum als settlement laag voor gereguleerde financiële producten.

Een andere crypto-analist, Merlijn The Trader, kijkt juist naar het grotere plaatje. Hij beschrijft de huidige marktstructuur als een fase van compressie waarin de ETH koers steun blijft vinden terwijl zijn weerstand langzaam verzwakt. Volgens hem neemt het handelsvolume toe, wat kan wijzen op een oplopende interesse voordat er een grotere koersbeweging volgt.

ETHEREUM IS COILING. Support held.

Resistance is weakening.

Volume is ticking up. Break $3,600: Breakout confirmed.

Target: $4,800+ Momentum is building.

Be ready. pic.twitter.com/iapXlPNT1q — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) December 15, 2025

Wat institutionele adoptie betekent voor de bredere crypto infrastructuur

De lancering van een getokeniseerde geldmarktfonds door JPMorgan laat zien waar de institutionele vraag naartoe beweegt. Niet naar een snelle hype, maar naar netwerken die schaalbaar, betrouwbaar en programmeerbaar zijn.

Ethereum vervult die rol steeds vaker, maar deze trend opent ook ruimte voor aanvullende infrastructuur op andere lagen van de cryptomarkt.

